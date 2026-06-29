Lipiec 2026 - pobierz i wydrukuj kalendarz z miejscem na notatki w formacie PDF. Pierwszy miesiąc wakacyjny ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie są ważne dni lipca? Zaplanuj kolejny miesiąc roku.

Lipiec 2026 - dni wolne od pracy

Jak co roku lipiec ma 31 dni. Pierwszy miesiąc wakacyjny nie ma żadnych czerwonych kartek. Dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy - przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W zdecydowanej większości tym dniem jest sobota. W lipcu jest 8 dni wolnych od pracy (4 pełne weekendy) i 23 dni robocze.

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Lipiec 2026 - ważne dni

Święta religijne i państwowe omijają lipiec szerokim łukiem. Można wyróżnić kilka ważnych dni, które jednak nie są wolne od pracy:

2 lipca 2026 r. (czwartek) - Dzień Dziennikarza

11 lipca 2026 r. (sobota) - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskie

12 lipca 2026 r. (niedziela) - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

24 lipca 2026 r. (piątek) - Święto Policji

25 lipca 2026 r. (sobota) - Dzień Bezpiecznego Kierowcy

31 lipca 2026 r. (piątek) - Dzień Skarbowości

Lipiec 2026: kalendarz do druku PDF

lipiec 2026 Lipiec 2026 - kalendarz do druku w formacie PDF Infor.pl

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Lipiec - przysłowia

Każdy miesiąc roku kalendarzowego wiąże ze sobą powiedzenia ludowe, zwykle odnoszące się do pogody i postaci świętych. Oto najbardziej znane przysłowia charakterystyczne dla lipca:

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