Powszechny wiek emerytalny w Polsce 2020/2021

Wiek emerytalny to taki wiek, którego ukończenie uprawnia do emerytury. Jeszcze niedawno, w latach 2013-2017 był jednakowy dla wszystkich Polaków i Polek – wynosił 67 lat. Przed 2013 r. funkcjonowały te same zasady dotyczące wieku emerytalnego, które mamy dzisiaj.

Obecnie w Polsce wiek emerytalny jest zróżnicowany w zależności od płci. Wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wiek ten obowiązuje od 1 października 2017 r. To powszechny wiek emerytalny dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r.





Warunki do uzyskania emerytury z ZUS

Takie osoby w celu otrzymania prawa do emerytury muszą spełnić trzy poniższe warunki:

ukończenie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni),

opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowego przynajmniej za 1 dzień (np. z tytułu pracy w ramach umowy o pracę lub prowadzenia działalności pozarolniczej),

brak emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Emerytura może być najwcześniej przyznana od dnia ukończenia wieku emerytalnego, jeśli w miesiącu urodzin został złożony wniosek o emeryturę. W przypadku późniejszego złożenia wniosku, zostaje przyznana od miesiąca złożenia dokumentu.

W Polsce oprócz przejścia na emeryturę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, można otrzymać świadczenie emerytalne również wcześniej. Dotyczy to osób wykonujących prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza zakazu wykonywania pracy zarobkowej. Sam ubezpieczony decyduje, czy rezygnuje z pracy i przechodzi na emeryturę. Im dłużej pracuje, tym wyższa będzie jego emerytura. Może np. nadal prowadzić działalność gospodarczą.

Co więcej, będąc na emeryturze, również można pracować. Jednak osoby, które przechodzą na wcześniejszą emeryturę, muszą uważać na limity dorabiania. Przekroczenie dolnego limitu powoduje obniżenie świadczenia emerytalnego, a górnego limitu – zawieszenie świadczenia. Limity te zmieniają się co trzy miesiące.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 53)