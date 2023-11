Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych w 2024 r. Obliczenia. Przykłady [Serwis Prawno-Pracowniczy Infor]

Przykład

Wymiar czasu pracy obowiązujący w kwietniu 2024 r. dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu w miesięcznym okresie rozliczeniowym ustalamy następująco:

Krok 1. Obliczamy czas pracy w pełnych tygodniach pracy

40 godzin × 4 tygodnie pracy (tygodnie pracy przypadają od 1 do 7, od 8 do 14, od 15 do 21 oraz od 22 do 28 kwietnia) = 160 godzin

Krok 2. Dodajemy czas pracy w dniach "wystających" poza pełne tygodnie pracy

160 godzin + 8 godzin × 2 dni wystające przypadające od poniedziałku do piątku (29-30 kwietnia) = 176 godzin.

Krok 3. Odejmujemy 8 godzin za każde święto przypadające od poniedziałku do soboty

176 godzin - 8 godzin × 1 dzień świąteczny przypadający od poniedziałku do soboty (1 kwietnia - pierwszy dzień Wielkanocy) = 168 godzin.

Krok 4. Mnożymy czas pracy przez wielkość etatu

168 godzin × 1/2 etatu = 84 godziny.

Wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu w kwietniu 2024 r. wyniesie 84 godziny.