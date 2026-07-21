ZUS zaproponował zmianę sposobu wypłaty świadczeń. Emerytury i renty miałyby trafiać w formie przelewu na konta bankowe świadczeniobiorców zamiast wypłaty gotówki. Jak na ten pomysł zapatruje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

Wypłaty świadczeń seniorom - w gotówce i bezgotówkowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wypłaca emerytury i renty przelewem na rachunek bankowy świadczeniobiorcy. Obecnie niemal 82 proc. świadczeń trafia bezpośrednio na konta bankowe, a udział takich wypłat stale się zwiększa. Mimo to nadal możliwy jest odbiór świadczenia w gotówce za pośrednictwem poczty.

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Od dłuższego czasu ZUS proponuje modyfikację zasad wypłaty świadczeń. Proponowana zmiana zakłada przekazywanie świadczeń wyłącznie na rachunki bankowe, co oznaczałoby rezygnację z wypłat gotówkowych.

Oszczędności pozwolą na modyfikację sytemu teleinformatycznego

Propozycja przejścia wyłącznie na bezgotówkowy system wypłat emerytur oraz rent pojawiła się przy okazji uwag zgłoszonych do projektu ustawy dotyczącej zniesienia obowiązku składania zaświadczeń o osiąganych przychodach między innymi przez wcześniejszych emerytów i rencistów.

Proponowana zmiana pozwoliłaby ZUS na duże oszczędności. W uwagach do projektu ustawy Zakład podaje, że oszczędności powstałe w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian mogłyby zostać przeznaczone na modyfikację systemu teleinformatycznego ZUS w module zapewniającym obsługę emerytów i rencistów.

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MRPiPS: Nie będzie zmiany sposobu wypłaty świadczeń

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zaakceptowało zaproponowanej przez ZUS modyfikacji. Resort argumentuje, że zmiana sposobu wypłacania emerytur i rent wykracza poza zakres przygotowywanego projektu.

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Negatywne stanowisko resortu pracy nie oznacza, że pomysł zmiany sposobu wypłacania świadczeń przez ZUS już nie wróci. Na razie jednak emeryci i renciści nie muszą obawiać się zmian, nadal pieniądze będzie im przynosił listonosz i nie będą zobowiązani do założenia rachunku bankowego.