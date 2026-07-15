Wynagrodzenia lekarzy są za wysokie? Polacy oceniają to jednoznacznie [SONDAŻ]

Ponad trzy czwarte Polaków uważa, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia. Takiego rozwiązania oczekuje 77,4 proc. badanych – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”.

Polacy chcą wprowadzenia limitu wynagrodzeń dla lekarzy

IBRiS zapytał, czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia.

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Z badania wynika, że ponad połowa badanych (56,3 proc.) odpowiedziała „zdecydowanie tak”, a 21,1 proc. „raczej tak” - za rozwiązaniem opowiedziało się więc łącznie 77,4 proc. respondentów.

Przeciwnego zdania jest 16,8 proc. badanych („raczej nie” wskazało 12,8 proc. ankietowanych, a „zdecydowanie nie” 6 proc.).

3,8 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

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Poglądy polityczne nie mają znaczenia

"Rzeczpospolita" zauważa, że „propozycja ograniczenia wynagrodzeń lekarzy znajduje poparcie niezależnie od sympatii politycznych”.

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Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) rozwiązanie popiera 82,7 proc. badanych (przeciw jest (9,6 proc.). Wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, KKP) – za rozwiązaniem jest 73,2 proc. osób, a przeciw - 26,7 proc.

Wśród osób niezdecydowanych i niegłosujących za rozwiązaniem opowiedziało się 78,8 proc. respondentów, a 15,3 proc. było przeciw.

Poparcie dla ograniczenia wynagrodzeń lekarzy a wielkość miejscowości

„Silne poparcie dla ograniczenia wynagrodzeń lekarzy widać zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi. Na wsi propozycję tę popiera 85 proc. respondentów, a w miastach liczących do 50 tys. mieszkańców – 79 proc.” – podaje dziennik.

Najbardziej podzieleni - czytamy - są mieszkańcy największych miast. „W miejscowościach powyżej 250 tys. mieszkańców rozwiązanie popiera 68 proc. badanych, ale jednocześnie aż 19 proc. zdecydowanie mu się sprzeciwia. To najwyższy odsetek zdecydowanych przeciwników spośród wszystkich badanych grup” – pisze „Rz”.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 lipca metodą CATI na próbie 1067 osób.