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Zarobki w budownictwie 2026. Nawet 36 tys. zł miesięcznie dla kierownika

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15 lipca 2026, 18:10
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
inżynier budowy na terenie rozbiórkowym, w tle dwie koparki oraz ciężarówka
36 tys. zł miesięcznie w budowlance. Za te stanowiska płacą dziś najwięcej
Shutterstock
Shutterstock

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Zarobki w budownictwie 2026 sięgają 36 tys. zł brutto miesięcznie, a przy umowie o pracę może to oznaczać nawet ok. 20,7 tys. zł na rękę. Najwięcej płacą projekty energetyczne, wysokich napięć i duże kontrakty. Sprawdzamy pełną tabelę stawek dla kierowników, inżynierów, projektantów i specjalistów.

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Zarobki w budownictwie 2026. Tyle płacą kierownikom, inżynierom i specjalistom

Budownictwo jest dziś jednym z najmocniejszych segmentów przemysłu pod względem zapotrzebowania na pracowników. Z najnowszego „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026” Grafton Recruitment wynika, że najwyższe stawki dostają osoby związane z dużymi projektami energetycznymi, sieciowymi, infrastrukturalnymi i OZE. Kierownik ds. uruchomień może zarobić do 36 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektor kontraktów do 35 tys. zł.

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Najważniejsze liczby w 30 sekund

  • Najwyższa stawka w raporcie: 36 tys. zł brutto miesięcznie.
  • Najlepiej opłacane stanowisko: kierownik ds. uruchomień.
  • Największy popyt na pracowników: budownictwo – indeks 1,39.
  • Średnia rynkowa popytu w przemyśle: 0,99.
  • Najmocniej poszukiwane kompetencje: energetyka, WN, BIM, Primavera P6, ESG, automatyzacja i prefabrykacja.

Dla kogo, ile, od kiedy? Skrót

Dla kogo: dla kierowników budów i robót, inżynierów, projektantów, kosztorysantów, specjalistów jakości, brygadzistów i osób planujących karierę w budownictwie.

Ile: według raportu Grafton wynagrodzenia w analizowanych stanowiskach wynoszą od 8 tys. zł do 36 tys. zł brutto miesięcznie. Orientacyjnie daje to od ok. 5,8 tys. zł do 20,7 tys. zł na rękę przy standardowej umowie o pracę.

Od kiedy: dane pochodzą z raportu wynagrodzeń 2026, przygotowanego na podstawie badania prowadzonego od marca do kwietnia 2026 r.

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Zarobki w budownictwie 2026 – pełna tabela brutto i na rękę

Poniższa tabela łączy wszystkie stanowiska z raportu w jednym miejscu. Kwoty brutto pochodzą z raportu Grafton Recruitment. Kwoty „na rękę” są orientacyjnym wyliczeniem dla umowy o pracę, osoby powyżej 26. roku życia, złożonego PIT-2, standardowych kosztów uzyskania przychodu, bez PPK i dodatkowych ulg podatkowych. Przy B2B, zleceniu, PPK lub ulgach podatkowych wypłata netto będzie inna.

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Wynagrodzenie brutto miesięcznie

Orientacyjnie na rękę

Kierownik ds. uruchomień

26 000–36 000 zł

ok. 15 600–20 700 zł

Dyrektor kontraktów

29 000–35 000 zł

ok. 17 100–20 200 zł

Kierownik budowy WN

24 000–30 000 zł

ok. 14 600–17 700 zł

Projektant stacji WN i linii WN

18 000–26 000 zł

ok. 11 500–15 600 zł

Kierownik kontraktu/projektu

19 000–26 000 zł

ok. 12 100–15 600 zł

Kierownik robót WN

19 000–25 000 zł

ok. 12 100–15 100 zł

Koordynator jakości

19 000–23 000 zł

ok. 12 100–14 100 zł

Kierownik robót elektrycznych

14 000–21 000 zł

ok. 9 500–13 100 zł

Projektant infrastruktury

12 500–21 000 zł

ok. 8 700–13 100 zł

Kierownik robót mostowych/drogowych

14 000–20 000 zł

ok. 9 500–12 600 zł

Kierownik budowy – budownictwo ogólne

16 000–20 000 zł

ok. 10 500–12 600 zł

Projektant instalacji elektrycznych

12 000–19 000 zł

ok. 8 500–12 100 zł

Kierownik robót sanitarnych

12 000–18 000 zł

ok. 8 500–11 500 zł

Projektant kubaturowy

11 000–18 000 zł

ok. 7 800–11 500 zł

Specjalista ds. wycen drogowych

9 000–17 000 zł

ok. 6 500–11 000 zł

Specjalista ds. jakości

11 000–16 000 zł

ok. 7 800–10 500 zł

Projektant instalacji sanitarnych

10 000–16 000 zł

ok. 7 100–10 500 zł

Inżynier budowy elektryczny

9 500–13 000 zł

ok. 6 800–9 000 zł

Inżynier budowy

9 000–12 000 zł

ok. 6 500–8 500 zł

Specjalista ds. wycen

9 000–12 000 zł

ok. 6 500–8 500 zł

Inżynier budowy sanitarny

8 000–11 000 zł

ok. 5 800–7 800 zł

Brygadzista / koordynator prac budowlanych

8 000–10 000 zł

ok. 5 800–7 100 zł

Ważne

WN oznacza wysokie napięcia. To obszar szczególnie ważny przy inwestycjach energetycznych, sieciowych i infrastrukturalnych.

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK - ZNACZENIE, METODA, PRAKTYKA

Kto zarabia najwięcej w budownictwie?

Najwyższe wynagrodzenia pojawiają się tam, gdzie łączą się trzy elementy: duża odpowiedzialność, specjalistyczna wiedza techniczna i ograniczona liczba kandydatów na rynku.

Najlepiej płatne stanowiska to:

  • kierownik ds. uruchomień – do 36 tys. zł brutto,
  • dyrektor kontraktów – do 35 tys. zł brutto,
  • kierownik budowy WN – do 30 tys. zł brutto,
  • projektant stacji WN i linii WN – do 26 tys. zł brutto,
  • kierownik kontraktu/projektu – do 26 tys. zł brutto.

To nie są jednak stanowiska dla początkujących. Wymagają doświadczenia, odpowiedzialności za harmonogram, budżet, bezpieczeństwo i pracę wielu zespołów jednocześnie.

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Dlaczego budownictwo tak mocno szuka pracowników?

Z raportu Grafton Recruitment wynika, że indeks popytu na pracowników w budownictwie w I kwartale 2026 r. wyniósł 1,39. To najwyższy wynik spośród analizowanych segmentów przemysłu.

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Dla porównania:

  • Budownictwo: 1,39;
  • Produkcja, jakość, procesy i utrzymanie ruchu: 0,99;
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw: 0,84;
  • R&D i centra inżynieryjne: 0,37.

Średnia rynkowa wyniosła 0,99. Oznacza to, że popyt w budownictwie był o ok. 40 proc. wyższy niż przeciętnie w przemyśle.

Na zapotrzebowanie wpływają przede wszystkim:

  • inwestycje finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy,
  • rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej,
  • projekty energetyczne,
  • inwestycje w sieci przesyłowe,
  • rozwój OZE,
  • modernizacja infrastruktury przemysłowej.

– Budownictwo jest jednym z tych sektorów, których kondycja szybko uruchamia popyt w innych częściach gospodarki. Nowe inwestycje w tej branży generują zamówienia dla producentów materiałów, firm transportowych i logistycznych, zwiększają też zapotrzebowanie na usługi projektowe i finansowe – mówi Danuta Protasewicz, Regional Manager Grafton Recruitment.

Energetyka i OZE podbijają stawki

Największe pieniądze widać dziś przy projektach energetycznych, sieciowych i wysokich napięć. To właśnie tam potrzebni są kierownicy budowy WN, projektanci stacji i linii WN, kierownicy robót WN oraz osoby odpowiedzialne za uruchomienia.

– Budownictwo wyraźnie się zmienia. Coraz większy udział mają inwestycje w energetykę, sieci przesyłowe, OZE i modernizację infrastruktury przemysłowej. Takie projekty są znacznie bardziej wymagające niż tradycyjne inwestycje drogowe czy kubaturowe, dlatego firmy potrzebują specjalistów z doświadczeniem w projektowaniu, prowadzeniu i koordynacji złożonych inwestycji – mówi Danuta Protasewicz.

Według ekspertów Grafton to właśnie dostęp do takich kompetencji będzie coraz częściej decydował o tym, czy firmy budowlane będą w stanie terminowo realizować kontrakty.

Jakich pracowników szuka dziś budownictwo?

Największe zapotrzebowanie dotyczy stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji. Firmy najczęściej szukają:

  • inżynierów budowy,
  • kierowników robót,
  • kierowników budowy,
  • kierowników projektów,
  • projektantów infrastruktury, instalacji i obiektów energetycznych,
  • kosztorysantów,
  • specjalistów ds. roszczeń,
  • planistów projektowych,
  • specjalistów jakości,
  • brygadzistów i koordynatorów prac.

W cenie jest nie tylko doświadczenie na budowie, ale też umiejętność pracy przy dużych, formalnie złożonych projektach. Najbardziej poszukiwane kompetencje to:

  • znajomość BIM,
  • praca z oprogramowaniem, m.in. Oracle Primavera P6,
  • doświadczenie przy projektach energetycznych,
  • znajomość automatyzacji i prefabrykacji,
  • wiedza o wymaganiach ESG,
  • umiejętność kontroli budżetu i terminów,
  • koordynacja wielu podwykonawców.

Dlaczego doświadczenie jest dziś tak drogie?

W projektach energetycznych i sieciowych nie wystarczy samo doświadczenie z prostszych inwestycji. Firmy szukają osób, które znają procedury odbiorowe, normy techniczne, zasady bezpieczeństwa i konsekwencje błędnych decyzji na budowie.

– Energetyka wprowadza do budownictwa inną skalę odpowiedzialności. Projekty sieciowe czy rozruchowe wymagają bardzo dobrej organizacji budowy, znajomości i rozumienia norm, procedur odbiorowych, zasad bezpieczeństwa pracy i konsekwencji technicznych każdej decyzji. To zawęża pulę kandydatów – doświadczenie zdobyte w prostszych projektach nie zawsze wystarcza przy inwestycjach energetycznych – komentuje Ewa Gumbarewicz, ekspertka ds. rekrutacji w Grafton Recruitment.

Ważne

To ważna informacja dla kandydatów: najwyższe stawki są dostępne przede wszystkim dla osób, które mają już za sobą większe projekty i potrafią samodzielnie prowadzić odpowiedzialny fragment inwestycji.

Studenci kierunków technicznych wracają, ale to nie rozwiąże problemu od razu

Po kilku latach spadków liczba studentów na kierunkach technika, przemysł i budownictwo wzrosła w roku akademickim 2024/2025 o 0,8 proc. rok do roku. To zmiana po wcześniejszych spadkach:

  • 2023/2024: -3,5 proc.,
  • 2022/2023: -5 proc.

Największy wzrost liczby studentów kierunków technicznych odnotowano w województwach:

  • śląskim: +6 proc.,
  • zachodniopomorskim: +6 proc.,
  • lubuskim: +4 proc.

Dla porównania ogólna liczba studentów w Polsce wzrosła w tym samym czasie o 2,8 proc.

– Najtrudniej pozyskać specjalistów, których kompetencje buduje się przez kilka lat. Młody inżynier może stosunkowo szybko dołączyć do zespołu projektowego lub wykonawczego, jednak samodzielne prowadzenie inwestycji wymaga znacznie większego doświadczenia. Dlatego wzrost liczby studentów nie rozwiąże w krótkim czasie problemu niedoboru kadr – ocenia Ewa Gumbarewicz.

Ekspertka wskazuje, że branża potrzebuje dobrze zorganizowanych staży, mentoringu, wsparcia w zdobywaniu uprawnień oraz ścisłej współpracy firm z uczelniami i szkołami technicznymi.

Co to oznacza dla pracowników i kandydatów?

Dla doświadczonych specjalistów budownictwo w 2026 r. pozostaje rynkiem dużych możliwości. Najlepszą pozycję negocjacyjną mają osoby, które łączą wiedzę techniczną z praktycznym doświadczeniem przy dużych projektach. Największą przewagę mają kandydaci, którzy:

  • mają uprawnienia budowlane,
  • prowadzili projekty energetyczne lub infrastrukturalne,
  • znają BIM i narzędzia do harmonogramowania,
  • potrafią zarządzać zespołem i podwykonawcami,
  • mają doświadczenie w kontroli kosztów i terminów,
  • rozumieją wymagania formalne, jakościowe i bezpieczeństwa.

Dla młodszych pracowników kluczowe będzie zdobywanie doświadczenia przy dużych inwestycjach oraz szybkie budowanie kompetencji technicznych.

– W najbliższych latach przewagę zbudują firmy, które będą potrafiły przyciągnąć i zatrzymać doświadczone kadry oraz stworzyć ścieżkę rozwoju dla młodszych specjalistów. Dla kandydatów liczy się realna perspektywa: atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość zdobywania uprawnień oraz perspektywy rozwoju zawodowego – podsumowuje Ewa Gumbarewicz.

FAQ – zarobki w budownictwie 2026

Ile zarabia kierownik budowy w 2026 roku?

Kierownik budowy w budownictwie ogólnym zarabia według raportu 16–20 tys. zł brutto miesięcznie, czyli orientacyjnie ok. 10,5–12,6 tys. zł na rękę przy standardowej umowie o pracę. Kierownik budowy WN zarabia 24–30 tys. zł brutto, czyli ok. 14,6–17,7 tys. zł netto.

Które stanowiska w budownictwie są najlepiej płatne?

Najwyższe stawki osiągają: kierownik ds. uruchomień – do 36 tys. zł brutto, dyrektor kontraktów – do 35 tys. zł brutto oraz kierownik budowy WN – do 30 tys. zł brutto.

Ile zarabia inżynier budowy?

Inżynier budowy zarabia 9–12 tys. zł brutto miesięcznie, czyli orientacyjnie ok. 6,5–8,5 tys. zł na rękę. Inżynier budowy elektryczny może liczyć na 9,5–13 tys. zł brutto, a sanitarny na 8–11 tys. zł brutto.

Czy w budownictwie jest duży popyt na pracowników?

Tak. W I kwartale 2026 r. indeks popytu na pracowników w budownictwie wyniósł 1,39, czyli był najwyższy spośród analizowanych segmentów przemysłu i o ok. 40 proc. wyższy od średniej rynkowej.

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Jakie kompetencje najbardziej podnoszą zarobki?

Najbardziej opłacają się kompetencje związane z energetyką, wysokimi napięciami, projektami sieciowymi, BIM, programistyczne w Primavera P6, automatyzacją, prefabrykacją oraz wymaganiami ESG.

Czy młody inżynier ma szansę na dobre zarobki?

Tak, ale najwyższe stawki wymagają doświadczenia. Młody inżynier może wejść do zespołu projektowego lub wykonawczego, jednak samodzielne prowadzenie dużych inwestycji wymaga kilku lat praktyki, uprawnień i pracy przy złożonych kontraktach.

O raporcie

„Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026” to 10. edycja cyklicznego opracowania przygotowanego przez ekspertów Grafton Recruitment. Zawiera zestawienia wynagrodzeń pracowników wszystkich szczebli — od pracowników fizycznych, przez specjalistów, aż po kadrę menedżerską — w różnych gałęziach przemysłu. Badanie wynagrodzeń zostało przeprowadzone od marca do kwietnia 2026 roku na próbie 9345 kandydatów pracujących w sektorze przemysłowym oraz 178 firm.

Źródło: Grafton Recruitment

Grafton Recruitment to międzynarodowa agencja doradztwa personalnego. Wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i kierownicze średniego szczebla w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO. Wachlarz usług dopełnia doradztwo inwestycyjne, opracowywanie analiz i cyklicznych raportów rynkowych. Grafton Recruitment jest też wyłącznym dostawcą narzędzi Thomas International w Polsce. Marka została założona w 1982 r. w Irlandii, na polskim rynku jest obecna od 30 lat. Od 2018 r. jest częścią Gi Group Holding, międzynarodowej agencji pracy należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych i działającej w 37 krajach w Europie, Azji i Amerykach. Więcej: pl.grafton.com

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Źródło: INFOR
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