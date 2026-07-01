Lipiec 2026: dni wolne i godziny pracy

Lipiec 2026 – kiedy wypadają dni wolne od pracy i ile jest godzin pracy w tym miesiącu? To co do zasady najbardziej zapracowany miesiąc w roku. Jaki jest wymiar czasu pracy w lipcu?

Lipiec 2026 – święta

W Polsce ustanowiono 14 świąt, które są wolne od pracy. Ustawa o dniach wolnych od pracy nie wymienia jednak żadnego święta tego typu wypadającego w lipcu. Ostatnie święto obchodziliśmy w czwartek 4 czerwca 2026 r. i było to Boże Ciało. Na kolejne trzeba poczekać do soboty 15 sierpnia 2026 r. To Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, a także Święto Wojska Polskiego. W lipcu nie wypada również żadna niedziela handlowa. Ostatnia była 28 czerwca, a następna to 30 sierpnia.

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Kalendarz lipca 2026 r.

Dni wolne od pracy i dni robocze w lipcu 2026 r.:

lipiec 2026 dni wolne godziny pracy Lipiec 2026 - dni wolne od pracy i dni robocze Shutterstock

Lipiec 2026 – godziny pracy i dni robocze

Zawsze w lipcu jest najwięcej godzin pracy, chyba że pracownik wykorzystuje w tym czasie urlop wypoczynkowy. W siódmym miesiącu roku kalendarzowego pracujemy aż 184 godziny. Tak dużo godzin pracy nie ma w żadnym innym miesiącu. Dla porównania najmniej pracy w miesiącu to 160 godzin. Taka liczba jest aż w sześciu miesiącach roku (styczeń, luty, maj, sierpień, listopad i grudzień).

Godziny pracy w lipcu 2026 r.

Jak poprawnie obliczyć, ile godzin pracy jest w lipcu? Wytyczne podje ustawodawca w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Należy stosować się do poniższych zaleceń:

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pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w miesiącu; do wyniku dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w danym miesiącu; odjąć iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w tym miesiącu (jeśli takie występują).

Przykład Lipiec 2026 roku ma 4 pełne tygodnie czyli 40 x 4= 160 Ma dodatkowe 3 dni pracy, a więc 8x3 + 160 = 184 W lipcu nie ma świąt ustawowo wolnych od pracy, a więc nie dokonujemy kolejnych obliczeń Wynik: W lipcu 2026 roku są 184 godzin pracy. To 23 dni robocze.

Lipiec 2026 – dni wolne od pracy

Zgodnie z katalogiem dni ustawowo wolnych od pracy w lipcu nie ma żadnych świąt. Do dni wolnych od pracy w tym miesiącu zalicza się wszystkie niedziele oraz dni wolne wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (zwykle są to soboty). Łącznie w lipcu jest 8 dni wolnego (4 pełne weekendy).

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