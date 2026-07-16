Ile lat pracy czeka przeciętnego Polaka?
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Przeciętny Polak spędzi na rynku pracy niemal 36 lat. Choć długość życia zawodowego systematycznie rośnie w całej Unii Europejskiej, Polska nadal pozostaje poniżej unijnej średniej – wynika z najnowszych danych Eurostatu za 2025 rok.
Polacy pracują długo
Z danych Eurostatu za rok 2025 wynika, że życie zawodowe Polaków potrwa 35,9 lat. Jak to się przekłada na płcie? Mężczyźni będą pracowali 37,9 lat, a kobiety 33,9 lat.
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Średnio w UE, na podstawie danych z 2025 roku osoby w wieku 15 lat i więcej w UE mają średnio pracować przez 37,5 roku, w porównaniu do 37,2 roku w 2024 roku.
Zaczynamy pracę coraz wcześniej
Coraz wcześniej zaczynamy życie zawodowe. Od 2016 roku przewidywany czas trwania pracy w UE wzrósł o 2,3 roku, z 35,2 do 37,5.
W 7 krajach UE średni oczekiwany czas trwania pracy wynosi 40 lat lub więcej. Są to Holandia (44,0 lat), Szwecja (43,4), Dania (42,6), Estonia (41,5), Irlandia (40,7), Niemcy (40,2) i Finlandia (40,1).
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Dla porównania, Rumunia (32,7 lat), Włochy (33,0) i Bułgaria (34,6) mają najkrótsze przewidywane życie zawodowe.
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