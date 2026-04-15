PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto

PPK bije rekordy - ile wynosi zysk uczestnika?

Na koniec marca 2026 r. wartość aktywów netto (WAN) w PPK wynosiła ok. 46,9 mld zł, co oznaczało spadek o 3,2% względem lutego. Mimo chwilowych wahań, w kwietniu nastąpiło odbicie, a WAN osiągnął rekordową jak dotąd wartość. Przeciętny zysk na inwestycji dla uczestnika PPK, który oszczędza w programie od początku to od 137 do 203% tego co sam wpłacił - w zależności od FZD, do którego został przypisany.

Oszczędzanie w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia pracownika. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK stanowi zasadniczo 2%, a wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę to 1,5% wynagrodzenia. Uczestnik PPK może finansować także wpłatę dodatkową w wysokości do 2%, a pracodawca wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Państwo dokłada jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz co roku – po spełnieniu określonych warunków dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Poza tym środki gromadzone na rachunkach PPK mogą generować dodatkowo zyski, są one bowiem inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, dalej „FZD”, które dopasowują strategię inwestycyjną do wieku uczestnika. W miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia, fundusz zmienia swoją politykę inwestycyjną w taki sposób, że w wartości jego aktywów maleje udział części udziałowej (o wyższym ryzyku inwestycyjnym, ale większym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. akcje), a zwiększa się udział części dłużnej (o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, ale o niższym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. obligacje). Osiągnięcie przez dany fundusz zdefiniowanej daty następuje w czasie, gdy struktura portfela osiąga tę o najwyższym udziale instrumentów finansowych ocenianych jako bezpieczne.

Taka konstrukcja funduszy - w sytuacji, gdy pojawią się zawirowania na rynku (a w długim okresie trudno ich uniknąć) i np. FZD z dużym udziałem akcji zanotuje straty - pozwala uczestnikom PPK na „odrobienie” strat. Należy jednak pamiętać, że im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym większa szansa, że stopa zwrotu z wpłaconych środków będzie wyższa. Dlatego warto być cierpliwym i nie ulegać emocjom, wycofując środki z PPK w okresach spadków, gdyż czas gra tutaj kluczową rolę.

PPK - statystyki oszczędzania

Obecnie mamy zawartych 342,7 tys. umów o zarzadzanie PPK. Partycypacja w PPK osiągnęła poziom 60,1%. Liczba aktywnych rachunków PPK to 5,34 mln, a liczba aktywnych uczestników PPK to 4,3 mln. Partycypacja rośnie zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, chociaż nadal najwyższa jest w pomiotach prywatnych, szczególnie tych zatrudniających co najmniej 1 tyś. osób zatrudnionych. Największa partycypacja jest w największych ośrodkach miejskich dochodząc prawie do 90%. Wśród uczestników jest w zasadzie tyle samo kobiet co mężczyzn (w wieku 35-44 lat). Mimo, że na koniec marca 2026 r. wartość aktywów netto (WAN) w PPK wynosiła ok. 46,9 mld zł, co oznaczało spadek o 3,2% względem lutego (i pierwszy spadek od 18 miesięcy) w pierwszej połowie kwietnia WAN osiągnął rekordową wartość, 49,77 mld (z czego 4,13 mld. środków pochodzi z dopłat państwa, 25,9 mld z wpłat uczestników a 19,75 mld z wpłat pracodawców). Warto dodać tutaj, że „marcowy” spadek WAN-u nie przyczynił się wzrostu wypłat z PPK, co może wskazywać na zwiększenie zaufania o programu.

