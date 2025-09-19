REKLAMA

Minimalna stawka godzinowa 2025 i 2026 r. [brutto netto]

Minimalna stawka godzinowa 2025 i 2026 r. [brutto netto]

19 września 2025, 12:21
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
minimalna stawka godzinowa 2025 2026 brutto netto zlecenie
Minimalna stawka godzinowa 2025 i 2026 r. - brutto, netto, zlecenie
Shutterstock

Minimalna stawka godzinowa ustalana dla każdego roku to kwota, jaka należy się za godzinę pracy na zleceniu lub umowie o świadczeniu usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu). Ile wynosi minimalna stawka brutto i netto w 2025 roku? Ile wyniesie po podwyżce w 2026 roku?

Minimalna stawka godzinowa - zlecenie

Minimalna stawka godzinowa, która ustalana jest dla każdego kolejnego roku kalendarzowego, a czasami nawet półrocza, dotyczy umowy zlecenie oraz innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Nie ma więc zastosowania do umów o pracę. Tutaj znaczenie ma podawana w tym samym rozporządzeniu Rady Ministrów kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taką minimalną godzinową dla umowy o pracę można wyliczyć z najniższej krajowej, dzieląc ją przez liczbę godzin pracy w miesiącu. Obecnie płaca minimalna na umowie o pracę wynosi 4666 zł brutto, a w 2026 roku wyniesie 4806 zł brutto.

Jak sprawdzić czy wynagrodzenie za wykonane zlecenie nie jest za niskie? Należy rejestrować godziny pracy. Wówczas można podzielić otrzymane wynagrodzenie przez liczbę godzin wykonywania zlecenia. Otrzymany wynik nie może być niższy od aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa 2025 brutto netto

Do końca 2025 roku obowiązuje stawka z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., która od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wynosi 30,50 zł brutto. Zleceniobiorcy należy się więc 30,50 zł za godzinę pracy. Ile to jest netto czyli na rękę? Minimalna stawka godzinowa netto to 23,94 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 24,62 zł bez dobrowolnej składki chorobowej.

Minimalna stawka godzinowa 2026 brutto netto

Znamy już wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku. Tak jak w tym roku będzie obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Nie przewidziano więc drugiej zmiany stawki od 1 lipca 2026 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. najniższa stawka na zleceniu wyniesie 31,40 zł brutto. To podwyżka o 0,90 zł. Dla porównania z 2024 r. na 2025 r. minimalna stawka wzrosła o 2,40 zł. Najbliższa podwyżka jest więc dużo niższa. Ile z 31,40 zł zleceniobiorca otrzyma na rękę? Minimalna stawka godzinowa netto w 2026 r. wyniesie 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową lub 25,36 zł bez składki chorobowej.

Dla przykładu w 2024 r. mieliśmy dwie stawki godzinowe - od 1 stycznia do 30 czerwca była to kwota 27,70 zł brutto i od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. - 28,10 zł. Również w 2023 r. funkcjonowały dwie minimalne stawki na zleceniu. To efekt wysokiej inflacji. Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Natomiast w 2025 r. i 2026 r. prognozowany wzrost cen wynosił i wynosi mniej niż 105%, a więc ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Podwyżki minimalnej stawki godzinowej na przestrzeni lat: Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minimalna stawka godzinowa 2017-2026 brutto netto

Wysokość podwyżek minimalnych stawek godzinowych na przestrzeni lat oddaje poniższa tabela:

ROK

Minimalna stawka godzinowa brutto

Minimalna stawka godzinowa netto

2017

13,00 zł

9,49 zł

2018

13,70 zł

9,74 zł

2019

14,70 zł

10,54 zł

2020

17,00 zł

12,34 zł

2021

18,30 zł

13,37 zł

2022

19,70 zł

14,47 zł

styczeń 2023

22,80 zł

17,90 zł

lipiec 2023

23,50 zł

18,45 zł

styczeń 2024

27,70 zł

21,75 zł

lipiec 2024

28,10 zł

22,07 zł

2025

30,50 zł

24,62 zł

2026

31,40 zł

25,36 zł

Źródło: INFOR
