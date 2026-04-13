REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku

Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 kwietnia 2026, 16:29
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niektórym pracownikom przysługuje maksymalnie do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku w 2026 roku.

rozwiń >

Wczasy pod gruszą – co to jest?

Wczasy pod gruszą to świadczenie przysługujące pracownikom w firmach, w których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Stanowią one formę dofinansowania do urlopu wypoczynkowego i potocznie nazywane są „gruszą”. Najważniejszą cechą tego świadczenia jest jego uzależnienie od sytuacji materialnej pracownika. Oznacza to, że nie może być ono przyznawane wszystkim w jednakowej wysokości – osoby o niższych dochodach otrzymują wyższe wsparcie.

REKLAMA

REKLAMA

Warto podkreślić, że wczasy pod gruszą nie są tym samym co świadczenie urlopowe. To dwa odrębne świadczenia. Świadczenie urlopowe wymaga wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego. Jak wygląda to w przypadku „gruszy”?

Wczasy pod gruszą – ile dni?

Wczasy pod gruszą związane są z obowiązkiem wykorzystania określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego następujących bezpośrednio po sobie. Jednak w odróżnieniu od świadczenia urlopowego, przepisy nie określają konkretnej liczby dni. Każdy pracodawca ustala ją indywidualnie w regulaminie ZFŚS.

W praktyce pracodawcy ustalając liczbę dni uprawniających do gruszy, często wzorują się na regulacji świadczenia urlopowego i również dla gruszy wymagają 14 następujących po sobie dni nieobecności pracownika w pracy z tytułu urlopu wypoczynkowego. Aby więc sprawdzić liczbę dni urlopu uprawniających do pobrania dodatkowych pieniędzy za wczasy pod gruszą, należy przejrzeć przepisy wewnątrzzakładowe.

REKLAMA

Wczasy pod gruszą – jak liczyć 14 dni?

Wczasy pod gruszą liczy się razem z weekendami. 14 następujących po sobie dni będzie więc zahaczało o dwa weekendy. W rzeczywistości wymaga się więc wzięcia 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wczasy pod gruszą a majówka 2026

Skoro wczasy pod gruszą wymagają skorzystania z większej liczby dni wolnych, np. 14, można pomyśleć o dłuższym wypoczynku majowym. W tym roku majówka rozpoczyna się w piątek 1 maja i kończy w niedzielę 3 maja. Można ten wypoczynek przedłużyć o kolejne dni w celu wnioskowania o gruszę. Jak zaplanować urlop w tym czasie?

Jeżeli planuje się rozpoczęcie majówki w dniu 1 maja to należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy aż do 14 maja 2026 r. (łącznie 14 dni wolnego). Taki okres odpoczynku będzie uprawniał do składania kolejnego wniosku – tym razem o gruszę. Można także pomyśleć o rozpoczęciu wypoczynku już w sobotę 18 kwietnia. Biorąc 10 dni urlopu, można uzyskać łącznie z weekendami i 1 maja aż 16 dni wolnych z rzędu (w tym 3 weekendy).

Wczasy pod gruszą 2026 – ile wynosi grusza?

Wysokość dofinansowania w ramach wczasów pod gruszą nie jest określona w przepisach prawa. Ustawodawca nie przewiduje ani konkretnych kwot, ani maksymalnych limitów tego świadczenia. Limity dotyczą wyłącznie świadczenia urlopowego, którego maksymalna wysokość odpowiada odpisowi podstawowemu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2026 roku wynosi on 2943,23 zł, co oznacza wzrost o 219,83 zł w porównaniu do 2025 roku (2723,40 zł). Dla porównania, w 2024 roku było to 2417,14 zł.

W praktyce jednak pracodawcy rzadko wypłacają świadczenie urlopowe w maksymalnej wysokości. Najczęściej jest to kwota od kilkuset do około 1000 zł. Podobne widełki obowiązują zazwyczaj również w przypadku wczasów pod gruszą i są określane w regulaminie ZFŚS, z uwzględnieniem sytuacji materialnej pracownika.

Wczasy pod gruszą – kiedy wypłata?

Termin wypłaty świadczenia nie jest określony w przepisach. Pracodawca ustala go w regulaminie – może to być np. dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu albo termin wypłaty wynagrodzenia.

Główne zasady dotyczące gruszy

  1. Uregulowanie gruszy w regulaminie ZFŚS
  2. Uzależnienie przyznania świadczenia od wykorzystania określonej liczby dni urlopowych
  3. Zróżnicowanie wysokości gruszy od dochodu pracownika (np. pracownicy z najwyższym dochodem nie otrzymują gruszy, pracownicy średnio zarabiający otrzymują gruszę w wysokości 500 zł, a najmniej zarabiający – 700 zł)
  4. Grusza może być przewidziana w regulaminie także dla zleceniobiorców
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku
13 kwi 2026

Niektórym pracownikom przysługuje maksymalnie do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku w 2026 roku.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA