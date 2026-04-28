Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Działalność socjalna » ZFŚS 2026: co się zmieniło 27 stycznia?

ZFŚS 2026: co się zmieniło 27 stycznia?

28 kwietnia 2026, 12:01
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
zmiany w zfśs 2026
ZFŚS 2026: co się zmieniło 27 stycznia?
Zmiany w ZFŚS weszły w życie 27 stycznia 2026 r. Czego dotyczą nowe przepisy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych? Chodzi o reprezentację pracowników.

ZFŚS 2026 - zmiany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (druk nr 1601) to efekt pracy Zespołu do Spraw Deregulacji. Został uchwalony, prezydent podpisał ustawę, została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 12 stycznia 2026 r. Oprócz wprowadzenia do licznych przepisów kodeksowych "postaci papierowej lub elektronicznej", a także terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, ustawa modyfikuje przepisy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Czego dotyczy zmiana?

ZFŚS - nowa liczba przedstawicieli pracowników

Przedmiotowa ustawa dokonuje zmian w art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 2 zdaniu drugim ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288). Chodzi o modyfikację liczby przedstawicieli pracowników biorących udział w uzgadnianiu kwestii związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Zasadą jest, że w sprawach z zakresu prawa pracy reprezentacja pracowników wymaga minimum 2 pracowników. Tymczasem dotychczasowe przepisy ustawy o ZFŚS przewidują tylko jednego pracownika mającego reprezentować interesy pracowników w kontaktach z pracodawcą, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. Taka osoba ustala sprawy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydaje się, że zasadne jest więc zwiększenie liczby reprezentantów pracowników w tak istotnych kwestiach. Dodatkowo taka zmiana wprowadzi jednolity model reprezentacji pracowników z zakresu prawa pracy. Zdaniem ustawodawcy doprowadzi to do zwiększenia przejrzystości i demokratyczności ustalania zasad funkcjonowania ZFŚS. Kolejnym wynikiem zmian powinno być polepszenie ochrony interesów pracowników.

W ustawie o ZFŚS wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 2, nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz lub nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów.”;
  2. w art. 8 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów, o których mowa w art. 4 ust. 3.”.

Zmiana w ZFŚS od 27 stycznia 2026 r.

W dniu 6 listopada 2025 r. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przedłożyła sprawozdanie, zgodnie z którym należy uchwalić projekt ustawy. Na początku grudnia 2025 r. odbyło się I i II czytanie. Następnie ustawa trafiła do Prezydenta RP i Marszałkowi Senatu. Senat nie wniósł żadnych poprawek. Dnia 19 grudnia ustawę skierowano do podpisu Prezydenta RP Karola Nawrockiego. 7 stycznia 2026 r. doszło do złożenia podpisu Prezydenta RP pod ustawą. 12 stycznia tego samego roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 14 dni od opublikowania czyli w dniu 27 stycznia 2026 r.

Ważne

Zmiana w ZFŚS weszła w życie we wtorek 27 stycznia 2026 r.

Nowelizacja kodeksu pracy i ustawy o zfśs w II poł. 2025 r. Zmiany w rozliczaniu ekwiwalentu za urlop i inne nowości. Rada Ministrów przyjęła projekt
Nowelizacja kodeksu pracy i ustawy o zfśs w II poł. 2025 r. Zmiany w rozliczaniu ekwiwalentu za urlop i inne nowości. Rada Ministrów przyjęła projekt
Pożyczki z ZFŚS – czy można je umorzyć? Wyjaśnienia RIO
Pożyczki z ZFŚS – czy można je umorzyć? Wyjaśnienia RIO
Odpis na ZFŚS – II transza do 30 września 2025 r.
Odpis na ZFŚS – II transza do 30 września 2025 r.
