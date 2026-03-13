Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta

PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta

13 marca 2026, 16:19
Joanna Gawęda
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK Sp. z o.o.
60 lat wypłata środków z ppk
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z PPK

Uczestnik PPK, który ukończył 60. rok życia, nie musi rezygnować z oszczędzania w PPK. Jeśli nadal jest aktywny zawodowo, może zwiększać swoje oszczędności tak długo, jak długo będzie chciał i wypłacić je dopiero, gdy podejmie taką decyzję, np. gdy przestanie pracować, chociaż zakończenie zatrudnienia też nie niesie za sobą obowiązku wypłaty środków z PPK.

To, kiedy uczestnik PPK wypłaci środki z PPK, zależy wyłącznie od niego, podobnie jak forma wypłaty. To, na jaki wariant wypłaty zdecyduje się uczestnik, przesądzi o tym, czy będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Jeśli uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę 25% środków z rachunku PPK jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach), otrzyma wszystkie zgromadzone środki bez pomniejszeń. Jeśli jednak zdecyduje się na wypłatę 100% albo 75% środków w mniejszej liczbie rat niż 120, będzie zobowiązany do zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75% środków.

Co istotne, już w trakcie wypłacania środków uczestnik PPK może zmienić zadeklarowaną liczbę rat, ale z pewnymi ograniczeniami. Nie można zmniejszyć zadeklarowanego okresu wypłaty środków, jeśli wcześniej wynosił on co najmniej 10 lat, oraz wydłużyć okresu wypłaty rat w taki sposób, że wysokość pierwszej raty po zmianie wyniosłaby mniej niż 50 zł.

Ważne

Dochód uzyskany przez uczestnika PPK w wieku 60+ z tytułu wypłaty 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK - niezależnie od tego, czy wypłacono je jednorazowo czy w jakiejkolwiek ilości rat - jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Inne sposoby wypłaty środków z PPK

W ustawie o PPK przewidziano także alternatywne sposoby skorzystania ze środków zgromadzonych w PPK przez uczestnika, który ukończył 60 lat. Uczestnik może przetransferować środki do zakładu ubezpieczeń albo na lokatę. Może też zawnioskować o wypłatę środków w formie świadczenia małżeńskiego.

Transfer środków z PPK do zakładu ubezpieczeń albo na lokatę

Jeżeli uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której - po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego, może dokonać wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPK do tego zakładu ubezpieczeń. Ponadto uczestnik PPK, który ma już 60 lat, może przetransferować środki z PPK na swój rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w banku albo na rachunek lokaty terminowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Jednak z takiego rozwiązania można skorzystać tylko, jeśli w umowie o prowadzenie lokaty, na którą ma nastąpić wypłata transferowa, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w taki sposób, który - przy wypłacie oszczędności z rachunku PPK - powodowałby brak obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych (czyli 25% środków jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach).

Ważne

Wypłata transferowa nie może być częściowa i musi obejmować całość środków zgromadzonych na rachunku PPK. Nie można zatem np. przenieść części środków na lokatę terminową, a część środków wypłacać w ratach z rachunku PPK.

Wpłata środków z PPK - świadczenie małżeńskie

Uczestnik PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, może też wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek, mający rachunek PPK w tej samej instytucji finansowej, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty środków w tej formie.

Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 miesięcznych ratach (można zmienić liczbę rat, ale tylko na więcej niż 120). Nie jest dopuszczalna jednorazowa wypłata tych środków. W przypadku śmierci jednego z małżonków, świadczenie małżeńskie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości - do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim. Środki, zapisane na rachunku małżeńskim po śmierci drugiego z małżonków, trafią do osób uprawnionych, wskazanych przez małżonków instytucji finansowej lub do spadkobierców.

Pracodawca dowie się o rozpoczęciu wypłaty z PPK

O rozpoczęciu wypłaty środków z rachunku PPK przez uczestnika, który ukończył 60 lat, instytucja finansowa niezwłocznie informuje pracodawcę tego uczestnika oraz PFR. Następnie PFR, za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK, niezwłocznie informuje o rozpoczęciu wypłaty inne instytucje finansowe, które prowadzą rachunki PPK tego uczestnika. Te inne instytucje finansowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od PFR, informują o rozpoczęciu wypłaty pracodawców uczestnika, z którymi mają zawarte umowy o zarządzanie PPK.

Ważne

Rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK kończy gromadzenie nowych środków w programie. Otrzymanie informacji o rozpoczęciu wypłaty spowoduje, że pracodawca nie będzie już obliczać, pobierać ani dokonywać wpłat do instytucji finansowej za tego uczestnika. Uczestnik PPK, który rozpoczął wypłatę po 60. roku życia, nie otrzyma już także ani wpłaty powitalnej, ani dopłat rocznych.

Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192)

oprac. Emilia Panufnik
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
Kadry
