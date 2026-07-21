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Wynagrodzenia lekarzy. Premier wskazał górny limit. "Biedy nie ma"

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21 lipca 2026, 13:02
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Wynagrodzenia lekarzy. Premier wskazał górny limit.
Wynagrodzenia lekarzy. Premier wskazał górny limit. "Biedy nie ma"
Shutterstock

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Lekarze będą mogli zarobić nawet 76,8 tys. zł brutto miesięcznie przy zastosowaniu maksymalnej stawki godzinowej proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia – poinformował premier Donald Tusk. We wtorek rząd ma również wysłuchać informacji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy na temat postępów prac nad reformami w ochronie zdrowia.

Maksymalne wynagrodzenie lekarzy

Szef rządu powiedział, że kwota 76 800 złotych brutto to maksymalny pułap, jaki będą mogli osiągnąć lekarze, gdy zostanie wprowadzony limit 240 złotych brutto za godzinę pracy.

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– Górny limit wynagrodzenia to będzie szesnastokrotność płacy minimalnej. Biedy nie ma – powiedział premier.

Niektórzy lekarze zarabiają więcej

Przypomniał, że są lekarze, którzy teraz zarabiają więcej.

Nielicznym będzie wydawało się, że to jest mało, bo w tym niekontrolowanym systemie wynagrodzeń zarabiali dużo, dużo więcej. Nam ten pułap wydaje się przyzwoity i na pewno nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800 zł to naprawdę jest chyba godna kwota – wskazał Tusk.

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We wtorek minister zdrowia ma przedstawić Radzie Ministrów informację na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. W konsultacjach publicznych są projekty czterech rozporządzeń przygotowanych przez MZ.

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Źródło: PAP
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