Kwiecień 2024 - dni wolne, godziny pracy

Kwiecień 2024 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w tym miesiącu. Sprawdź kalendarz kwietnia 2024 roku. Kiedy wypadają święta?

Kwiecień 2024 - kalendarz

Kalendarz kwietnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Kwiecień 2024 - kalendarz Infor.pl

Kwiecień 2024 - Święta Wielkanocne

Święta Wielkanocne w 2024 roku wypadają wcześnie – już na przełomie marca i kwietnia. 31 marca 2024 r. to pierwszy dzień Wielkanocy, a 1 kwietnia 2024 r. to Poniedziałek Wielkanocny i tzw. lany poniedziałek. Pierwszy dzień Wielkiej Nocy obchodzimy więc w tym roku jeszcze w marcu i to zawsze niedziela, a zgodnie z Kodeksem pracy święta występujące w niedzielę nie obniżają wymiaru czasu pracy.

Wielkanoc - czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy?

Ustawa o dniach wolnych od pracy oprócz niedziel wymienia:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

W kwietniu 2024 roku przypada więc święto wolne od pracy. Drugi dzień Wielkanocy wypada zawsze w poniedziałek, a więc obniża wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Pracownicy mają dzień wolny od pracy.

1 kwietnia 2024 - dzień wolny od pracy

Kwiecień 2024 - dni wolne od pracy

W kwietniu 2024 r. są cztery pełne weekendy oraz jedno święto wypadające w dniu roboczym (poniedziałek). Łącznie jest to 9 dni wolnych od pracy.

Kwiecień 2024 - dni robocze

Dni roboczych w kwietniu jest natomiast cztery pełne tygodnie i 2 dodatkowe dni czyli 5x4 + 2, co daje wynik 22 dni roboczych w miesiącu. W związku z tym, że 1 kwietnia jest wolny od pracy z powodu święta wymienionego w ustawie o dniach wolnych od pracy, jeden dzień należy odjąć 22-1=21. W kwietniu 2024 r. jest 21 dni roboczych.

Kwiecień 2024 – godziny pracy

Dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Znając już liczbę dni roboczych w kwietniu, należy pomnożyć tę liczbę przez 8. Otrzymany wynik to 168 godzin pracy (21 x 8). W porównaniu do marca, w kwietniu pracujemy jeden dzień (8 godzin pracy) dłużej.

Wymiar czasu pracy Kwiecień 2024 dni robocze 21 godziny pracy 168 dni wolne od pracy 9

Godziny pracy w kwietniu 2024 – jak obliczyć?

Jak prawidłowo obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu kwietniu 2024 roku? Zasady liczenia godzin pracy zawiera art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Oto, jak zrobić to krok po kroku:

Krok 1 – mnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w miesięcznym okresie rozliczeniowym;

Krok 2 - dodanie iloczynu 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych do końca miesiąca;

Krok 3 - odjęcie iloczynu 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w danym miesiącu.

Przykład Krok 1 - Kwiecień 2024 roku ma 4 pełne tygodnie 40 x 4= 160

Krok 2 - I 2 dodatkowe dni robocze 160 + 8 x 2 = 176

Krok 3 - Jedyne święto, które wypada w tym miesiącu przypada na poniedziałek, a więc odejmuje się 8x1

Wynik - W kwietniu 2024 roku jest 168 godzin pracy.