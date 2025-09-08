Wysokość minimalnego wynagrodzenia po 1 stycznia 2026 r. a wpływ na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu, co będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zmiana podstawy wynagrodzenia przełoży się nie tylko na kwoty odkładane na rachunkach uczestników, ale także na możliwość obniżenia własnych wpłat przez część pracowników.

Planowana podwyżka płacy minimalnej w 2026 r. może zmienić realne obciążenia pracowników i pracodawców uczestniczących w PPK. Należy pamiętać, że wysokość wpłat do programu uzależniona jest procentowo od wynagrodzenia, rosnąca pensja minimalna wpłynie zarówno na standardowe składki, jak i na próg uprawniający do ich obniżenia.

REKLAMA

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe

REKLAMA

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie środków na przyszłość, głównie z myślą o zabezpieczeniu finansowym po zakończeniu aktywności zawodowej. W programie uczestniczą trzy strony: pracownik, pracodawca i państwo. Dla pracowników udział w PPK jest dobrowolny — mogą przystąpić, zrezygnować, a następnie ponownie do niego dołączyć. Pracodawcy natomiast mają ustawowy obowiązek uruchomienia programu.

Wysokość wpłat do PPK zależy od wynagrodzenia i decyzji uczestników. Co miesiąc pracownik przeznacza na PPK co najmniej 2 proc. swojego wynagrodzenia, z możliwością zwiększenia tej wpłaty do 4 proc. Pracodawca przekazuje minimum 1,5 proc. pensji pracownika, a opcjonalnie może dopłacać dodatkowo do 2,5 proc. Osoby zarabiające nie więcej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć swoją podstawową wpłatę do 0,5 proc. Dodatkowo państwo wspiera uczestników PPK, przekazując jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 zł, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów dotyczących wysokości wpłat.

Minimalne wynagrodzenie

Zgodnie z ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jego wysokość jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Niestety porozumienia nie było. W związku z czym, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Obecnie, projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 został przyjęty w czwartek, 4 września 2025 r. przez Stały Komitet Rady Ministrów. Chociaż w porządku obrad Rady Ministrów na wtorek, 9 września 2025 r. nie został on uwzględniony, i tak musi zostać przeprocedowany w tym tygodniu. Zgodnie z art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zarówno wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak i wysokość minimalnej stawki godzinowej muszą zostać ogłoszone w Monitorze Polski do 15 września 2025 r.

Ważne Projekt, nad którym obecnie pracuje rząd zakłada, że od 1 stycznia 2026 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 4 806 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł.

Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minimalne wynagrodzenie a jego wpływ na PPK

REKLAMA

W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie zostanie – jak co roku – podwyższone, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zmiana ta wpłynie na uczestników PPK. Odpowiedź jest prosta – tak, zmiana minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na uczestników PPK.

Należy pamiętać, że wysokość wpłat pracownika i pracodawcy jest uzależniona procentowo od kwoty wynagrodzenia, którą otrzymuje pracownik. Zmiana minimalnego wynagrodzenia ma wpływ także na pracowników korzystających z możliwości obniżenia wpłaty własnej. Dla przypomnienia, z takiej możliwości mogą skorzystać pracownicy, których wynagrodzenie ze wszystkich źródeł nie przekracza w danym miesiącu wysokości 120 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wtedy też pracownik może obniżyć swoje wpłaty podstawowe do 0,5 proc. wynagrodzenia. Według aktualnej propozycji minimalne wynagrodzenie w 2026 r. ma wynieść 4 806 zł, a zatem wynagrodzenie uprawniające do obniżenia wpłaty minimalnej wyniesie 5 767,2 zł. Należy jednak pamiętać, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 r. nie została jeszcze ogłoszona, w związku z czym, podana kwota może ulec zmianie.

Podsumowanie

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2026 r. będzie miało wpływ na uczestników PPK. Wyższa podstawa naliczania składek oznacza większe wpłaty zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wyższe oszczędności zgromadzone w PPK. Jednocześnie wzrośnie próg uprawniający do obniżenia podstawowej wpłaty własnej, co może być istotne dla osób o niższych dochodach. Ostateczne konsekwencje będzie można ocenić po oficjalnym ogłoszeniu wysokości płacy minimalnej w Monitorze Polski.