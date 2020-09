Przejście na emeryturę rok później - o ile wyższa kwota?

Dłuższa praca = wyższa emerytura

Emerytura to prawo, a nie obowiązek. Odłożenie w czasie momentu zaprzestania aktywności zawodowej oznacza wyższą wypłatę. Wiedzą o tym seniorzy, którzy przechodzili na emeryturę w 2019 roku. Tylko 60,4 proc. spośród nich zrobiło to natychmiast po ukończeniu wieku emerytalnego. Z kolei 24,9 proc. poczekało kilka miesięcy, a 14,7 proc. wstrzymało się, co najmniej o rok od nabycia uprawnień. Z analiz ZUS wynika, że przejście na emeryturę częściej opóźniały kobiety. Tylko 56,1 proc. z nich skorzystało z uprawnień natychmiast. W tym czasie mężczyźni zdecydowali się na ten krok w 68 proc przypadków. Dla porównania w 2015 na emeryturę natychmiast po ukończeniu wieku przeszło 82,9 proc. osób, przy czym dla mężczyzn było to 87,1 proc., a dla kobiet 81,2 proc.

Dlaczego późniejsza emerytura jest wyższa?

Opóźnienie przejścia na emeryturę o rok przekłada się na wzrost wysokości świadczenia średnio o ok. 10 proc, przy czym w niektórych przypadkach wyniesie on nawet 12 proc. Dzieje się tak, dlatego, że dłuższa praca oznacza więcej składek wpłaconych do systemu, a zgromadzony kapitał emerytalny będzie podlegał dodatkowym waloryzacjom. Do tego wszystkiego trzeba pamiętać, że uzyskana kwota zostanie podzielona na mniejszą liczbę miesięcy tzw. średniego dalszego trwania życia.

Kwoty najniższych i najwyższych emerytur na Dolnym Śląsku

WROCŁAW

Najniższe emerytury wypłacane przez Oddział ZUS we Wrocławiu to zaledwie kilkadziesiąt groszy, np. 0,87 zł otrzymuje mieszkanka Wrocławia, która pracowała jedynie 3 miesiące na umowie ajencyjnej wykonując prace porządkowe.

Najwyższa wypłacana we Wrocławiu emerytura to ponad 13 000 złotych wyliczone dla pana, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat i udokumentował prawie 48 lat pracy, w czasie, których były odprowadzane składki do ZUS.

WAŁBRZYCH

Najniższe emerytury wypłacane przez Oddział ZUS w Wałbrzychu wynoszą zaledwie kilkadziesiąt groszy, np. 0,68 zł otrzymuje kobieta, która na przestrzeni całego swojego życia udokumentowała zaledwie 26 dni pracy, w czasie, których pracowała, jako opiekunka.

Najwyższą emeryturę wypłacamy zaś emerytowi mieszkającemu na terenie naszego Oddziału na kwotę ponad 14 000 złotych. Na tą bardzo wysoką kwotę składa się przede wszystkim bardzo długi staż pracy wynoszący ponad 54 lat. Pan na emeryturę przeszedł w wieku 68 lat po zakończeniu kariery w przemyśle ciężkim.

LEGNICA

Najniższe emerytury wypłacane przez Oddział ZUS w Legnicy kształtują się na poziomie kilku złotych, np. 0,38 zł otrzymuje kobieta, która na przestrzeni całego swojego życia udokumentowała zaledwie 1 (jeden) dzień pracy.

Najwyższe świadczenie wypłacamy zaś emerytowi mieszkającemu na terenie naszego Oddziału na kwotę ponad 13 000. Na tą wysoką kwotę wpływ miał - poza wysokością odprowadzanych do ZUS składek - także bardzo długi staż pracy gdyż pan przeszedł na emeryturę wieku 80 lat i ma udokumentowanych aż 57 lat pracy w sektorze ochrony zdrowia. Podane wysokości to kwoty brutto.