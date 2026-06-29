Lipiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
REKLAMA
REKLAMA
Lipiec 2026 - pobierz i wydrukuj kalendarz z miejscem na notatki w formacie PDF. Pierwszy miesiąc wakacyjny ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie są ważne dni lipca? Zaplanuj kolejny miesiąc roku.
- Lipiec 2026 - dni wolne od pracy
- Lipiec 2026 - ważne dni
- Lipiec 2026: kalendarz do druku PDF
- Lipiec - przysłowia
Lipiec 2026 - dni wolne od pracy
Jak co roku lipiec ma 31 dni. Pierwszy miesiąc wakacyjny nie ma żadnych czerwonych kartek. Dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy - przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W zdecydowanej większości tym dniem jest sobota. W lipcu jest 8 dni wolnych od pracy (4 pełne weekendy) i 23 dni robocze.
REKLAMA
REKLAMA
Lipiec 2026 - ważne dni
Święta religijne i państwowe omijają lipiec szerokim łukiem. Można wyróżnić kilka ważnych dni, które jednak nie są wolne od pracy:
- 2 lipca 2026 r. (czwartek) - Dzień Dziennikarza
- 11 lipca 2026 r. (sobota) - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskie
- 12 lipca 2026 r. (niedziela) - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
- 24 lipca 2026 r. (piątek) - Święto Policji
- 25 lipca 2026 r. (sobota) - Dzień Bezpiecznego Kierowcy
- 31 lipca 2026 r. (piątek) - Dzień Skarbowości
Lipiec 2026: kalendarz do druku PDF
Pobierz kalendarz lipca 2026 r. w formacie PDF »
Lipiec - przysłowia
Każdy miesiąc roku kalendarzowego wiąże ze sobą powiedzenia ludowe, zwykle odnoszące się do pogody i postaci świętych. Oto najbardziej znane przysłowia charakterystyczne dla lipca:
REKLAMA
- Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.
- Gdy Halina (1 lipca) łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.
- Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem.
- Upały lipcowe, mrozy styczniowe.
- Na świętego Prokopa (8 lipca) wyschnie młynarzowi przykopa.
- W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
- Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatni mąki wypiec.
- Lipcowe upały, wrzesień doskonały.
- Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie usmaży.
- Jaka Małgorzatka (20 lipca), takie będzie pół latka.
- Gdy Maria Magdalena (22 lipca) deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.
- Lipcowa pogoda, dla chłopów żniwna swoboda.
- Im większe na Jakuba (25 lipca) chmury, tym większe w zimie śniegu góry.
- Jak Jakub z ciepłem się głosi, to Boże Narodzenie mrozy przynosi.
- Leje od Jakuba do lgnaca (31 lipca) stracona rolnika praca.
- Od świętej Anki (26 lipca) zimne noce i poranki.
- Gdy się pająk w lipcu przechodzi, ze sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę psuje, bliską burzę czuje.
- Lipiec, ostatek starej mąki wypiec.
- Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA