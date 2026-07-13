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Nowe obowiązki pracodawców. Firmy zatrudniające od 10 pracowników będą musiały wdrożyć procedury antymobbingowe

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13 lipca 2026, 12:59
Anna Gnioska
redaktor merytoryczny z zakresu prawa pracy „Rachunkowości Budżetowej”
Nowe obowiązki pracodawców. Firmy zatrudniające od 10 pracowników będą musiały wdrożyć procedury antymobbingowe
Nowe obowiązki pracodawców. Firmy zatrudniające od 10 pracowników będą musiały wdrożyć procedury antymobbingowe
SergioVas
Shutterstock

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Już nie wystarczy reagować na mobbing czy dyskryminację, gdy do nich dojdzie. Na podpis Prezydenta czeka ustawa z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którą pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 osób będą musieli opracować i wdrożyć szczegółowe procedury zapobiegające naruszaniu godności pracowników, dyskryminacji oraz mobbingowi.

dyskryminacja w pracy. Sejm zmienił przepisy">Ustawa nowelizująca przewiduje konieczność wprowadzenia regulaminu określającego zasady przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz naruszaniu godności i innych dóbr osobistych pracowników. Do Kodeksu pracy zostanie dodany art. 94[3a], który nałoży na pracodawców zatrudniających minimum 10 osób obowiązek uregulowania działań związanych z ochroną pracowników przed mobbingiem i dyskryminacją.

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Regulamin antymobbingowy

Zgodnie z nowym art. 94[3a], pracodawca będzie zobowiązany do ustalenia reguł, procedur oraz częstotliwości działań dotyczących:

  • przeciwdziałania naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracowników,
  • przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • przeciwdziałania dyskryminacji,
  • przeciwdziałania mobbingowi.

Obowiązek ten będzie dotyczył sytuacji, gdy wskazane zasady nie zostały już określone w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.

Obowiązkowe uzgodnienia ze związkami zawodowymi

Nowe przepisy przewidują, że treść regulaminu będzie wymagała uzgodnienia z zakładową organizacją związkową. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jeden związek zawodowy, regulamin powinien zostać uzgodniony ze wszystkimi organizacjami. Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwe, pracodawca będzie prowadził uzgodnienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, które zrzeszają co najmniej 5 proc. pracowników. Natomiast w przypadku braku związków zawodowych regulamin będzie uzgadniany z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w przyjętym u pracodawcy trybie.

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30 dni na uzgodnienie regulaminu antymobbinogowego

Ustawa zmieniająca zakłada również termin na zakończenie uzgodnień. Jeżeli w ciągu 30 dni od przedstawienia projektu regulaminu nie uda się osiągnąć porozumienia, pracodawca będzie mógł samodzielnie ustalić jego treść. Będzie jednak zobowiązany uwzględnić ustalenia wypracowane podczas prowadzonych konsultacji.

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Zmiany także w regulaminie pracy

Nowelizacja przewiduje również zmianę art. 104[1] Kodeksu pracy. Do katalogu elementów regulaminu pracy zostanie dodany obowiązek określenia zasad, procedur i częstotliwości działań dotyczących:

  • przeciwdziałania naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracowników,
  • przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania i dyskryminacji,
  • przeciwdziałania mobbingowi.

Obowiązek ten nie będzie miał zastosowania, jeżeli pracodawca wyda odrębny regulamin na podstawie nowo dodanego art. 94[3a] Kodeksu pracy.

Co oznaczają nowe przepisy dla pracodawców?

Projektowane przepisy mają uporządkować obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz wzmocnić działania prewencyjne w miejscu pracy. Oznacza to, że firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników będą musiały nie tylko opracować odpowiednie procedury, ale również określić sposób ich stosowania oraz częstotliwość podejmowanych działań, chyba że kwestie te zostały już uregulowane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.

Ważne

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

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Źródło: INFOR
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