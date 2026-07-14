6 na 10 pracowników nie dostaje grosza na wakacje. Czy Twój szef należy do mniejszości?

Aż 60% pracowników nie otrzymuje od firmy żadnego wsparcia na wakacje – wynika z najnowszego badania HRK z maja 2026 roku. Mimo mówienia o work-life balance, tylko 29% specjalistów ma dostęp do benefitów urlopowych, takich jak dofinansowanie wypoczynku czy dodatkowe dni wolne. Popularny workation traci na znaczeniu, a pracownicy częściej wolą pełne odcięcie od obowiązków niż pracę zdalną z plaży.

rozwiń >

Benefity urlopowe w 2026 roku. Kto realnie wspiera wypoczynek?

Sezon urlopowy w pełni, a w mediach coraz głośniej o dbałości o wellbeing. Jednak twarde dane pokazują inną rzeczywistość. Większość firm w Polsce wciąż nie oferuje żadnego wsparcia finansowego ani organizacyjnego związanego z wakacjami. Raport „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku" przygotowany przez HRK nie pozostawia złudzeń: deklaracje o trosce o pracownika często rozmijają się z faktami. Dla kadrowych i pracodawców to znak, że pakiet benefitów pozapłacowych wymaga pilnej weryfikacji, jeśli chcą oni zatrzymać talenty na rynku.

REKLAMA

REKLAMA

Benefity urlopowe w 2026 roku: Co to są benefity urlopowe? Definicja i rodzaje

Zanim przejdziemy do liczb, warto wyjaśnić, co dokładnie rozumiemy pod tym pojęciem. Benefity urlopowe to wszystkie świadczenia dodatkowe oferowane przez pracodawcę, które mają na celu ułatwienie pracownikowi odpoczynku w czasie wolnym od pracy. Nie są one regulowane Kodeksem pracy (poza samym wymiarem urlopu), więc zależą wyłącznie od dobrej woli firmy. W 2026 roku do najczęstszych form wsparcia zaliczamy:

Dofinansowanie wypoczynku (gotówka lub przelew na konto), niezależne od świadczenia z ZFŚS,

Bony turystyczne (realizowane u partnerów zewnętrznych),

Ubezpieczenia wakacyjne (NNW, koszty rezygnacji),

Dofinansowanie kolonii dla dzieci,

Dodatkowe dni wolne (powyżej wymiaru ustawowego),

Możliwość "workation" (praca zdalna z dowolnego miejsca, np. z wynajętego mieszkania, domku).

Ważne Warto wiedzieć, że forma wsparcia ma znaczenie dla podatku. Na przykład dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) do 1000 zł rocznie jest zwolnione z podatku, ale prywatne dopłaty z budżetu firmy często podlegają opodatkowaniu w całości jako przychód ze stosunku pracy.

Benefity urlopowe w 2026 roku: statystyki 2026 – kto dostaje wsparcie?

Badanie HRK przeprowadzone w maju 2026 roku na grupie 276 specjalistów i managerów ujawnia duże rozwarstwienie. Aż 58% respondentów przyznaje wprost, że ich pracodawca nie oferuje żadnych benefitów wakacyjnych. Co ciekawe, 13% pracowników nie ma wiedzy na ten temat, co sugeruje słabą komunikację wewnętrzną w wielu organizacjach. Poniższa tabela przedstawia strukturę dostępnych benefitów wśród firm, które już decydują się na wsparcie urlopów pracowników:

Rodzaj benefitu Odsetek tego rodzaju benefitu u pracodawców Fakt o beneficie z badania Dofinansowanie wypoczynku 27% Klasyczny benefit, najcenniejszy dla pracowników Bony turystyczne 19% Elastyczna forma, popularna w korporacjach Ubezpieczenia wakacyjne 15% Często pakietowane z kartami sportowymi Dofinansowanie kolonii dzieci 13% Ważne dla pracowników z rodzinami Możliwość workationu 11% Trend spadkowy (patrz sekcja niżej) Dodatkowe dni urlopu 6% Rzadkość, wysoko ceniona Nielimitowane dni urlopu 1% Margines, głównie w IT i startupach

Ważne Dane te pokazują, że pieniądz wciąż króluje. Pracownicy wolą konkretną dopłatę do wyjazdu niż abstrakcyjne programy, które nie przekładają się na realny budżet domowy.

kobieta z plecakiem na urlopie w górach

REKLAMA

Nie tylko dopłata do wypoczynku - są inne formy wsparcia przez pracodawcę pobytu pracownika na urlopie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Benefity urlopowe w 2026 roku: Workation traci na popularności. Dlaczego?

Jeden z najciekawszych wniosków z badania dotyczy zjawiska workationu, czyli łączenia pracy zawodowej z pobytem wakacyjnym (np. praca z laptopem nad morzem). Jeszcze w 2025 roku 19,3% pracowników planowało taką formę aktywności. W 2026 roku odsetek ten spadł do 15,6%.

Podobny trend widoczny jest po stronie pracodawców. Firmy oferujące workation jako formalny benefit stanowią już tylko 4% rynku (spadek z 7,1% rok wcześniej). Eksperci HRK wskazują na kilka przyczyn tej zmiany:

Potrzeba regeneracji: Pracownicy uznali, że praca w trakcie urlopu nie pozwala na pełny odpoczynek psychiczny. Problemy techniczne: Słaby internet w miejscowościach turystycznych utrudnia efektywną pracę. Zacieranie granic: Po latach pracy zdalnej podczas pandemii, ludzie chcą wyraźnego oddzielenia czasu zawodowego od prywatnego.

Ważne Workation w 2026 roku jest mniej popularny niż w 2025. Spadek zainteresowania wynika z potrzeby pełnego odcięcia się od obowiązków zawodowych („digital detox") oraz problemów z infrastrukturą internetową w miejscach wypoczynkowych.

Benefity urlopowe w 2026 roku: Kultura odpoczynku ważniejsza niż pieniądze?

Same benefity finansowe to nie wszystko. Anna Wygaś, ekspertka ds. rekrutacji i managerka w HRK Katowice, zwraca uwagę na aspekt kulturowy. Nawet najlepszy bon turystyczny traci na wartości, jeśli pracownik w trakcie urlopu musi odbierać telefony od szefa.

– Nowoczesny benefit urlopowy to przede wszystkim jasne zasady zastępstw i brak oczekiwania ciągłej dostępności pod telefonem – mówi Wygaś. – Osoba, która potrafi się wyłączyć, nie jest mniej odpowiedzialna – ona po prostu skutecznie dba o zasoby, które pozwolą jej wrócić do firmy z wyższą koncentracją.

Ważne To ważna wskazówka dla działów HR. Wdrożenie polityki „zero e-maili na urlopie" może być cenniejsze niż jednorazowa dopłata. Budowanie zaufania, że pracownik nie wróci do zaległości po tygodniu nieobecności, jest kluczowe dla zdrowia psychicznego zespołu.

Benefity urlopowe w 2026 roku: Nowe trendy – apartamenty i sabbaticale

Firmy, które chcą wyróżnić się na rynku pracy, szukają nieszablonowych rozwiązań. Badanie wskazuje na nowe trendy, które jeszcze nie są standardem, ale zyskują na znaczeniu:

Firmowe apartamenty : Domy lub mieszkania dostępne dla pracowników na preferencyjnych warunkach (np. w górach lub nad morzem).

: Domy lub mieszkania dostępne dla pracowników na preferencyjnych warunkach (np. w górach lub nad morzem). Vouchery na atrakcje : Bilety do teatrów, kin, parków rozrywki lub na konkretne wydarzenia kulturalne.

: Bilety do teatrów, kin, parków rozrywki lub na konkretne wydarzenia kulturalne. Sabbaticale: Dłuższe, płatne lub częściowo płatne urlopy regeneracyjne dla pracowników z wieloletnim stażem (np. po 5 lub 10 latach pracy).

Choć rozwiązania te dotyczą na razie wąskiej grupy firm, pokazują kierunek rozwoju. Pracownicy coraz częściej szukają pracodawcy, który zrozumie ich potrzebę długofalowej regeneracji, a nie tylko jednorazowego zrywu wakacyjnego.

Benefity urlopowe w 2026 roku: Co wnioski z raportu HRK oznaczają dla pracodawcy w 2026 roku?

Jeśli prowadzisz firmę i zastanawiasz się, czy wprowadzić benefity urlopowe, odpowiedź brzmi: tak, ale z głową. Nie musisz od razu fundować wszystkim wyjazdów do Egiptu. Warto zacząć od audytu potrzeb. Dlaczego warto?

Lojalność : Pracownik doceniający wsparcie obecnego pracodawcy rzadziej zmienia pracę.

: Pracownik doceniający wsparcie obecnego pracodawcy rzadziej zmienia pracę. Wydajność : Wypoczęty zespół pracuje skuteczniej po powrocie.

: Wypoczęty zespół pracuje skuteczniej po powrocie. Wizerunek: Firma dbająca o wakacje postrzegana jest jako nowoczesna i ludzka.

Ważne Pamiętaj o komunikacji. Skoro z badania wynika, że 13% pracowników nie wie, czy ma dostęp do benefitów, warto wysłać przypomnienie przed sezonem urlopowym. Często firmy mają środki w ZFŚS lub budżecie socjalnym, które pozostają niewykorzystane tylko dlatego, że pracownicy nie składają wniosków.

Benefity urlopowe w 2026 roku: Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy pracodawca musi finansować wakacje pracownikom?

Nie, nie ma takiego obowiązku prawnego. Benefity urlopowe są dobrowolne i zależą od polityki firmy lub układu zbiorowego pracy. Chyba, że pracodawca musi tworzyć ZFŚS, ale to inny temat niż benefity finansowane z budżetu firmowego i dobrowolne.

Czy workation musi być formalnie uregulowany?

Warto to zrobić. Jeśli firma pozwala na pracę z miejsca wypoczynku, zwłaszcza z zagranicy, powinna określić zasady bezpieczeństwa danych, godziny dostępności i kwestie podatkowe (praca z innego kraju może rodzić komplikacje podatkowe i ubezpieczeniowe).

Jak sprawdzić, czy moja firma ma zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Zapytaj w dziale kadr lub związku zawodowym. Obowiązek tworzenia ZFŚS dotyczy firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników (lub 20 na wniosek związku).

Czy dodatkowe dni urlopu są opodatkowane?

Dodatkowe dni płatne są traktowane jak zwykłe wynagrodzenie i podlegają standardowemu opodatkowaniu PIT i składkom ZUS.

Czy trend spadkowy workationu oznacza koniec pracy zdalnej?

Nie. Praca zdalna z domu jest nadal popularna. Spadek dotyczy specyficznego modelu „praca z wakacji", gdzie cele zawodowe mieszają się z wypoczynkiem w turystycznym miejscu, np. przy dłuższym pobycie.

Co zrobić, jeśli szef dzwoni do mnie na urlopie?

To kwestia kultury organizacyjnej, ustaleń, pilności tematu w związku z zajmowanym stanowiskiem. Warto ustalić zasady przed wyjściem na urlop (np. wyznaczenie osoby zastępującej). Jeśli to nagminne, może świadczyć o braku szacunku do czasu wolnego pracownika i naruszeniu kodeksu pracy. Formalnie pracodawca może przerwać urlop w wyjątkowych nagłych sytuacjach, ale musi zwrócić koszty odwołania pracownika z urlopu.

O badaniu:

Informacja powstała na bazie badania „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku". W badaniu wzięło udział 276 respondentów. Ankieta została przeprowadzona wśród specjalistów i managerów. Badanie prowadzone było w maju 2026 metodą CAWI. Partnerem badania są Wakacje.pl.

Źródło: HRK S.A.

HRK S.A. to jedna z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment & Development Center), budowanie ścieżek kariery, a także usługi z zakresu employer brandingu oraz obsługi kadr i płac.