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Lipiec 2026: kalendarz do druku [PDF]

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29 czerwca 2026, 15:43
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
lipiec 2026 kalendarz do druku
Lipiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
Kinga Olszacka canva
INFOR

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Lipiec 2026 - pobierz i wydrukuj kalendarz z miejscem na notatki w formacie PDF. Pierwszy miesiąc wakacyjny ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie są ważne dni lipca? Zaplanuj kolejny miesiąc roku.

Lipiec 2026 - dni wolne od pracy

Jak co roku lipiec ma 31 dni. Pierwszy miesiąc wakacyjny nie ma żadnych czerwonych kartek. Dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy - przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W zdecydowanej większości tym dniem jest sobota. W lipcu jest 8 dni wolnych od pracy (4 pełne weekendy) i 23 dni robocze.

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Lipiec 2026 - ważne dni

Święta religijne i państwowe omijają lipiec szerokim łukiem. Można wyróżnić kilka ważnych dni, które jednak nie są wolne od pracy:

  • 2 lipca 2026 r. (czwartek) - Dzień Dziennikarza
  • 11 lipca 2026 r. (sobota) - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskie
  • 12 lipca 2026 r. (niedziela) - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
  • 24 lipca 2026 r. (piątek) - Święto Policji
  • 25 lipca 2026 r. (sobota) - Dzień Bezpiecznego Kierowcy
  • 31 lipca 2026 r. (piątek) - Dzień Skarbowości

Lipiec 2026: kalendarz do druku PDF

lipiec 2026

Lipiec 2026 - kalendarz do druku w formacie PDF

Infor.pl

Pobierz kalendarz lipca 2026 r. w formacie PDF »

Lipiec - przysłowia

Każdy miesiąc roku kalendarzowego wiąże ze sobą powiedzenia ludowe, zwykle odnoszące się do pogody i postaci świętych. Oto najbardziej znane przysłowia charakterystyczne dla lipca:

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  • Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.
  • Gdy Halina (1 lipca) łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.
  • Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem.
  • Upały lipcowe, mrozy styczniowe.
  • Na świętego Prokopa (8 lipca) wyschnie młynarzowi przykopa.
  • W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
  • Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatni mąki wypiec.
  • Lipcowe upały, wrzesień doskonały.
  • Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie usmaży.
  • Jaka Małgorzatka (20 lipca), takie będzie pół latka.
  • Gdy Maria Magdalena (22 lipca) deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.
  • Lipcowa pogoda, dla chłopów żniwna swoboda.
  • Im większe na Jakuba (25 lipca) chmury, tym większe w zimie śniegu góry.
  • Jak Jakub z ciepłem się głosi, to Boże Narodzenie mrozy przynosi.
  • Leje od Jakuba do lgnaca (31 lipca) stracona rolnika praca.
  • Od świętej Anki (26 lipca) zimne noce i poranki.
  • Gdy się pająk w lipcu przechodzi, ze sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę psuje, bliską burzę czuje.
  • Lipiec, ostatek starej mąki wypiec.
  • Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola.
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Źródło: INFOR
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