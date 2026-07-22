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Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Wynagrodzenie i inne świadczenia » Premia uznaniowa, karta paliwowa, pakiet medyczny. Przez te benefity pracodawcy mogą błędnie liczyć lukę płacową

Premia uznaniowa, karta paliwowa, pakiet medyczny. Przez te benefity pracodawcy mogą błędnie liczyć lukę płacową

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22 lipca 2026, 18:10
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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Jawność wynagrodzeń uderzy w pracodawców. Benefity pracownicze zafałszują wartościowanie stanowisk
Shutterstock
Shutterstock

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Jawność wynagrodzeń może mocno zaboleć firmy, które przez lata budowały płace z dziesiątek dodatków, premii i benefitów. W nowych raportach o luce płacowej liczyć się będzie nie tylko goła pensja, ale też auto służbowe, karta paliwowa, pakiet medyczny czy premia uznaniowa. Jeśli pracodawca nie pokaże, skąd biorą się różnice, może mieć problem nie tylko z wartościowaniem stanowisk, ale też z sądem.

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Najważniejsze w tekście:

  • Nowe przepisy o transparentności wynagrodzeń zmuszą firmy do liczenia nie tylko pensji podstawowej, ale też premii, dodatków i benefitów.
  • Do raportów o luce płacowej mogą wejść m.in. auto służbowe, karta lunchowa, pakiet medyczny czy ryczałt na paliwo.
  • Największy problem mogą mieć firmy z chaotycznym i przestarzałym systemem wynagradzania.
  • Szczególnie ryzykowna staje się premia uznaniowa, jeśli pracodawca nie umie jej jasno uzasadnić.

Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk: Nie tylko pensja zasadnicza

W wielu firmach pracownik słyszy, że zarabia np. 8 tys. zł brutto, ale w praktyce jego miesięczne wynagrodzenie składa się z wielu elementów: podstawy, premii, dodatków, ryczałtów i benefitów. Dopóki nikt tego dokładnie nie analizuje, system może działać latami. Problem zacznie się wtedy, gdy pracodawca będzie musiał przygotować raport o płacach i obliczyć lukę płacową.

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W pierwszej kolejności obowiązki raportowe obejmą firmy zatrudniające ponad 250 pracowników. I właśnie tam najbardziej wyjdzie na jaw, czy system wynagrodzeń jest logiczny, czy tylko klejony przez lata.

Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk: Co wliczy się do wynagrodzenia w raporcie o luce płacowej?

To kluczowa kwestia, bo wielu pracodawców może się zdziwić, jak szeroko rozumiane będzie wynagrodzenie.

Do raportowania mają wejść m.in.:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • premie i nagrody, np. bonusy świąteczne czy premie za wyniki,
  • dodatki płacowe, np. stażowy, funkcyjny, zadaniowy, za pracę w warunkach szkodliwych,
  • prowizje, np. u handlowców,
  • wynagrodzenie za nadgodziny, pracę w nocy i dni wolne,
  • benefity i świadczenia niepieniężne, np. dodatek mieszkaniowy, ryczałt na paliwo, karta lunchowa, pakiet medyczny lub sportowy,
  • świadczenia chorobowe wypłacane przez pracodawcę,
  • odprawy i rekompensaty przy rozwiązaniu umowy.

Nie wliczą się natomiast m.in.:

  • świadczenia z ZFŚS,
  • zwroty kosztów, np. za delegacje, pranie odzieży, kilometrówki,
  • ekwiwalenty, np. za prąd przy pracy zdalnej czy używanie własnego sprzętu,
  • zasiłki wypłacane przez ZUS,
  • programy emerytalne, np. PPK.

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Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk: Auto służbowe może zniekształcić obraz płac

Na papierze wszystko wygląda prosto, ale w praktyce zaczynają się schody. Przykład? Auto służbowe używane także prywatnie. W przypadku karty sportowej czy pakietu medycznego wartość jest znana, bo pracodawca kupuje usługę po konkretnej cenie. Z samochodem robi się dużo trudniej.

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Jeśli firma ma flotę pojazdów o bardzo różnej wartości, a do tego pracownik dostaje kartę paliwową bez limitu, pojawia się problem: jak to uczciwie policzyć do raportu? I właśnie w tym miejscu może wyjść, że system wynagrodzeń jest zbyt skomplikowany i przestał być przejrzysty.

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Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk: To ostatni moment na audyt płac

Eksperci zwracają uwagę, że składników wynagrodzenia nie da się analizować w oderwaniu od stanowisk i zakresu obowiązków.

Składniki wynagrodzenia należy analizować na etapie wartościowania stanowisk – to wtedy tworzymy pełny obraz systemu płacowego w naszej spółce. Analizując strukturę stanowisk, przypisane do nich obowiązki i charakterystykę zadań, porównujemy składniki wynagrodzenia przysługujące na danym stanowisku. Zyskujemy też kompletną listę wszystkich składników wypłacanych przez pracodawcę. Po ich skatalogowaniu możemy się zastanowić, czy faktycznie spełniają one swoją funkcję, czy są np. pozostałością z czasów, kiedy firma pracowała w innych warunkach. Pracodawca ma pewną możliwość modyfikacji składników wynagrodzenia, a nawet eliminowania niektórych z nich, o ile nie są regulowane ustawowo, by dopasować system płacowy do swoich rzeczywistych potrzeb” – wskazuje Kinga Żbikowska, starsza menedżer ds. payrollu i obsługi klienta w ADP Polska.

Ważne

To bardzo ważne dla pracodawców: im bardziej zagmatwana struktura płac, tym większe ryzyko błędu w raportach.

Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk: Premia uznaniowa? Tylko z nazwy

Jednym z najbardziej ryzykownych elementów systemu wynagrodzeń może być dziś premia uznaniowa. Na pierwszy rzut oka daje pracodawcy swobodę, ale przy raportowaniu nierówności płacowych może stać się polem minowym. Jeśli dwie osoby wykonują pracę o tej samej wartości, a jedna dostaje uznaniowo wyższą premię „bo tak”, to pracodawca będzie musiał to jednak teraz bardzo dobrze uzasadnić. Sama uznaniowość w oderwaniu od innych czynników nie wystarczy.

„Choć nazwa „premia uznaniowa” sugeruje swobodę w jej przyznawaniu, to w świetle nowych przepisów wynagrodzenie, za którym nie stoją konkretne argumenty, nie ma racji bytu. W przeciwieństwie do premii regulaminowej, która przysługuje w razie spełnienia przez pracownika wymiernych rezultatów, kryteria premii uznaniowej są luźniejsze. Nadal jednak uzasadnienie musi wykazywać zasługi pracownika. Ponieważ ten składnik wynagrodzenia jest wliczany do oficjalnego raportu o luce płacowej, pracodawca nie może zasłaniać się tajemnicą – mówi Kinga Żbikowska.

Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk: Odwrócony ciężar dowodu może zmienić wszystko

Najmocniejszy element nowych przepisów to odwrócony ciężar dowodu. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik wykaże, że zarabia mniej niż inne osoby wykonujące pracę o tej samej wartości, to pracodawca będzie musiał udowodnić, dlaczego tak się dzieje.

Jeżeli różnice wynikają np. z premii, benefitów czy dodatków, pracodawca będzie potrzebował:

  • mierzalnych kryteriów,
  • jasnej dokumentacji,
  • argumentów wolnych od dyskryminacji.

Bez tego sprawa może skończyć się przegraną w sądzie. A wtedy „uznaniowość” zostanie potraktowana jak ukryta forma nierównego traktowania.

Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk: Co pracodawcy powinni zrobić już teraz?

Najrozsądniejszy ruch to nie czekać na ostatnią chwilę, tylko już teraz uporządkować system wynagrodzeń. Zwłaszcza jeśli w firmie funkcjonują:

  • stare widełki płacowe,
  • wiele drobnych dodatków,
  • niejasne zasady premii i nagród,
  • benefity bez spójnych zasad przyznawania.

Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk nie będzie testem tylko dla działu HR czy payrollu. To będzie test całego modelu zarządzania płacami.

Jawność wynagrodzeń i wartościowanie stanowisk: Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy do raportu o luce płacowej wlicza się tylko pensja podstawowa?

Nie. Wliczają się także premie, dodatki, prowizje, świadczenia niepieniężne i część innych składników wynagrodzenia.

Czy auto służbowe może wpływać na raport o wynagrodzeniach?

Tak. Jeśli pracownik korzysta z niego również prywatnie, firma będzie musiała ustalić wartość tego benefitu i uwzględnić ją w analizie.

Czy premia uznaniowa będzie ryzykowna dla pracodawcy?

Tak, jeśli nie stoi za nią jasne, udokumentowane uzasadnienie. Sama swoboda pracodawcy nie wystarczy.

Jakie firmy będą objęte nowymi obowiązkami najpierw?

W pierwszej kolejności chodzi o firmy zatrudniające ponad 250 pracowników.

Czego nie wlicza się do raportu?

Nie wlicza się m.in. świadczeń z ZFŚS, delegacji, kilometrówek, części ekwiwalentów, zasiłków z ZUS i programów emerytalnych takich jak PPK.

Dlaczego warto zrobić audyt systemu wynagrodzeń już teraz?

Bo im bardziej skomplikowany system płac, tym trudniej będzie prawidłowo policzyć lukę płacową i obronić różnice przed pracownikami lub sądem.

Źródło: ADP Polska

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