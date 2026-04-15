REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto

PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 kwietnia 2026, 14:01
Joanna Gawęda
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK
ppk rekord wartość aktywów oszczędzanie
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PPK bije rekordy. W kwietniu 2026 r. odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto (WAN). Ile wynosi przeciętny zysk na inwestycji dla uczestnika PPK, który oszczędza w programie od początku?

PPK bije rekordy - ile wynosi zysk uczestnika?

Na koniec marca 2026 r. wartość aktywów netto (WAN) w PPK wynosiła ok. 46,9 mld zł, co oznaczało spadek o 3,2% względem lutego. Mimo chwilowych wahań, w kwietniu nastąpiło odbicie, a WAN osiągnął rekordową jak dotąd wartość. Przeciętny zysk na inwestycji dla uczestnika PPK, który oszczędza w programie od początku to od 137 do 203% tego co sam wpłacił - w zależności od FZD, do którego został przypisany.

REKLAMA

REKLAMA

Oszczędzanie w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia pracownika. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK stanowi zasadniczo 2%, a wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę to 1,5% wynagrodzenia. Uczestnik PPK może finansować także wpłatę dodatkową w wysokości do 2%, a pracodawca wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Państwo dokłada jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz co roku – po spełnieniu określonych warunków dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Poza tym środki gromadzone na rachunkach PPK mogą generować dodatkowo zyski, są one bowiem inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, dalej „FZD”, które dopasowują strategię inwestycyjną do wieku uczestnika. W miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia, fundusz zmienia swoją politykę inwestycyjną w taki sposób, że w wartości jego aktywów maleje udział części udziałowej (o wyższym ryzyku inwestycyjnym, ale większym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. akcje), a zwiększa się udział części dłużnej (o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, ale o niższym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. obligacje). Osiągnięcie przez dany fundusz zdefiniowanej daty następuje w czasie, gdy struktura portfela osiąga tę o najwyższym udziale instrumentów finansowych ocenianych jako bezpieczne.

Taka konstrukcja funduszy - w sytuacji, gdy pojawią się zawirowania na rynku (a w długim okresie trudno ich uniknąć) i np. FZD z dużym udziałem akcji zanotuje straty - pozwala uczestnikom PPK na „odrobienie” strat. Należy jednak pamiętać, że im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym większa szansa, że stopa zwrotu z wpłaconych środków będzie wyższa. Dlatego warto być cierpliwym i nie ulegać emocjom, wycofując środki z PPK w okresach spadków, gdyż czas gra tutaj kluczową rolę.

REKLAMA

PPK - statystyki oszczędzania

Obecnie mamy zawartych 342,7 tys. umów o zarzadzanie PPK. Partycypacja w PPK osiągnęła poziom 60,1%. Liczba aktywnych rachunków PPK to 5,34 mln, a liczba aktywnych uczestników PPK to 4,3 mln. Partycypacja rośnie zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, chociaż nadal najwyższa jest w pomiotach prywatnych, szczególnie tych zatrudniających co najmniej 1 tyś. osób zatrudnionych. Największa partycypacja jest w największych ośrodkach miejskich dochodząc prawie do 90%. Wśród uczestników jest w zasadzie tyle samo kobiet co mężczyzn (w wieku 35-44 lat). Mimo, że na koniec marca 2026 r. wartość aktywów netto (WAN) w PPK wynosiła ok. 46,9 mld zł, co oznaczało spadek o 3,2% względem lutego (i pierwszy spadek od 18 miesięcy) w pierwszej połowie kwietnia WAN osiągnął rekordową wartość, 49,77 mld (z czego 4,13 mld. środków pochodzi z dopłat państwa, 25,9 mld z wpłat uczestników a 19,75 mld z wpłat pracodawców). Warto dodać tutaj, że „marcowy” spadek WAN-u nie przyczynił się wzrostu wypłat z PPK, co może wskazywać na zwiększenie zaufania o programu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Praca w Niemczech 2026: ile można zarobić?
15 kwi 2026

Praca w Niemczech była bardzo często wybierana przez Polaków jako szansa na dużo wyższy zarobek. Można zauważyć jednak spadającą liczbę chętnych do pracy u zachodnich sąsiadów. Ile można zarobić w Niemczech w 2026 r.?
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto
15 kwi 2026

PPK bije rekordy. W kwietniu 2026 r. odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto (WAN). Ile wynosi przeciętny zysk na inwestycji dla uczestnika PPK, który oszczędza w programie od początku?
Kto i jak uzyska rentę socjalną? Czy można dorabiać do tego świadczenia?
15 kwi 2026

Renta socjalna to świadczenie, którego przyznanie nie zależy od stażu pracy ani nawet od pobytu w Polsce. Rentę - na stałe lub na czas określony - otrzymają osoby, które z powodu choroby nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Czy to oznacza, że osoby pobierające rentę socjalną nie mogą pracować zarobkowo?
40% pracowników rezygnuje z pracy już w pierwszym miesiącu. Wnioski dla pracodawców
15 kwi 2026

Nawet 40% pracowników rezygnuje z pracy już w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Z czego to wynika? Oto praktyczne wnioski dla pracodawców do wdrożenia w organizacji w celu zapobiegania wysokiej rotacji pracowników.

REKLAMA

Komunikat ZUS: Ograniczenie w dostępie do usług elektronicznych
15 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do programu Płatnik, ePłatnik PUE ZUS i aplikacji dedykowanych do wystawienia e-ZLA.
Duże firmy rezygnują z pracowników na rzecz AI. W ciągu 3-5 lat lista zawodów zastępowalnych przez sztuczną inteligencję znacznie wzrośnie
15 kwi 2026

Duże firmy rezygnują z pracowników na rzecz AI, np. brytyjski telekom BT planuje redukcję zatrudnienia nawet 55 tys. stanowisk do 2030 r. W ciągu 3-5 lat lista zawodów zastępowalnych przez sztuczną inteligencję znacznie wzrośnie i nie będą to tylko zawody charakteryzujące się powtarzalnością zadań.
Outsourcing kadr i płac – jest kilka powodów dlaczego coraz więcej firm na to się decyduje
14 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu outsourcing kadr i płac kojarzył się głównie z wielkimi korporacjami dysponującymi rozbudowanymi działami HR. Dziś obraz ten wygląda zupełnie inaczej - z rozwiązania tego korzystają także średnie i mniejsze przedsiębiorstwa, które szukają sposobu na sprawne zarządzanie w coraz bardziej wymagającym otoczeniu.
Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
14 kwi 2026

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.

REKLAMA

ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
15 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent: pieniądze jeszcze przed majówką. Nowe terminy kwietniowe i majowe
14 kwi 2026

ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent w kwietniu i maju 2026 r. Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed majówką. Sprawdź, kogo dotyczą nowe terminy kwietniowe i majowe.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA