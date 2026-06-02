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Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Dni wolne 2026: czy Niemcy mają wolne Boże Ciało?

Dni wolne 2026: czy Niemcy mają wolne Boże Ciało?

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02 czerwca 2026, 21:32
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Dni wolne 2026 Niemcy - święta czerwiec - Baden Württemberg, Bawaria, Hessen, Brandenburg, Berlin, Saksonia, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein i inne lany
Dni wolne od pracy 2026 Niemcy - święta czy wolne Boże Ciało - Baden Württemberg, Bawaria, Hessen, Brandenburg, Berlin, Saksonia, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein i inne landy
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Dni wolne od pracy 2026 w Niemczech - czy mają wolne Boże Ciało? Ile mają dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym (Baden Wurttemberg, Bawaria, NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein)? Wszystko to zależy od konkretnego landu. Kiedy wypadają poszczególne święta w niemieckich landach w 2026 r. (np. Berlin, Brandenburgia, Saksonia czy Turyngia)?

rozwiń >

Dni wolne od pracy w 2026 r. [Niemcy]

Niemcy będące republiką federalną mają 16 landów. Należą do nich: Bawaria (Bayern), Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg), Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein Westfalen), Hesja (Hessen), Saksonia (Sachsen), Dolna Saksonia (Niedersachsen), Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz), Turyngia (Thüringen), Brandenburgia (Brandenburg), Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern), Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein), Saara (Saarland), Brema (Bremen), Berlin, Hamburg.

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Każdy land ma swój własny kalendarz świąt. W głównej mierze uzależnione są od wyzwania, które przeważa na danym terenie zachodnich sąsiadów Polski. Można wyliczyć 9 świąt, które występują na terytorium całego państwa. Nie wszędzie są święta w listopadzie. We wszystkich landach obchodzi się następujące święta:

ŚWIĘTA W NIEMCZECH

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

  1. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

  1. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

  1. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

  1. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

  1. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

  1. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

  1. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

  1. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Dla 4 landów to jedyne święta. W Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie, Bremie i Hamburgu jest tylko 9 dni wolnych od pracy w ciągu roku. W pozostałych landach jest ich więcej. Najwięcej dodatkowych dni wolnych od pracy jest w Bawarii – 13 (identyczna liczba świąt jak do 2024 r. w Polsce, od 2025 r. mamy 14 świąt). Poniższe tabele zawierają listę świąt pozostałych landów. Dodatkowe święta zostały pogrubione.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Bawaria (Bayern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Bawaria)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

9. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2026 r.

sobota

10. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

11. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

12. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

13. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Bawarii jest aż 13 świąt - 9 ogólnokrajowych i 4 dodatkowe.

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Dni wolne 2026 - Brandenburgia (Brandenburg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Brandenburgia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Niedziela Wielkanocna (Ostersonntag)

5 kwietnia 2026 r.

niedziela

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zielone Świątki (Pfingstsonntag)

24 maja 2026 r.

niedziela

8. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

10.Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2025 r.

piątek

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

W Brandenburgii jest 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dni wolne 2026 - Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Badenia-Wirtemburgia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Badenia-Wirtemburgia również ma 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe dni wolne od pracy.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Saara (Saarland)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saara)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2026 r.

sobota

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Saara ma 12 dni wolnych od pracy, na które składa się 9 świąt ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia-Anhalt)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2026 r.

wtorek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Saksonia-Anhalt ma 11 świąt, a więc charakterystyczne dla tego regionu są dodatkowe dwa dni wolne 6 stycznia i 31 października 2026 roku.

Dni wolne 2026 - Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia Północna-Westfalia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Nadrenia Północna-Westfalia również ma 11 świąt. Dodatkowe dwa to Boże Ciało i Wszystkich Świętych.

Dni wolne 2026 - Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia-Palatynat)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2026 r.

niedziela

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Nadrenii-Palatynat kalendarz świąt wygląda tak jak w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Dni wolne 2026 - Saksonia (Sachsen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

8. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

9. Dzień Pokuty (Buß- und Bettag)

18 listopada 2026 r.

środa

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Saksonii, jako jedynym landzie, obchodzi się Dzień Pokuty. Drugim dodatkowym świętem jest Dzień Reformacji. Łącznie Saksonia ma 11 świąt.

Dni wolne 2026 - Hesja (Hessen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Hesja)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

4 czerwca 2026 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

10. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Hesja świętuje 10 dni - dodatkowym dniem wolnym od pracy jest Boże Ciało.

Zobacz również:

Dni wolne 2026 - Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)

8 marca 2026 r.

niedziela

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

Meklemburgia-Pomorze Przednie to także 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo obchodzi się tutaj Święto Reformacji i Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Dni wolne 2026 - Turyngia (Thüringen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1.  Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

 2. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

7. Światowy Dzień Dziecka (Weltkindertag)

20 września 2026 r.

sobota

 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

 9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2026 r.

sobota

 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Turyngii jest identyczna sytuacja jak w Meklemburgii-Pomorzu Przednim czyli występują po dwa dodatkowe święta - Dzień Reformacji i Dzień Dziecka (Turyngia) oraz Dzień Reformacji i Dzień Kobiet (Meklemburgia-Pomorze Przednie).

Dni wolne 2026 – Berlin

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2026 r.

czwartek

2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)

8 marca 2026 r.

niedziela

 3. Wielki Piątek (Karfreitag)

3 kwietnia 2026 r.

piątek

 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2026 r.

piątek

 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

14 maja 2026 r.

czwartek

 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

25 maja 2026 r.

poniedziałek

 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2026 r.

sobota

9.  I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2026 r.

piątek

10.  II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2026 r.

sobota

W Berlinie od 2019 roku dziesiątym świętem wolnym od pracy jest Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca. W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet wypada w niedzielę.

Praca w święta w Niemczech

Zasadą jest, że sklepy w dni świąteczne w Niemczech są zamknięte. Wymienione wyżej święta to dni wolne od pracy. W świetle § 9 niemieckiej ustawy o czasie pracy nie zatrudnia się pracowników do pracy w niedziele i święta państwowe od godz. 0:00 do 24:00. Wyjątek stanowi praca zmianowa, praca pilotów, kierowców, służb ratowniczych czy straży pożarnej, zatrudnionych w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych (§10 ustawy o czasie pracy).

Jeśli pracodawca zatrudnia do pracy w niedzielę, musi wyznaczyć temu pracownikowi inny dzień wolny od pracy w czasie 2 tygodni, licząc włącznie z dniem niedzielnego zatrudnienia (§11). Natomiast zatrudnienie do pracy w święto państwowe, które wypada w dniu roboczym, powoduje konieczność odebrania dnia odpoczynku w ciągu 8 tygodni od tego dnia.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa o czasie pracy z dnia 20 maja 1994 r. (Federal Law Gazette I s. 1170, 1171)

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Źródło: INFOR
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Uwaga na limity dorabiania – ZUS może zażądać zwrotu trzynastej emerytury
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ZUS zakończył wypłatę świadczeniobiorcom trzynastej emerytury. Świadczenie to jest najpierw wypłacane, a dopiero potem sprawdzane. Z tego powodu niektórzy seniorzy mogą spodziewać się wezwania do zwrotu wypłaconych pieniędzy. Kto jest w grupie ryzyka? Co należy zrobić w razie wezwania przez ZUS do zwrotu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego?

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Taksówkarz i kurier - bezpieczny zawód w dobie sztucznej inteligencji. To najliczniejsza grupa niezależnych pracowników
02 cze 2026

Taksówkarza i kuriera sztuczna inteligencja nie zastąpi. Pod tym kątem to bezpieczniejszy zawód niż praca w biurze. Rynek usług kurierskich wciąż rośnie. Jaka jest najbliższa przyszłość tych zawodów?
Zmiana pracy w ciągu ostatnich 3 lat to była naprawdę dobra decyzja, szczególnie dla osób z wyższym wykształceniem
02 cze 2026

Zmiana pracy w ciągu ostatnich 3 lat to była naprawdę dobra decyzja - twierdzi tak aż 2/3 Polaków, którzy w ostatnich latach zmienili pracodawcę. Wśród osób z wyższym wykształceniem odsetek zadowolonych z podjętej decyzji jest jeszcze wyższy. Najczęściej są to osoby w wieku 25-34 lat. Dziś zmiana pracy to nie ryzyko, a świadoma strategia rozwoju kariery.
Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON?
01 cze 2026

Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON? Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie przedsiębiorcy zobowiązanego do zwrotu ogromnej sumy środków otrzymanych z PFRON z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.
Inspektor jako quasisąd. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i ich wpływ na modele zatrudnienia oraz ryzyko pracodawców
01 cze 2026

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to jedna z najważniejszych zmian w praktyce stosowania prawa pracy w ostatnich latach. Z perspektywy menedżerów HR nie jest to jedynie korekta przepisów, lecz zmiana podejścia organu kontrolnego, która wpłynie na sposób projektowania modeli zatrudnienia, zarządzania ryzykiem oraz relacje z osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak te zmiany przełożą się na codzienną praktykę działów HR i poziom ryzyka po stronie pracodawców?

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W 2027 r. w ZUS orzeczenia bez osobistego stawienia. Badania na odległość. We WZON komisje zaoczne
01 cze 2026

Od 2027 r. w ZUS orzeczenie o niesamodzielności albo niezdolności do pracy będzie można załatwić w formie e-wizyty – postępowanie związane z wydaniem orzeczenia badanie będzie można przeprowadzić z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Czyli zamiast jechać osobiście na komisję lekarską, logujemy się przez Internet, uwierzytelniamy prawdziwość swojej osoby i przez kamerkę on-line rozmawiamy z lekarzem.
6938,92 zł co miesiąc do emerytury. Ile osób w Polsce pobiera najwyższy dodatek z ZUS?
01 cze 2026

6938,92 zł co miesiąc do emerytury z ZUS - tyle świadczenia honorowego otrzymują stulatkowie. Ile osób w Polsce ukończyło 100 lat i pobiera najwyższy dodatek? Te pieniądze należą się także tym, którzy nie pracowali.
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