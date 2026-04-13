Niektórym pracownikom przysługuje maksymalnie do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku w 2026 roku.

Wczasy pod gruszą – co to jest?

Wczasy pod gruszą to świadczenie przysługujące pracownikom w firmach, w których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Stanowią one formę dofinansowania do urlopu wypoczynkowego i potocznie nazywane są „gruszą”. Najważniejszą cechą tego świadczenia jest jego uzależnienie od sytuacji materialnej pracownika. Oznacza to, że nie może być ono przyznawane wszystkim w jednakowej wysokości – osoby o niższych dochodach otrzymują wyższe wsparcie.

Warto podkreślić, że wczasy pod gruszą nie są tym samym co świadczenie urlopowe. To dwa odrębne świadczenia. Świadczenie urlopowe wymaga wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego. Jak wygląda to w przypadku „gruszy”?

Wczasy pod gruszą – ile dni?

Wczasy pod gruszą związane są z obowiązkiem wykorzystania określonej liczby dni urlopu wypoczynkowego następujących bezpośrednio po sobie. Jednak w odróżnieniu od świadczenia urlopowego, przepisy nie określają konkretnej liczby dni. Każdy pracodawca ustala ją indywidualnie w regulaminie ZFŚS.

W praktyce pracodawcy ustalając liczbę dni uprawniających do gruszy, często wzorują się na regulacji świadczenia urlopowego i również dla gruszy wymagają 14 następujących po sobie dni nieobecności pracownika w pracy z tytułu urlopu wypoczynkowego. Aby więc sprawdzić liczbę dni urlopu uprawniających do pobrania dodatkowych pieniędzy za wczasy pod gruszą, należy przejrzeć przepisy wewnątrzzakładowe.

Wczasy pod gruszą – jak liczyć 14 dni?

Wczasy pod gruszą liczy się razem z weekendami. 14 następujących po sobie dni będzie więc zahaczało o dwa weekendy. W rzeczywistości wymaga się więc wzięcia 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Wczasy pod gruszą a majówka 2026

Skoro wczasy pod gruszą wymagają skorzystania z większej liczby dni wolnych, np. 14, można pomyśleć o dłuższym wypoczynku majowym. W tym roku majówka rozpoczyna się w piątek 1 maja i kończy w niedzielę 3 maja. Można ten wypoczynek przedłużyć o kolejne dni w celu wnioskowania o gruszę. Jak zaplanować urlop w tym czasie?

Jeżeli planuje się rozpoczęcie majówki w dniu 1 maja to należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy aż do 14 maja 2026 r. (łącznie 14 dni wolnego). Taki okres odpoczynku będzie uprawniał do składania kolejnego wniosku – tym razem o gruszę. Można także pomyśleć o rozpoczęciu wypoczynku już w sobotę 18 kwietnia. Biorąc 10 dni urlopu, można uzyskać łącznie z weekendami i 1 maja aż 16 dni wolnych z rzędu (w tym 3 weekendy).

Wczasy pod gruszą 2026 – ile wynosi grusza?

Wysokość dofinansowania w ramach wczasów pod gruszą nie jest określona w przepisach prawa. Ustawodawca nie przewiduje ani konkretnych kwot, ani maksymalnych limitów tego świadczenia. Limity dotyczą wyłącznie świadczenia urlopowego, którego maksymalna wysokość odpowiada odpisowi podstawowemu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2026 roku wynosi on 2943,23 zł, co oznacza wzrost o 219,83 zł w porównaniu do 2025 roku (2723,40 zł). Dla porównania, w 2024 roku było to 2417,14 zł.

W praktyce jednak pracodawcy rzadko wypłacają świadczenie urlopowe w maksymalnej wysokości. Najczęściej jest to kwota od kilkuset do około 1000 zł. Podobne widełki obowiązują zazwyczaj również w przypadku wczasów pod gruszą i są określane w regulaminie ZFŚS, z uwzględnieniem sytuacji materialnej pracownika.

Wczasy pod gruszą – kiedy wypłata?

Termin wypłaty świadczenia nie jest określony w przepisach. Pracodawca ustala go w regulaminie – może to być np. dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu albo termin wypłaty wynagrodzenia.

Główne zasady dotyczące gruszy