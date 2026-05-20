Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Działalność socjalna » ZFŚS 2026 - odpis do końca maja 2026. Ile wynosi pierwsza rata?

ZFŚS 2026 - odpis do końca maja 2026. Ile wynosi pierwsza rata?

20 maja 2026, 15:02
Odpis na ZFŚS w 2026 r. - pierwsza rata do końca maja 2026 roku (31 maja – niedziela). Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku? Kiedy wpłaca się drugą ratę?

ZFŚS 2026

Kto ma obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2026 roku? Obowiązek ten obejmuje podmioty, które na dzień 1 stycznia 2026 r. zatrudniają:

  • co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty),
  • od 20 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), jeżeli z wnioskiem o utworzenie ZFŚS wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Ponadto ZFŚS muszą tworzyć wszystkie jednostki sektora budżetowego i samorządowego – w ich przypadku liczba zatrudnionych pracowników nie ma znaczenia. Jeżeli natomiast podmiot, który nie jest do tego zobowiązany (np. firma prywatna zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), zdecyduje się dobrowolnie na utworzenie funduszu, nie musi stosować ustawowo określonej wysokości odpisów ani przestrzegać terminów ich przekazywania.

Podstawa do odpisu na ZFŚS w 2026 r.

Ile wynosi odpis na ZFŚS w 2026 roku? W 2026 r. wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wyższa niż w roku poprzednim. Ustala się ją na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2025 r. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lutego 2026 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło:

  • w całym 2025 r. – 7770,04 zł (dla porównania: w 2024 r. było to 7140,52 zł),
  • w drugim półroczu 2025 r. – 7848,60 zł (w 2024 r. – 7262,39 zł).

To właśnie kwota 7848,60 zł, czyli przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2025 r., stanowi podstawę do naliczania odpisów na ZFŚS w 2026 roku.

Odpis na ZFŚS w 2026 roku wynosi:

  1. pracownik zatrudniony w normalnych warunkach (37,5%) - 2943,23 zł (w 2025 r. - 2723,40 zł)
  2. pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%) - 3924,30 zł (w 2025 r. - 3631,20 zł)
  3. pracownik młodociany:
  • pierwszy rok nauki (5%) - 392,43 zł (w 2025 r. - 363,12 zł)
  • drugi rok nauki (6%) - 470,92 zł (w 2025 r. - 435,74 zł)
  • trzeci rok nauki (7%) - 549,40 zł (w 2025 r. - 508,37 zł)

Zwiększenia fakultatywne na jednego pracownika z tytułu:

  • zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego (6,25%) - 490,54 zł (w 2025 r. - 453,90 zł)
  • objęcia opieką socjalną byłych pracowników: emerytów i rencistów (6,25%) - 490,54 zł (w 2025 r. - 453,90 zł)
  • utworzenia przez pracodawcę żłobka lub klubu dziecięcego (7,5%) - 588,65 zł (w 2025 r. - 544,68 zł)

Pierwsza rata odpisu na ZFŚS do 31 maja 2026 r.

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia ZFŚS w 2026 r. przekazują środki w dwóch ratach we wskazanych przepisami terminach. Pierwszą ratę muszą przelać na rachunek funduszu do końca maja (niedziela 31 maja 2026 roku). Należy przekazać minimum 75% odpisu podstawowego. Kolejnym terminem na przekazanie drugiej raty jest 30 września 2026 roku. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 288)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 232)

Działalność socjalna: obowiązkowy odpis na zfśs i dobrowolne zwiększenia. Zbliża się termin wpłaty
ZFŚS 2026: co się zmieniło 27 stycznia?
Kodeks pracy: zmiany w rozliczeniu ekwiwalentu i nowość w ZFŚS
Kadry
Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?
20 maja 2026

Okiem pracodawców równość płac to też nadmiar dodatkowych obowiązków. Jakie 4 kluczowe problemy wynikające z projektu ustawy dotyczącej wzmocnienia zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości? Co martwi ich najbardziej?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Nowa sytuacja na rynku pracy: nowy pracodawca poszukiwany gdy każą wracać z pracy zdalnej, brak podwyżki wynagrodzenia teraz mniej ważny
19 maja 2026

Niepewna sytuacja geopolityczna, powrót inflacji i związana z nią utrata realnej wartości zarobków zmieniają podejście pracowników do potrzeby zmiany firmy, w której pracują. Mniej osób aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą. Zmieniła się też główna przyczyna skłaniająca pracownika do takiej zmiany – nie jest nią odmowa podwyżki wynagrodzenia.
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
20 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
19 maja 2026

Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Sądowy absurd: Pracownik musi znieść 26 naruszeń prawa przez pracodawcę. Dopiero od 27 incydentu ochrona
19 maja 2026

Sąd: Można bezkarnie wrzeszczeć na pracownicę 26 razy. Dopiero od 27 razu jest kara. Taką szokującą interpretację przepisów przyjął sąd karny I instancji (sąd rejonowy). Świadkowie zeznali zgodnie - prezes nie krzyczał, ale "wrzeszczał" i "darł się" na pracownicę. Prezes na pewno przekroczył prawo, ale dla skazania jego krzyki musiały być "uporczywe". Tego wymaga kodeks karny. Przesłanka "uporczywości" nie jest zdefiniowana - zależy od interpretacji sędziego. Ten przyjął, że "wrzeszczenie" jest uporczywe wtedy, gdy ma miejsce raz w tygodniu przez 6 miesięcy. Oznacza to, że 26 razy (bo 26 tygodnie) prezes mógł bezkarnie "wrzeszczeć" i "drzeć się" (takich słów opisowych użyli świadkowie). A dopiero po przekroczeniu limitu 26 cotygodniowych incydentów groziła mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli "darłby się" dwa razy w miesiącu, to znaczy, że nie jest to "uporczywe". I nie podlega kk. Przy pomocy tego pozaprawnego limitu incydentów, który sędzia sobie wymyślił, prezes został uniewinniony przez sąd rejonowy.
Przypomnienie o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku
18 maja 2026

Działy kadr i płac przypominają o wykorzystaniu zaległych urlopów w 2026 roku. Niedługo kończy się maj. Przepisy prawa pracy regulują konieczność wykorzystania zaległych urlopów przez pracowników do 30 września 2026 roku.

Pracowała w życiu tylko 1 miesiąc na zleceniu. Ile emerytury z ZUS dostaje?
18 maja 2026

Czy wiesz, że emerytura należy się nawet przy przepracowaniu w ciągu całego życia tylko jednego miesiąca? Oto przykład kobiety, która roznosiła ulotki na umowę zlecenie przez jeden miesiąc. To była jej jedyna praca z odprowadzanymi składami na ubezpieczenie społeczne. Ile emerytury z ZUS otrzymuje?
Ważne informacje z ZUS o waloryzacji świadczeń i 13. emeryturze
18 maja 2026

W maju 2026 r. można spodziewać się ważnych informacji z ZUS o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Jeśli świadczeniobiorca ma wątpliwości związane z wysokością emerytury lub renty po waloryzacji albo przyznaniem prawa do 13. emerytury, odpowiedzi powinien uzyskać w liście ZUS lub na eZUS.
