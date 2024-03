Maj 2024 – dni wolne, godziny pracy

Maj 2024 – dni wolne i godziny pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy w miesiącu. Kalendarz maja w 2024 roku zawiera aż 4 święta ustawowo wolne od pracy. Sprawdź, kiedy wypadają.

rozwiń >

Maj 2024 – święta wolne od pracy

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy w maju 2024 roku wypadają aż 4 święta stanowiące dni wolne. W Polsce w roku kalendarzowym występuje 13 takich świąt. Wszystkie tegoroczne majowe święta ustawowo wolne od pracy wypadają w następujące dni:

Autopromocja

1 maja 2024 (środa) – Święto Pracy,

3 maja 2024 (piątek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

19 maja (niedziela) - Pierwszy dzień Zielonych Świątek,

30 maja 2024 (czwartek) – Boże Ciało

Maj 2024 – kalendarz

Oto kalendarz maja 2024 roku przedstawiający dni wolne od pracy i dni robocze:

Maj 2024 - dni wolne i dni robocze Shutterstock

*Kalendarz niedziel handlowych nie przewiduje w maju ani jednej niedzieli z dozwolonym handlem.

Maj 2024 – godziny pracy

W maju 2024 roku jest 160 godzin pracy. Najmniej godzin pracy w tym roku jest w listopadzie, bo tylko 152 godziny. Natomiast najwięcej godzin pracy przepracujemy w lipcu i w październiku – po 184 godziny.

Wymiar czasu pracy dla każdego miesiąca 2024 roku znajdziesz w artykule: Godziny pracy 2024

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Godziny pracy w maju 2024 – jak obliczyć?

Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu? Zasady liczenia godzin pracy zostały opisane w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Należy zrobić to w sposób opisany poniżej:

po pierwsze mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w miesiącu; po drugie dodajemy do otrzymanego wyniku iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w danym miesiącu; po trzecie od otrzymanego wyniku odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w tym miesiącu.

Przykład Krok 1 - Maj 2024 roku ma 4 pełne tygodnie czyli 40 x 4= 160

Krok 2 - I 3 dodatkowe dni robocze, a więc dokonujemy obliczenia 160 + 8 x 3 = 184

Krok 3 - 3 święta, które wypadają w tym miesiącu przypadają na środę, piątek i czwartek (dni robocze), a więc odejmuje się iloczyn 8x3 czyli 184 - 8x3 = 160

Wynik - W maju 2024 roku jest 160 godzin pracy.

Maj 2024 – dni robocze

Maj 2024 roku ma 20 dni roboczych. W całym 2024 roku jest tylko jeden miesiąc z mniejszą liczbą dni pracy – listopad (19 dni). Jedynie styczeń miał taką samą liczbę dni i godzin pracy. Natomiast miesiącami z największą liczbą dni roboczych są lipiec i październik – po 23 dni robocze.

Maj 2024 – dni wolne od pracy

Razem z niedzielami, sobotami i świętami w maju jest 11 dni wolnych od pracy. Maj 2024 ma 4 pełne weekendy, a więc po 4 soboty i 4 niedziele. Dodatkowo, w maju są 4 święta ustawowo wolne od pracy. Jedno święto majowe to święto wypadające zawsze w niedziele – Zielone Świątki. Stąd do 8 dni weekendowych dodajemy tylko 3 dni świąt, ponieważ wypadają w innym dniu niż niedziela. Razem daje to wynik 11 dni wolnych od pracy.

Maj to miesiąc z największą liczbą świąt wolnych od pracy w całym 2024 roku.

Wymiar czasu pracy Maj 2024 dni robocze 20 godziny pracy 160 dni wolne od pracy 11