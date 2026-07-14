REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Benefity urlopowe 2026: 60% pracowników bez wsparcia pracodawcy

Benefity urlopowe 2026: 60% pracowników bez wsparcia pracodawcy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 lipca 2026, 12:38
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
pracownik w biurze już prawie na urlopie
6 na 10 pracowników nie dostaje grosza na wakacje. Czy Twój szef należy do mniejszości?
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Aż 60% pracowników nie otrzymuje od firmy żadnego wsparcia na wakacje – wynika z najnowszego badania HRK z maja 2026 roku. Mimo mówienia o work-life balance, tylko 29% specjalistów ma dostęp do benefitów urlopowych, takich jak dofinansowanie wypoczynku czy dodatkowe dni wolne. Popularny workation traci na znaczeniu, a pracownicy częściej wolą pełne odcięcie od obowiązków niż pracę zdalną z plaży.

rozwiń >

Benefity urlopowe w 2026 roku. Kto realnie wspiera wypoczynek?

Sezon urlopowy w pełni, a w mediach coraz głośniej o dbałości o wellbeing. Jednak twarde dane pokazują inną rzeczywistość. Większość firm w Polsce wciąż nie oferuje żadnego wsparcia finansowego ani organizacyjnego związanego z wakacjami. Raport „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku" przygotowany przez HRK nie pozostawia złudzeń: deklaracje o trosce o pracownika często rozmijają się z faktami. Dla kadrowych i pracodawców to znak, że pakiet benefitów pozapłacowych wymaga pilnej weryfikacji, jeśli chcą oni zatrzymać talenty na rynku.

REKLAMA

REKLAMA

Benefity urlopowe w 2026 roku: Co to są benefity urlopowe? Definicja i rodzaje

Zanim przejdziemy do liczb, warto wyjaśnić, co dokładnie rozumiemy pod tym pojęciem. Benefity urlopowe to wszystkie świadczenia dodatkowe oferowane przez pracodawcę, które mają na celu ułatwienie pracownikowi odpoczynku w czasie wolnym od pracy. Nie są one regulowane Kodeksem pracy (poza samym wymiarem urlopu), więc zależą wyłącznie od dobrej woli firmy. W 2026 roku do najczęstszych form wsparcia zaliczamy:

  • Dofinansowanie wypoczynku (gotówka lub przelew na konto), niezależne od świadczenia z ZFŚS,
  • Bony turystyczne (realizowane u partnerów zewnętrznych),
  • Ubezpieczenia wakacyjne (NNW, koszty rezygnacji),
  • Dofinansowanie kolonii dla dzieci,
  • Dodatkowe dni wolne (powyżej wymiaru ustawowego),
  • Możliwość "workation" (praca zdalna z dowolnego miejsca, np. z wynajętego mieszkania, domku).
Ważne

Warto wiedzieć, że forma wsparcia ma znaczenie dla podatku. Na przykład dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) do 1000 zł rocznie jest zwolnione z podatku, ale prywatne dopłaty z budżetu firmy często podlegają opodatkowaniu w całości jako przychód ze stosunku pracy.

KODEKS PRACY 2026

Benefity urlopowe w 2026 roku: statystyki 2026 – kto dostaje wsparcie?

Badanie HRK przeprowadzone w maju 2026 roku na grupie 276 specjalistów i managerów ujawnia duże rozwarstwienie. Aż 58% respondentów przyznaje wprost, że ich pracodawca nie oferuje żadnych benefitów wakacyjnych. Co ciekawe, 13% pracowników nie ma wiedzy na ten temat, co sugeruje słabą komunikację wewnętrzną w wielu organizacjach. Poniższa tabela przedstawia strukturę dostępnych benefitów wśród firm, które już decydują się na wsparcie urlopów pracowników:

Rodzaj benefitu

Odsetek tego rodzaju benefitu u pracodawców

Fakt o beneficie z badania

Dofinansowanie wypoczynku

27%

Klasyczny benefit, najcenniejszy dla pracowników

Bony turystyczne

19%

Elastyczna forma, popularna w korporacjach

Ubezpieczenia wakacyjne

15%

Często pakietowane z kartami sportowymi

Dofinansowanie kolonii dzieci

13%

Ważne dla pracowników z rodzinami

Możliwość workationu

11%

Trend spadkowy (patrz sekcja niżej)

Dodatkowe dni urlopu

6%

Rzadkość, wysoko ceniona

Nielimitowane dni urlopu

1%

Margines, głównie w IT i startupach

Ważne

Dane te pokazują, że pieniądz wciąż króluje. Pracownicy wolą konkretną dopłatę do wyjazdu niż abstrakcyjne programy, które nie przekładają się na realny budżet domowy.

kobieta z plecakiem na urlopie w górach

REKLAMA

Nie tylko dopłata do wypoczynku - są inne formy wsparcia przez pracodawcę pobytu pracownika na urlopie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KALKULATOR DAT

Benefity urlopowe w 2026 roku: Workation traci na popularności. Dlaczego?

Jeden z najciekawszych wniosków z badania dotyczy zjawiska workationu, czyli łączenia pracy zawodowej z pobytem wakacyjnym (np. praca z laptopem nad morzem). Jeszcze w 2025 roku 19,3% pracowników planowało taką formę aktywności. W 2026 roku odsetek ten spadł do 15,6%.

Podobny trend widoczny jest po stronie pracodawców. Firmy oferujące workation jako formalny benefit stanowią już tylko 4% rynku (spadek z 7,1% rok wcześniej). Eksperci HRK wskazują na kilka przyczyn tej zmiany:

  1. Potrzeba regeneracji: Pracownicy uznali, że praca w trakcie urlopu nie pozwala na pełny odpoczynek psychiczny.
  2. Problemy techniczne: Słaby internet w miejscowościach turystycznych utrudnia efektywną pracę.
  3. Zacieranie granic: Po latach pracy zdalnej podczas pandemii, ludzie chcą wyraźnego oddzielenia czasu zawodowego od prywatnego.
Ważne

Workation w 2026 roku jest mniej popularny niż w 2025. Spadek zainteresowania wynika z potrzeby pełnego odcięcia się od obowiązków zawodowych („digital detox") oraz problemów z infrastrukturą internetową w miejscach wypoczynkowych.

Benefity urlopowe w 2026 roku: Kultura odpoczynku ważniejsza niż pieniądze?

Same benefity finansowe to nie wszystko. Anna Wygaś, ekspertka ds. rekrutacji i managerka w HRK Katowice, zwraca uwagę na aspekt kulturowy. Nawet najlepszy bon turystyczny traci na wartości, jeśli pracownik w trakcie urlopu musi odbierać telefony od szefa.

– Nowoczesny benefit urlopowy to przede wszystkim jasne zasady zastępstw i brak oczekiwania ciągłej dostępności pod telefonem mówi Wygaś. – Osoba, która potrafi się wyłączyć, nie jest mniej odpowiedzialna – ona po prostu skutecznie dba o zasoby, które pozwolą jej wrócić do firmy z wyższą koncentracją.

Ważne

To ważna wskazówka dla działów HR. Wdrożenie polityki „zero e-maili na urlopie" może być cenniejsze niż jednorazowa dopłata. Budowanie zaufania, że pracownik nie wróci do zaległości po tygodniu nieobecności, jest kluczowe dla zdrowia psychicznego zespołu.

Benefity urlopowe w 2026 roku: Nowe trendy – apartamenty i sabbaticale

Firmy, które chcą wyróżnić się na rynku pracy, szukają nieszablonowych rozwiązań. Badanie wskazuje na nowe trendy, które jeszcze nie są standardem, ale zyskują na znaczeniu:

  • Firmowe apartamenty: Domy lub mieszkania dostępne dla pracowników na preferencyjnych warunkach (np. w górach lub nad morzem).
  • Vouchery na atrakcje: Bilety do teatrów, kin, parków rozrywki lub na konkretne wydarzenia kulturalne.
  • Sabbaticale: Dłuższe, płatne lub częściowo płatne urlopy regeneracyjne dla pracowników z wieloletnim stażem (np. po 5 lub 10 latach pracy).

Choć rozwiązania te dotyczą na razie wąskiej grupy firm, pokazują kierunek rozwoju. Pracownicy coraz częściej szukają pracodawcy, który zrozumie ich potrzebę długofalowej regeneracji, a nie tylko jednorazowego zrywu wakacyjnego.

Benefity urlopowe w 2026 roku: Co wnioski z raportu HRK oznaczają dla pracodawcy w 2026 roku?

Jeśli prowadzisz firmę i zastanawiasz się, czy wprowadzić benefity urlopowe, odpowiedź brzmi: tak, ale z głową. Nie musisz od razu fundować wszystkim wyjazdów do Egiptu. Warto zacząć od audytu potrzeb. Dlaczego warto?

  • Lojalność: Pracownik doceniający wsparcie obecnego pracodawcy rzadziej zmienia pracę.
  • Wydajność: Wypoczęty zespół pracuje skuteczniej po powrocie.
  • Wizerunek: Firma dbająca o wakacje postrzegana jest jako nowoczesna i ludzka.
Ważne

Pamiętaj o komunikacji. Skoro z badania wynika, że 13% pracowników nie wie, czy ma dostęp do benefitów, warto wysłać przypomnienie przed sezonem urlopowym. Często firmy mają środki w ZFŚS lub budżecie socjalnym, które pozostają niewykorzystane tylko dlatego, że pracownicy nie składają wniosków.

Benefity urlopowe w 2026 roku: Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy pracodawca musi finansować wakacje pracownikom?

Nie, nie ma takiego obowiązku prawnego. Benefity urlopowe są dobrowolne i zależą od polityki firmy lub układu zbiorowego pracy. Chyba, że pracodawca musi tworzyć ZFŚS, ale to inny temat niż benefity finansowane z budżetu firmowego i dobrowolne.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Czy workation musi być formalnie uregulowany?

Warto to zrobić. Jeśli firma pozwala na pracę z miejsca wypoczynku, zwłaszcza z zagranicy, powinna określić zasady bezpieczeństwa danych, godziny dostępności i kwestie podatkowe (praca z innego kraju może rodzić komplikacje podatkowe i ubezpieczeniowe).

Jak sprawdzić, czy moja firma ma zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Zapytaj w dziale kadr lub związku zawodowym. Obowiązek tworzenia ZFŚS dotyczy firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników (lub 20 na wniosek związku).

Czy dodatkowe dni urlopu są opodatkowane?

Dodatkowe dni płatne są traktowane jak zwykłe wynagrodzenie i podlegają standardowemu opodatkowaniu PIT i składkom ZUS.

Czy trend spadkowy workationu oznacza koniec pracy zdalnej?

Nie. Praca zdalna z domu jest nadal popularna. Spadek dotyczy specyficznego modelu „praca z wakacji", gdzie cele zawodowe mieszają się z wypoczynkiem w turystycznym miejscu, np. przy dłuższym pobycie.

Co zrobić, jeśli szef dzwoni do mnie na urlopie?

To kwestia kultury organizacyjnej, ustaleń, pilności tematu w związku z zajmowanym stanowiskiem. Warto ustalić zasady przed wyjściem na urlop (np. wyznaczenie osoby zastępującej). Jeśli to nagminne, może świadczyć o braku szacunku do czasu wolnego pracownika i naruszeniu kodeksu pracy. Formalnie pracodawca może przerwać urlop w wyjątkowych nagłych sytuacjach, ale musi zwrócić koszty odwołania pracownika z urlopu.

O badaniu:

Informacja powstała na bazie badania „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku". W badaniu wzięło udział 276 respondentów. Ankieta została przeprowadzona wśród specjalistów i managerów. Badanie prowadzone było w maju 2026 metodą CAWI. Partnerem badania są Wakacje.pl.

Źródło: HRK S.A.

HRK S.A. to jedna z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment & Development Center), budowanie ścieżek kariery, a także usługi z zakresu employer brandingu oraz obsługi kadr i płac.

Powiązane
Równe pensje kobiet i mężczyzn: RPO na tak, ale zgłasza błędy w ustawie i pyta dlaczego aż 4 organy mają się zajmować płacami?
Równe pensje kobiet i mężczyzn: RPO na tak, ale zgłasza błędy w ustawie i pyta dlaczego aż 4 organy mają się zajmować płacami?
Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na nowych zasadach, ale czy te przepisy są konstytucyjne?
Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na nowych zasadach, ale czy te przepisy są konstytucyjne?
Limit ZFŚS wciąż 1000 zł. RPO:
Limit ZFŚS wciąż 1000 zł. RPO: "To niesprawiedliwość", a MF odrzuca podwyżkę
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Benefity urlopowe 2026: 60% pracowników bez wsparcia pracodawcy
14 lip 2026

Aż 60% pracowników nie otrzymuje od firmy żadnego wsparcia na wakacje – wynika z najnowszego badania HRK z maja 2026 roku. Mimo mówienia o work-life balance, tylko 29% specjalistów ma dostęp do benefitów urlopowych, takich jak dofinansowanie wypoczynku czy dodatkowe dni wolne. Popularny workation traci na znaczeniu, a pracownicy częściej wolą pełne odcięcie od obowiązków niż pracę zdalną z plaży.
Wynagrodzenia w centrach dystrybucyjnych rosną najszybciej. Operator wózka zarobi do 8,5 tys. zł, dyrektor do 32 tys. zł
14 lip 2026

Płace w centrach dystrybucyjnych wzrosły średnio o 5 proc. rok do roku, podczas gdy w całym badanym sektorze przemysłowym było to 3 proc. Najbardziej zyskują dziś pracownicy na stanowiskach kluczowych dla ciągłej pracy magazynu, logistyki i obsługi systemów. Firmy wciąż pilnie szukają magazynierów, operatorów wózków, brygadzistów i kierowników zmiany. Ile konkretnie można dostać? Mamy konkrety.
Nowe obowiązki pracodawców. Firmy zatrudniające od 10 pracowników będą musiały wdrożyć procedury antymobbingowe
13 lip 2026

Już nie wystarczy reagować na mobbing czy dyskryminację, gdy do nich dojdzie. Na podpis Prezydenta czeka ustawa z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którą pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 osób będą musieli opracować i wdrożyć szczegółowe procedury zapobiegające naruszaniu godności pracowników, dyskryminacji oraz mobbingowi.
Nowość: interpretacja indywidualna GIP, gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę. Jak złożyć wniosek? PIP wyjaśnia
10 lip 2026

Gdy pracodawca ma wątpliwości w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę, może wystąpić o interpretację indywidualną Głównego Inspektora Pracy. To nowość, która weszła w życie wraz z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Jak złożyć wniosek i uiścić opłatę w wysokości 40 zł? PIP wyjaśnia krok po kroku.

REKLAMA

Jest już wiele skarg od pracowników. Skala kontroli PIP po reformie może być znacząca
09 lip 2026

Jest już wiele skarg od pracowników i spodziewane jest dalsze utrzymywanie się ich na wysokim poziomie. Skala kontroli PIP po reformie może więc być znacząca. Nie wiadomo, ile umów zostanie przekształconych w tym roku. Szacuje się, że około 160 tys. umów B2B to fikcyjne samozatrudnienie.
Do końca 2026 r. PIP skupi się na skargach pracowników. Kontrole planowe zaczną się w 2027 r.
09 lip 2026

Janusz Krasoń zapowiada, że do końca 2026 r. PIP skupi się na skargach pracowników. Kontrole planowe zaczną się najwcześniej w 2027 r. Nie tylko pozorne umowy B2B i cywilnoprawne będą sprawdzane. PIP po reformie zajmie się również wzmocnieniem ochrony przed mobbingiem oraz walką z bezpłatnymi stażami. Na takie działania wskazuje szefowa resortu pracy.
Nowy GIP ostrzega: każda skarga w zakresie pozornych umów B2B i cywilnoprawnych będzie skrupulatnie sprawdzana
09 lip 2026

Dnia 8 lipca 2026 r. weszła w życie największa reforma Państwowej Inspekcji Pracy od lat. Inspektorzy PIP zyskali uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Nowy Główny Inspektor Pracy - Janusz Krasoń - ostrzega, że każda skarga w tym zakresie będzie skrupulatnie sprawdzana.
Zmiany w zwolnieniach lekarskich 2026 obowiązują od kilku miesięcy. Nowe przepisy dotyczą wszystkich na L4
08 lip 2026

Zmiany w zwolnieniach lekarskich 2026 obowiązują już od kilku miesięcy i są wdrażane stopniowo. Mało kto ma świadomość, że coś się zmieniło. Tymczasem nowe przepisy dotyczą wszystkich przebywających na L4 w Polsce.

REKLAMA

Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu na starcie. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie
08 lip 2026

Kandydaci oczekują jasnej informacji o wynagrodzeniu już na starcie. Korzyści z tego wynikające zauważają również pracodawcy. Liczba ofert pracy z widełkami wynagrodzeń rośnie, a proces rekrutacyjny przyspiesza. Widełki stanowią filtr wpływający na skuteczność rekrutacji.
Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki podatkowe i ryzyka związane z zakładem podatkowym
08 lip 2026

Z czym wiąże się wykonywanie pracy zdalnej z terenu Polski dla zagranicznego pracodawcy? Występują konkretne skutki podatkowe i ryzyka związane z tzw. zakładem podatkowym. Przedstawiamy opracowanie doradcy podatkowego.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA