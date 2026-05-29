Działalność socjalna: obowiązkowy odpis na zfśs i dobrowolne zwiększenia. Zbliża się termin wpłaty

Działalność socjalna: obowiązkowy odpis na zfśs i dobrowolne zwiększenia. Zbliża się termin wpłaty

29 maja 2026, 15:34
Tomasz Kowalski
Działalność socjalna: obowiązkowy odpis na zfśs i dobrowolne zwiększenia. Zbliża się termin wpłaty
Shutterstock

31 maja mija termin przekazania pierwszej raty środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z tych środków finansowana jest działalność socjalna organizowana na rzecz uprawnionych osób. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Ile wynosi odpis na zfśs w 2026 roku?

Wysokość odpisu obowiązkowego na zfśs w 2026 roku

Podstawą naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2025 r. W 2026 r. odpis na zfśs ustala się od kwoty 7848,60 zł.

Odpisy na zfśs w stosunku do zatrudnianych pracowników w bieżącym roku wynoszą:

  • 2943,23 zł na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5 proc. podstawy);
  • 3924,30 zł na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50 proc. podstawy);
  • 392,43 zł na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki (5 proc. podstawy);
  • 470,92 zł na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki (6 proc. podstawy);
  • 549,40 zł na jednego pracownika młodocianego w trzecim roku nauki (7 proc. podstawy).

Dobrowolne zwiększenia odpisu na zfśs

Pracodawca może dobrowolnie zwiększyć odpisy na zatrudniane osoby niepełnosprawne bądź byłych pracowników. Może także dokonać zwiększenia na każdą zatrudnioną osobę, jeżeli pracodawca przeznaczy całość dobrowolnego odpisu na prowadzenie utworzonego przez siebie żłobka lub klubu dziecięcego.

W 2026 r. dobrowolne zwiększenia wynoszą:

  • 490,54 zł na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (zwiększenie o 6,25 proc. podstawy);
  • 490,54 zł w przypadku pracodawców sprawujących opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki (zwiększenie o 6,25 proc. podstawy);
  • 588,65 zł w przypadku pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu - mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5 proc., pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Zbliża się termin przekazania odpisu na rachunek bankowy zfśs

Naliczone odpisy, zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne, tworzą u pracodawcy jeden zakładowy fundusz socjalny, którego środki należy gromadzić na odrębnym rachunku bankowym. Należne środki pracodawca przekaże na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w dwóch terminach:

  • do 31 maja 2026 r. - kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości dokonanych odpisów,
  • do 30 września 2026 r. - pozostałą kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń.

Odpisy i zwiększenia obciążają koszty działalności pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288 z późn. zm.)
  • obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. (M.P. z 2026 r. poz. 232)
