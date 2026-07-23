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Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Działalność socjalna » Dłuższy urlop w lipcu 2026 r. może oznaczać dodatkowe kilkaset złotych dla pracownika. Ile zwykle wynoszą wczasy pod gruszą?

Dłuższy urlop w lipcu 2026 r. może oznaczać dodatkowe kilkaset złotych dla pracownika. Ile zwykle wynoszą wczasy pod gruszą?

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23 lipca 2026, 13:23
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wczasy pod gruszą grusza zfśs dofinansowanie od pracodawcy pieniądze
Dłuższy urlop w lipcu 2026 r. może oznaczać dodatkowe kilkaset złotych dla pracownika. Ile zwykle wynoszą wczasy pod gruszą?
Shutterstock

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Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop np. w lipcu 2026 r., może otrzymać dodatkowe kilkaset złotych. To tzw. wczasy pod gruszą czyli dodatek od pracodawcy za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe wynosi maksymalnie 2943,23 zł, a ile wczasy pod gruszą?

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Dodatkowe pieniądze za dłuższy urlop w lipcu 2026 r.

Lipiec to miesiąc z największą liczbą dni roboczych w roku, a więc najwyższą liczbą godzin pracy. To także miesiąc wakacyjny, dlatego często wybierany jest na dłuższy urlop - również ze względu na przerwy w przedszkolu i szkole. Warto pomyśleć nad zaplanowaniem urlopu w tym miesiącu w taki sposób, aby przysługiwały dodatkowe pieniądze, tzw. wczasy pod gruszą. Sprawdź, jakie zasady funkcjonują u pracodawcy.

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Pieniądze za dłuższy urlop w czerwcu 2026 r.

W czerwcu 2026 r. wypada Boże Ciało (4 czerwca). To jedna z okazji w tym miesiącu na dłuższy urlop. Osoby, które nie lubią tłoków, często wybierają inny termin na wyjazd. Często u pracodawcy istnieje możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy za wykorzystanie większej liczby dni urlopowych z rzędu. Można skorzystać z nich w czerwcu. Dotyczy to miejsc pracy, w których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zanim pracownik wybierze się na urlop powinien sprawdzić, czy firma przyznaje tego typu świadczenia.

Dni wolne od pracy w Polsce:

  • wszystkie niedziele roku
  • 1 stycznia – Nowy Rok
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
  • pierwszy dzień Wielkanocy
  • drugi dzień Wielkanocy
  • 1 maja – Święto Pracy
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • Zielone Świątki
  • Boże Ciało (4 czerwca 2026 r.)
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
Ważne

Święto Bożego Ciała zawsze wypada w czwartek. Co roku więc należy zawnioskować o jeden dzień urlopu wypoczynkowego na piątek. Wówczas można cieszyć się 4-dniowym, długim weekendem czerwcowym. W przypadku zaplanowania wyjazdu, warto wcześniej złożyć wniosek urlopowy. To bardzo oblegany przez pracowników termin urlopowy. Jeśli będzie w tym czasie zbyt mało pracowników w firmie, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy może odmówić urlopu w tym dniu.

Wczasy pod gruszą 2026

Wczasy pod gruszą to świadczenie przysługujące w firmach, w których funkcjonuje ZFŚS czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. To swego rodzaju forma dofinansowania do urlopu wypoczynkowego. Pracownicy potocznie nazywają je gruszą. Wysokość świadczenia musi być uzależniona od sytuacji materialnej pracownika. Nie przyznaje się więc gruszy wszystkim w jednakowej wysokości. Zawsze osoby o niższych dochodach otrzymują wyższe wsparcie, a najlepiej zarabiający pracownicy mogą w ogóle nie "załapać się" na dodatkowe pieniądze.

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Ważne

Wczasy pod gruszą to nie to samo co świadczenie urlopowe. Świadczenie urlopowe zawsze wymaga wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego. Natomiast w przypadku gruszy można uregulować to dowolnie w każdym zakładzie pracy.

Wczasy pod gruszą – ile dni urlopu trzeba wziąć?

Przyznanie gruszy uzależnia się od sytuacji materialnej pracownika i wykorzystania określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego, którą określa się w regulaminie ZFŚS w danym zakładzie pracy. Każdy pracodawca może więc ustalić ją samodzielnie. W praktyce wzorują się na regulacji świadczenia urlopowego i również przy gruszy wymaga się 14 następujących po sobie dni nieobecności pracownika w pracy z tytułu urlopu wypoczynkowego. Należy więc zajrzeć do przepisów wewnątrzzakładowych, by dowiedzieć się, na ile dni złożyć wniosek urlopowy albo czy zaplanowany wcześniej urlop w okolicach Bożego Ciała można wziąć pod uwagę przy składaniu wniosku o wczasy pod gruszę. 14 dni liczy się tutaj razem z weekendami. Oznacza to konieczność wzięcia 10 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ zawsze w tym czasie wystąpią dwa weekendy.

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Zobacz także: Kalkulator liczby dni

Wczasy pod gruszą w Boże Ciało 2026

Skoro wczasy pod gruszą wymagają skorzystania z większej liczby dni wolnych, np. 14, część pracowników zaplanowała dłuższy wypoczynek czerwcowy. W tym roku czerwcówka rozpoczynała się w czwartek 4 czerwca i kończyła w niedzielę 7 czerwca. Przedłużano ten wypoczynek o kolejne dni w celu wnioskowania o gruszę.

Przykład

Kiedy wolne na czerwcówkę można wykorzystać jako wczasy pod gruszą? Przyjmując, że w danej firmie działa ZFŚS, a regulamin przewiduje wczasy pod gruszą za 14 dni urlopu z rzędu, właściwe daty urlopu to 4-17 czerwca (9 dni urlopu wypoczynkowego, jeden dzień świąteczny - Boże Ciało i 4 dni weekendowe).

Polecamy: ZFŚS 2026. Komentarz

Podobnie dłuższy urlop można zaplanować w dowolnym innym momencie roku, chyba że regulamin ZFŚS przewiduje, że grusza będzie przysługiwała przy wykorzystaniu dni urlopowych w konkretnym okresie roku, np. w miesiącach wakacyjnych.

Ile wynosi grusza w 2026 r.?

Prawo nie przewiduje konkretnych kwot wczasów pod gruszą. Limity dotyczą wyłącznie świadczenia urlopowego. Jego maksymalna wysokość równa się odpisowi podstawowemu na ZFŚS, który w 2026 roku wynosi 2943,23 zł. Faktycznie pracodawcy rzadko wypłacają świadczenie urlopowe w maksymalnej wysokości. Z praktyki wynika, że najczęściej jest to kwota od kilkuset do około 1000 zł. Podobnie wysokość gruszy określa się w regulaminach ZFŚS dotyczących gruszy - oczywiście kwoty są różne w zależności od sytuacji materialnej pracownika. Termin wypłaty świadczenia pracodawca ustala w regulaminie – np. dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu albo termin wypłaty wynagrodzenia.

  1. Uregulowanie gruszy w regulaminie ZFŚS
  2. Uzależnienie przyznania świadczenia od wykorzystania określonej liczby dni urlopowych
  3. Zróżnicowanie wysokości gruszy od dochodu pracownika (np. pracownicy z najwyższym dochodem nie otrzymują gruszy, pracownicy średnio zarabiający otrzymują gruszę w wysokości 500 zł, a najmniej zarabiający – 700 zł)
  4. Grusza może być przewidziana w regulaminie także dla zleceniobiorców

Ile dni urlopu trzeba wziąć, aby otrzymać wczasy pod gruszą?

W każdym zakładzie pracy tworzącym ZFŚS reguluje się to indywidualnie. Zwykle pracodawcy wzorują się na instytucji świadczenia urlopowego. Do jego otrzymania wymagana jest liczba 14 dni wolnych od pracy. W związku z tym, że chodzi o dni kalendarzowe, wystarczy zwykle 10 dni urlopu wypoczynkowego + 4 dni weekendowe.

Ile razy w roku przysługują wczasy pod gruszą?

Standardowo wczasy pod gruszą przysługują raz w roku. Warto jednak sprawdzić regulamin ZFŚS.

Czy u każdego pracodawcy funkcjonują wczasy pod gruszą?

Nie, wczasy pod gruszą to świadczenie socjalne. Muszą je przewidywać przepisy obowiązujące u danego pracodawcy. Jeśli w danym zakładzie pracy działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), pracownik może liczyć na dodatkowe pieniądze za wykorzystanie dłuższego urlopu.

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Źródło: INFOR
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