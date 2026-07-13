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Strona główna » Kadry » Wiadomości » Wynagrodzenia w centrach dystrybucyjnych rosną najszybciej. Operator wózka do 8,5 tys. zł, dyrektor do 32 tys. zł

Wynagrodzenia w centrach dystrybucyjnych rosną najszybciej. Operator wózka do 8,5 tys. zł, dyrektor do 32 tys. zł

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13 lipca 2026, 18:01
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
centrum dystrybucyjne - duży magazyn wewnątrz
Tu płace rosną szybciej niż w całym przemyśle. Magazyny i logistyka pilnie szukają ludzi
shutterstock
Shutterstock

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Płace w centrach dystrybucyjnych wzrosły średnio o 5 proc. rok do roku, podczas gdy w całym badanym sektorze przemysłowym było to 3 proc. Najmocniej zyskują dziś role kluczowe dla ciągłości pracy magazynu, logistyki i obsługi systemów WMS. Firmy wciąż pilnie szukają magazynierów, operatorów wózków widłowych, brygadzistów i kierowników zmiany. Ile konkretnie można dostać?

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Najkrótsza odpowiedź: kto dziś jest najbardziej poszukiwany i ile może dostać za pracę w magazynie?

Jeśli ktoś pyta, gdzie w przemyśle płace rosną dziś najszybciej, odpowiedź jest prosta: w centrach dystrybucyjnych. Z danych Grafton Recruitment wynika, że firmy najmocniej walczą o ludzi, którzy utrzymują płynność operacji – od pracowników magazynu i operatorów wózków po specjalistów od logistyki i systemów magazynowych.

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Najwyższe stawki w 2026 r. wyglądają tak [TABELA]:

Ile brutto?

Województwo z najwyższymi płacami na magazynie

Dyrektor centrum dystrybucyjnego

do 32 tys. zł

Mazowsze

Kierownik magazynu

do 17 tys. zł

Dolny Śląsk, Wielkopolska

Kierownik zmiany

do 14 tys. zł

Mazowsze

Specjalista ds. logistyki

do 13 tys. zł

Mazowsze

Operator wózka widłowego

do 8,5 tys. zł

Mazowsze

Pracownik magazynu

do 8,5 tys. zł

Mazowsze, Dolny Śląsk

Polska mapa logistyki się zmienia. Mocno rośnie Dolny Śląsk

Największe zasoby powierzchni magazynowo-przemysłowej nadal skupiają się w Polsce Centralnej, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Mazowszu. Ale układ sił wyraźnie się przesuwa.

Dolny Śląsk wyprzedził Polskę Centralną pod względem zasobów powierzchni magazynowo-przemysłowej i awansował na trzecie miejsce w kraju. Pomagają mu położenie przy zachodniej granicy, dobra infrastruktura i nowe inwestycje. Coraz więcej dzieje się też w Polsce Północnej. Z kolei nowe powierzchnie magazynowe mają powstawać także w woj. lubuskim, opolskim, śląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.

Ważne

To nie jest przypadek. Sieci handlowe i operatorzy logistyczni coraz częściej stawiają na większe, nowocześniejsze i bardziej zautomatyzowane centra, które łatwiej skalować i taniej utrzymać.

Pełne widełki wynagrodzeń w centrach dystrybucyjnych: śląskie, wielkopolskie, pomorskie (raport Grafton 2026)

Pełne widełki wynagrodzeń w centrach dystrybucyjnych: śląskie, wielkopolskie, pomorskie (raport Grafton 2026)

Materiały prasowe

Rynek rośnie, ale firmy patrzą już bardziej na jakość niż na samą skalę

Dane CBRE pokazują, że popyt na powierzchnie magazynowe w 2025 r. wyniósł 6,6 mln mkw. To trzeci najlepszy wynik w historii. Polska utrzymała też pozycję drugiego rynku w Europie po Niemczech pod względem popytu netto.

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Jednocześnie deweloperzy podchodzą do inwestycji ostrożniej. Mniej jest szybkiego powstawania nowych metrów, a więcej myślenia o kosztach energii, dopasowaniu do realnego popytu i jakości projektów. To ważne także dla rynku pracy: firmy nadal rekrutują, ale ostrożniej wydają pieniądze i wyraźniej różnicują płace.

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Kogo firmy szukają najczęściej do wielkich magazynów?

Największy niedobór nadal dotyczy stanowisk operacyjnych. Chodzi zwłaszcza o:

  • pracowników magazynu,
  • operatorów wózków widłowych z pełnymi uprawnieniami,
  • brygadzistów,
  • kierowników zmiany,
  • kierowników magazynu,
  • specjalistów ds. logistyki, transportu i spedycji,
  • osoby obsługujące systemy WMS (Warehouse Management Systems - zaawansowane oprogramowanie do zarządzania ruchem magazynowym).
Ważne

Coraz ważniejsze są też kompetencje, które jeszcze kilka lat temu nie kojarzyły się tak mocno z magazynem: praca na danych, znajomość systemów, optymalizacja procesów i rozumienie całego przepływu towarów.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Praca w magazynie: gdzie wzrosty płac były największe?

Średnio płace w centrach dystrybucyjnych wzrosły o 5 proc. r/r, ale w części stanowisk podwyżki były znacznie wyższe.

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Najmocniejsze przykłady wzrostu wynagrodzeń:

  • Mazowsze: kierownicy ds. dostaw i wysyłek +24 proc., specjaliści ds. systemów magazynowych +17 proc.
  • Dolny Śląsk: brygadziści +16 proc., kierownicy magazynu +12 proc.
  • Wielkopolska: specjaliści ds. logistyki +14 proc., brygadziści +13 proc.
  • Pomorskie: kierownicy zmiany, kierownicy transportu, planiści i kontrola jakości towarów po +8 proc.

To dobrze pokazuje, że dziś najlepiej premiowane są nie tylko stanowiska menedżerskie, ale też te, które bezpośrednio wpływają na terminowość dostaw, ograniczanie przestojów i sprawność całej operacji.

Rynek pracy a centra dystrybucyjne: co wynik raportu oznacza dla pracowników i pracodawców w branży?

Dla pracowników wniosek jest prosty: najwięcej zyskują ci, którzy łączą doświadczenie operacyjne z odpowiedzialnością albo znajomością systemów. Samo wejście z poziomu pracy magazynowej do roli koordynacyjnej potrafi szybko podnieść wartość rynkową.

Dla pracodawców to sygnał, że walka o ludzi nie kończy się na podstawowej stawce. Coraz większe znaczenie mają:

  • czytelna ścieżka awansu,
  • szkolenia na wyższe uprawnienia,
  • stabilność grafików,
  • dodatki zmianowe,
  • i praca na nowoczesnych systemach.

Rynek dojrzewa, ale nie zwalnia. Centra dystrybucyjne nadal są jednym z najmocniejszych punktów przemysłu, a presja płacowa w logistyce jeszcze długo nie zniknie.

Praca w magazynie i centrum dystrybucyjnym - pytania i odpowiedzi po raporcie wynagrodzeń (FAQ)

Ile wyniósł średni wzrost wynagrodzeń w centrach dystrybucyjnych?

Średnio 5 proc. rok do roku. Dla całego badanego sektora przemysłowego było to 3 proc.

Kto dziś zarabia najwięcej w centrach dystrybucyjnych?

Najwyższe widełki mają dyrektorzy centrów dystrybucyjnych – do 32 tys. zł brutto na Mazowszu.

Ile może zarobić operator wózka widłowego?

Według raportu od 5,5 tys. do 8,5 tys. zł brutto, przy czym najwyższe stawki są na Mazowszu.

Gdzie kierownik magazynu może liczyć na najwyższą pensję?

Do 17 tys. zł brutto na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.

Jakie stanowiska są dziś najtrudniejsze do obsadzenia?

Przede wszystkim operatorzy wózków widłowych z najwyższymi uprawnieniami, a także magazynierzy, brygadziści i kierownicy zmiany.

Dlaczego rośnie znaczenie systemów WMS?

Bo magazyny są coraz bardziej zautomatyzowane, a firmy potrzebują ludzi, którzy potrafią nie tylko obsługiwać proces, ale też rozumieć dane i narzędzia zarządzania przepływem towarów.

Źródło: Grafton Recruitment

Grafton Recruitment to międzynarodowa agencja doradztwa personalnego. Wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i kierownicze średniego szczebla w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO. Wachlarz usług dopełnia doradztwo inwestycyjne, opracowywanie analiz i cyklicznych raportów rynkowych. Grafton Recruitment jest też wyłącznym dostawcą narzędzi Thomas International w Polsce. Marka została założona w 1982 r. w Irlandii, na polskim rynku jest obecna od 30 lat. Od 2018 r. jest częścią Gi Group Holding, międzynarodowej agencji pracy należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych i działającej w 37 krajach w Europie, Azji i Amerykach. Więcej: pl.grafton.com

O raporcie: „Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026” to już 10. edycja cyklicznego opracowania przygotowanego przez ekspertów Grafton Recruitment. Zawiera zestawienia wynagrodzeń pracowników wszystkich szczebli (fizycznych, specjalistów, aż po kadrę menedżerską) w różnych gałęziach przemysłu, takich jak farmacja i chemia, motoryzacja i produkcja urządzeń, FMCG, badania i rozwój, centra inżynieryjne i dystrybucyjne, budownictwo oraz branża zbrojeniowa. Badanie wynagrodzeń zostało przeprowadzone od marca do kwietnia 2026 roku na próbie 9345 kandydatów pracujących w sektorze przemysłowym oraz 178 firm. Publikacja została wzbogacona o komentarze ekspertów, które pokazują aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju sektora.

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Źródło: INFOR
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