PPK: od jakiej kwoty nalicza się wpłaty? Wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa i zasiłki - liczą się do podstawy wymiaru wpłat?

PPK: od jakiej kwoty nalicza się wpłaty? Wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe, nagroda jubileuszowa i zasiłki - liczą się do podstawy wymiaru wpłat?

13 kwietnia 2026, 16:10
Joanna Gawęda
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK
wpłaty na ppk od czego podstawa wymiaru wynagrodzenie pracownika
Wpłaty na PPK: od czego, podstawa wymiaru, wynagrodzenie pracownika, wczasy pod gruszą, świadczenie urlopowe, nagroda jubileuszowa, zasiłek
Od jakiej kwoty liczy się wpłaty na PPK? Nie od każdego świadczenia na rzecz uczestnika PPK należy naliczać wpłaty do PPK. To, czy dane świadczenie stanowi podstawę wpłat do PPK, zależy od tego, czy jest ono podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Co z wczasami pod gruszą, świadczeniem urlopowym, nagrodą jubileuszową, zasiłkami i urlopem wychowawczym?

PPK - od jakiej kwoty wpłaty?

Podstawą naliczenia wpłat do PPK jest wynagrodzenie uczestnika PPK. „Wynagrodzeniem”, w rozumieniu ustawy o PPK, jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy wymiaru wpłat do PPK należy stosować zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o których mowa w ustawie o sus. Zgodnie z przepisami tej ustawy, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego,
  • przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia należą m.in.: świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. tzw. wczasy pod gruszą), świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚŚ - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie oraz nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe a PPK

Świadczenia socjalne z ZFŚS, aby były zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nie stanowiły podstawy naliczenia wpłat do PPK, muszą być przyznawane na podstawie kryteriów socjalnych, tzn. ich wysokość musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Inaczej jest ze świadczeniami urlopowymi, wypłacanymi przez pracodawców nietworzących ZFŚS. Takie świadczenie jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez konieczności stosowania przez pracodawcę kryteriów socjalnych, do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie ZFŚS. Świadczenie urlopowe jest wypłacane raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W 2025 roku limity dotyczące świadczenia urlopowego wynoszą: 2723,40 zł - dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach oraz 3631,20 zł - dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (wysokość limitu jest pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika). Jeśli uczestnik PPK otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości przekraczającej kwotę limitu, nadwyżka będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a tym samym pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia wpłat do PPK od kwoty nadwyżki.

Przykład

Pracodawcy wypłacił - ze środków ZFŚS - wszystkim pracownikom po 500 zł z tytułu tzw. wczasów pod gruszą. Niezastosowanie przez pracodawcę kryteriów socjalnych spowodowało, że przyznane świadczenie nie jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem stanowi także podstawę naliczenia wpłat do PPK.

Nagroda jubileuszowa a PPK

W przypadku nagród jubileuszowych o zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe decyduje częstotliwość ich wypłaty. Zwolnione ze składek są nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat (poza kilkoma ściśle określonymi wyjątkami - np. gdy skrócenie terminu wypłaty nagrody jubileuszowej wynika ze zmiany przepisów wewnątrzzakładowych normujących zasady przyznawania takich gratyfikacji, jeżeli zarówno stare jak i nowe przepisy wewnątrzzakładowe przewidują przyznanie nagrody nie częściej niż co 5 lat). W przypadku, gdy w danym podmiocie wprowadzono krótsze okresy między wypłatami, od tych nagród należy naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wpłaty do PPK.

Przykład

Pracownik, będący uczestnikiem PPK, otrzyma w sierpniu nagrodę jubileuszową, przysługującą mu za przepracowanie 20 lat. W związku z tym, że u pracodawcy nagrody jubileuszowe są przyznawane pracownikom nie częściej niż raz na 5 lat, nagroda wypłacona uczestnikowi PPK nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca nie naliczy od niej również wpłat do PPK.

Zasiłek macierzyński i urlop wychowawczy a PPK

Wpłat do PPK nie nalicza się również od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - wyłączenie to wynika wprost z definicji „wynagrodzenia” zawartej w ustawie o PPK. Należy jednak pamiętać, że jeśli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku uczestnik PPK otrzyma składnik wynagrodzenia, który będzie stanowił „wynagrodzenie” w rozumieniu ustawy o PPK, np. zostanie mu wypłacona nagroda roczna, to pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia od tej nagrody wpłat do PPK. Analogicznie jest w przypadku uczestników nieobecnych w pracy w związku z chorobą - jeśli pracownik przebywa np. na zasiłku chorobowym, zasiłek nie stanowi podstawy naliczenia wpłat do PPK.

Przykład

Uczestnik PPK od 1 lipca br. przebywa na urlopie macierzyńskim. Na koniec lipca pracodawca wypłaci temu uczestnikowi PPK nagrodę za drugi kwartał 2025 r. Nagroda kwartalna stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz podstawę naliczenia wpłat do PPK. Dla obowiązku naliczenia wpłat do PPK od tej nagrody bez znaczenia pozostaje fakt, że uczestnik PPK przebywa na urlopie macierzyńskim.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427)

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 350 ze zm.)

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 316)

Powiązane
PPK to program długoterminowego oszczędzania. Czy opłaca się wycofywać środki?
PPK to program długoterminowego oszczędzania. Czy opłaca się wycofywać środki?
Utrata przez uczestnika PPK statusu osoby zatrudnionej to nie koniec oszczędzania w PPK [Przykłady]
Utrata przez uczestnika PPK statusu osoby zatrudnionej to nie koniec oszczędzania w PPK [Przykłady]
Wpłaty do PPK nalicza się od całego wynagrodzenia uczestnika PPK [Przykłady]
Wpłaty do PPK nalicza się od całego wynagrodzenia uczestnika PPK [Przykłady]
Kadry
Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku
13 kwi 2026

Niektórym pracownikom przysługuje maksymalnie do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku w 2026 roku.
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
13 kwi 2026

Maj 2026 – dni wolne i godziny pracy czyli jaka jest norma godzin pracy w miesiącu. Kalendarz maja w 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jedno z nich wypada w niedzielę. Czy to oznacza dodatkowy dzień wolny w tym miesiącu?
Średnio 6,4 tys. zł miesięcznie otrzymują absolwenci studiów. Jakie warunki muszą spełniać, żeby tyle zarabiać?
13 kwi 2026

Nawet 6,4 tys. zł miesięcznie może wynosić pensja absolwenta. Czy wszyscy niedawni studenci mają tak świetlane perspektywy? Wysokość ich wynagrodzenia zależy od kilku czynników. Jakich?
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat
13 kwi 2026

Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? W tym roku czeka nas jedna z największych zmian od lat. Co jest kluczowe w dopasowaniu dodatków pozapłacowych dla zatrudnionych będących w różnym wieku? Sprawdźmy informacje z rynku pracy.

Polska dopiero na 25. miejscu pod względem innowacyjności kadr. Jak rozwiązać lukę kompetencyjną?
13 kwi 2026

Polska znajduje się dopiero na 25. miejscu pod względem innowacyjności kadr [raport „Global Talent Tracker”]. Co zrobić, aby móc konkurować ze Szwecją? Jak rozwiązać lukę kompetencyjną w kraju?
6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem przełożonych?
12 kwi 2026

Pracownicy bardzo często odchodzą z pracy z powodu zachowania pracodawcy. Co powiedzieliby swoim przełożonym, aby naprawić tę sytuację? Oto 6 pouczających rad dla szefów od pracowników. Co jest największym grzechem liderów?
Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie
12 kwi 2026

Polacy muszą czekać 33 dni na zatrudnienie. Procesy rekrutacyjne skróciły się w stosunku do poprzedniego roku o 2 dni. Najpewniej jest to wynik włączenia do procesu selekcji kandydatów sztucznej inteligencji. Okazuje się jednak, że mimo przyspieszenia procedury, pracownicy są mniej zadowoleni. Jakie można wyciągnąć wnioski?
Majówka 2026 - kiedy wypada? Kalendarz. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy?
11 kwi 2026

Majówka 2026 – kiedy wypada? Jakie dni wolne wypadają w majówkę? W maju 2026 roku mamy 3 święta wolne od pracy. Sprawdź, kiedy wypada długi weekend majowy. Czy pracodawca musi oddać inny dzień wolny od pracy? Oto kalendarz.

Działalność socjalna 2026. Jakie są aktualne stawki obowiązkowego odpisu na zfśs i dobrowolnych zwiększeń
13 kwi 2026

Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych finansowana jest działalność socjalna organizowana na rzecz uprawnionych osób. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Ile wynosi odpis na zfśs w 2026 roku?
Ostrzeżenie przed ograniczeniami i przerwami w dostępie do portalu eZUS i strony internetowej ZUS
10 kwi 2026

W piątek od godz. 22.00 do godz. 01.00 w sobotę oraz w sobotę w godz. 18.00 – 24.00, a także w niedzielę w godz. 16.00 – 22.00 mogą wystąpić utrudnienia przy korzystaniu z portalu eZUS. Ponadto w sobotę w godz. 18.00 – 24.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do strony internetowej ZUS.
