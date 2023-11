Godziny pracy w 2024 roku - ile wynosi wymiar czasu pracy dla poszczególnych miesięcy? Przedstawiamy tabelę do druku i kalendarz na 2024 rok.

Czas pracy 2024 – kalendarz

Kalendarz na 2024 rok przedstawia wszystkie dni ustawowo wolne od pracy. W tym roku dwa święta wypadają w niedziele, a więc nie obniżają wymiaru czasu pracy. Pozostałe 11 świąt będziemy obchodzić w innym dniu niż niedziela, a co za tym idzie będą powodowały obniżenie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, najczęściej miesięcznym. Jedno święto w 2024 roku wypada w sobotę, a więc pracodawca będzie zobowiązany do „oddania” pracownikom innego dnia wolnego. Oto kalendarz na 2024 rok:

Dni wolne i dni pracy w 2024 roku Shutterstock

Godziny pracy 2024 – tabela

Czas pracy na pełnym etacie w 2024 roku dla każdego miesiąca przedstawia tabela. Oto liczba godzin pracy 2024:

Miesiąc Godziny pracy/dni pracy Dni wolne od pracy/Święta wypadające w innym dniu niż niedziela Styczeń 2024 r. 168 / 21 2 Luty 2024 r. 168 / 21 - Marzec 2024 r. 168 / 21 - Kwiecień 2024 r. 168 / 21 1 Maj 2024 r. 160 / 20 3 Czerwiec 2024 r. 160 / 20 - Lipiec 2024 r. 184 / 23 - Sierpień 2024 r. 168 / 21 1 Wrzesień 2024 r. 168 / 21 - Październik 2024 r. 184 / 23 - Listopad 2024 r. 152 / 19 2 Grudzień 2024 r. 160 / 20 2 Suma 2008 / 251 11

Zgodnie z tabelą wymiar czasu pracy w 2024 roku wynosi 2008 godzin. Świąt wypadających w innym dniu niż niedziela będzie 11. W Polsce obchodzimy 13 świąt ustawowo wolnych od pracy, a więc 2 święta wypadają w niedzielę i są to:

Święto Trzech Króli (6 stycznia 2024 roku) Zielone Świątki (19 maja 2024 roku)

Największa liczba godzin pracy przypada na lipiec i październik. Wynosi 184 godziny pracy. Najmniej pracujących godzin wypada w listopadzie - 152 godziny pracy. 160 godzin przepracujemy w maju, czerwcu i grudniu. Najczęściej w 2024 roku będziemy pracowali 168 godzin miesięcznie. Będzie tak w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, sierpniu oraz we wrześniu.

Czas pracy 2024 do druku

Pobierz do wydruku tabelę z czasem pracy na 2024 rok w doc i pdf

Czas pracy, godziny pracy 2024 do druku Infor.pl

Etat, ½ etatu, 3/4 etatu – jak obliczyć godziny pracy?

W świetle Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z 129 § 1 KP czas pracy nie może być wyższy niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Jak oblicza się liczbę godzin pracy w miesiącu?

Przyjmuje się, że jeden dzień pracy osoby zatrudnionej na pełnym etacie to 8 godzin. Tydzień pracy czyli 5 dni roboczych to 40 godzin pracy (5x8). Zasady obliczania czasu pracy reguluje art. 130 KP, zgodnie z którym miesiąc pracy to 40 pomnożone przez liczbę pełnych tygodni występujących w danym miesiącu, najczęściej jest to 4.

Do wyniku 160 dodaje się za każdy dodatkowy dzień roboczy występujący w danym miesiącu 8 godzin. Jeśli są dwa dodatkowe dni robocze, dodajemy 16 godzin. Otrzymany wynik to 176 godzin.

Może to być ostateczny wynik liczby dni danym miesiącu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy święto ustawowo wolne od pracy występuje w innym dniu niż niedziela. Każde święto wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy pomniejsza bowiem wymiar czasu pracy o 8 godzin pracy. Przyjmijmy, że takie święto występuje w przyjętym przykładzie w poniedziałek. Od sumy 176 godzin odejmujemy 8 godzin, a więc w danym miesiącu mamy 168 godzin roboczych.

W przypadku zatrudnienia na niepełnym etacie liczbę godzin pracy zmniejsza się proporcjonalnie do etatu. Dla ½ etatu będzie to 168 godzin podzielić na 2 czyli 84 godziny pracy. Zatrudnieni na ¾ etatu będą pracowali 126 godzin miesięcznie.

Obliczenia dla każdego miesiąca 2024 roku znajdują się poniżej:

Godziny pracy – styczeń 2024

W styczniu 2024 r. mamy pełne 4 tygodnie i 3 dodatkowe dni. 40 x 4 + 3 x 8 = 160 + 24 = 184 godziny

Następnie odejmuje się po 8 godzin za każde święto wypadające w styczniu. Nowy Rok czyli 1 stycznia wypada w poniedziałek, a Święto Trzej Króli 6 stycznia wypada w sobotę. Wymiar czasy pracy w styczniu należy więc obniżyć o 16 godzin pracy. 184 – 16 = 168 godziny pracy

Ważne Za święto wypadające w sobotę pracodawca wyznacza inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w którym święto wystąpiło. Jeśli w danym zakładzie pracy funkcjonuje miesięczny okres rozliczeniowy, dodatkowy dzień wolny "oddaje się" do końca stycznia.

W styczniu 2024 jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych - jeden oddany jako dodatkowe wolne za Święto 6 stycznia - i 10 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – luty 2024

W lutym 2024 roku mamy 4 pełne tygodnie pracy i jeden dzień dodatkowy, co przy obliczeniu 40 x 4 + 8 daje wynik 168 godzin pracy. W lutym nie mamy żadnych świąt ustawowych.

W lutym 2024 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 8 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – marzec 2024

W marcu 2024 r. mamy 4 pełne tygodnie i jeden dodatkowy dzień roboczy. 40 x 4 + 8 = 160 + 8 = 168 godziny pracy. W marcu mamy jedno święto wolne od pracy, ale wypada w niedzielę, a więc nie obniżamy wymiaru czasu pracy. 31 marca 2024 roku przypada Wielkanoc.

W marcu 2024 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 10 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – kwiecień 2024

W kwietniu 2024 r. mamy 4 pełne tygodnie + 2 dni robocze, co daje obliczenie 40 x 4 + 2 x 8 = 160 + 16 = 176 godzin pracy. Dnia 2 kwietnia 2024 roku wypada drugi dzień Wielkanocy i jest to poniedziałek. Za poniedziałek odlicza się 8 godzin pracy. 176 – 8 = 168 godzin pracy.

W kwietniu 2024 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 9 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – maj 2024

W maju mamy 4 pełne tygodnie + 3 dni robocze. 40 x 4 + 24 = 184 godziny pracy

Dodatkowo w tym roku w maju mamy aż 4 święta. Trzy z nich wypadają w dniu innym niż niedziela – 1 maja to środa, 3 maja to piątek, a Boże Ciało wypada 30 maja w czwartek. Obniżamy więc wymiar czasu pracy o 24 godziny. 184 – 24 = 160 godzin

Zielone Świątki wypadają w niedzielę, więc nie obniżają wymiaru czasu pracy.

W maju 2024 r. jest 160 godzin pracy (20 dni roboczych i 11 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – czerwiec 2024

W czerwcu 2024 r. mamy 4 pełne tygodnie i 2 dodatkowe dni weekendowe. 40 x 4 = 160 godzin pracy.

W czerwcu 2024 r. jest 160 godzin pracy (20 dni roboczych i 10 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – lipiec 2024

W lipcu 2024 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni robocze. 40 x 4 + 3 x 8 = 184 godziny pracy

W lipcu nie występuje żadne ze świąt wolnych od pracy.

W lipcu 2024 r. są aż 184 godziny pracy (23 dni roboczych i 8 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – sierpień 2024

W sierpniu 2024 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni, z których 2 są robocze, a więc 40 x 4 + 8 x 2 = 176 godzin pracy

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia wypada w tym roku w czwartek, co obniża wymiaru czasu pracy o 8 godzin.

W sierpniu 2024 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 10 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – wrzesień 2024

We wrześniu 2024 r. mamy 4 pełne tygodnie pracy + dodatkowe 2 dni robocze, z których jeden jest roboczy. 40 x 4 + 8 = 168 godzin pracy

Zgodnie z kalendarzem świąt wolnych od pracy we wrześniu nie występuje żadne z nich.

We wrześniu 2024 r. jest 168 godzin pracy (21 dni roboczych i 9 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – październik 2024

W październiku 2024 r. mamy 4 pełne tygodnie + 3 dodatkowe dni robocze. 40 x 4 + 8 x 3 = 184 godziny pracy

W październiku nie ma ani jednego święta.

W październiku 2024 r. są 184 godziny pracy (23 dni roboczych i 8 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – listopad 2024

W listopadzie 2024 r. mamy 4 pełne tygodnie pracy + 2 dni, z których jeden jest roboczy, co daje wynik 40 x 4 + 8 = 168 godzin pracy.

W tym miesiącu 2 święta wypadają w dniu innym niż niedziela. 1 listopada czyli Wszystkich Świętych to piątek, a 11 listopada czyli Narodowe Święto Niepodległości przypada na poniedziałek. Zgodnie z zasadami obliczania liczby godzin pracy w miesiącu otrzymany wynik pomniejsza się o 16 godzin.

W związku z powyższym w listopadzie 2024 r. mamy tylko 152 godziny pracy (19 dni roboczych i 11 dni wolnych od pracy).

Godziny pracy – grudzień 2024

W grudniu 2024 r. mamy 4 pełne tygodnie i 3 dodatkowe dni, w tym 2 robocze. 40 x 4 + 8 x 2 = 176 godzin pracy.

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia wypada w środę 25 grudnia, a drugi dzień Bożego Narodzenia wypada w czwartek 26 grudnia, a więc obniżają czas pracy o 16 godzin.

W grudniu 2024 r. jest 160 godzin pracy (20 dni roboczych i 11 dni wolnych od pracy).

Liczba dni roboczych w 2024 roku

W sumie wymiar czasu pracy 2024 roku wynosi 251 dni pracy, a więc 2008 godzin pracy. Dla porównania w 2023 roku liczba dni pracujących wynosiła 250, a więc 2000 godzin pracy. W 2024 roku będziemy pracowali jeden dzień dłużej.