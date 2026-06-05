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Strona główna » Kadry » Urlopy » Zwolnienia od pracy » Siła wyższa w pracy 2026: 2 dni wolnego za 50% pensji. Jak obliczyć wynagrodzenie i kiedy korzystać?

Siła wyższa w pracy 2026: 2 dni wolnego za 50% pensji. Jak obliczyć wynagrodzenie i kiedy korzystać?

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05 czerwca 2026, 11:09
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
starszy pan i jego syn siedzą na kanapie - ojciec ma zawał i trzyma się za serce, a syn dzwoni do pracy prosząc o zwolnienie z powodu siły wyższej
Siła wyższa w pracy – 2 dni wolnego, ale za połowę pensji. ZUS wyjaśnia, jak rozliczyć nagły wypadek w rodzinie
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Nagły wypadek w rodzinie? Choroba bliskiej osoby? Masz prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia z powodu siły wyższej rocznie z zachowaniem 50% wynagrodzenia. Problem w tym, że obliczenie pensji bywa skomplikowane – szczególnie przy wynagrodzeniu zmiennym (premie, prowizje). Komunikat ZUS wyjaśnił, jak prawidłowo rozliczyć te dni i czy wpływają one na przyszłą podstawę zasiłku chorobowego. Sprawdź krok po kroku, jak to działa i kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia.

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Co to jest zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej?

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej to specjalne uprawnienie pracownika wprowadzone art. 148¹ Kodeksu pracy, które pozwala wziąć wolne w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach rodzinnych.

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Kiedy przysługuje zwolnienie z powodu siły wyższej? Musisz spełnić 3 przesłanki łącznie:

  1. Pilne sprawy rodzinne +
  2. Spowodowane chorobą lub wypadkiem członka rodziny +
  3. Niezbędna jest Twoja natychmiastowa obecność +
Przykład

Przykłady sytuacji z życia wzięte:

  • Telefon z informacją o wypadku małżonka;
  • Nagła wysoka gorączka u dziecka wymagająca natychmiastowej reakcji;
  • Hospitalizacja rodzica z potrzebą Twojej obecności.

Wymiar zwolnienia - w dniach albo godzinach:

  • 2 pełne dni wolne w roku kalendarzowym ALBO
  • 16 godzin zwolnienia (do wykorzystania w częściach)
Ważne

Uwaga: Pierwsza decyzja (dni czy godziny) obowiązuje przez cały rok. Nie możesz najpierw wziąć 8 godzin, a potem całego dnia (możesz ponownie 8 godzin przy pełnym etacie).

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH - ZASADY USTALANIA

Tabela: Siła wyższa – podstawowe zasady urlopu

KRYTERIUM

ZASADY

wymiar:

2 dni lub 16 godzin rocznie

wynagrodzenie:

50% pensji

przesłanki:

pilne sprawy rodzinne+ choroba/wypadek + konieczna obecność

kiedy wniosek:

najpóźniej w dniu skorzystania

dokumentacja:

nie są wymagane zaświadczenia lekarskie

prawo pracodawcy do odmowy:

pracodawca nie może odmówić, jeżeli wszystkie trzy przesłanki są spełnione

czy przechodzi na następny rok:

niewykorzystany urlop z powodu siły wyższej przepada - nie przechodzi na następny rok

Ile wynosi wynagrodzenie za zwolnienie z powodu siły wyższej?

Podstawowa zasada: za czas zwolnienia z powodu siły wyższej otrzymujesz 50% normalnego wynagrodzenia.

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Jak obliczyć wynagrodzenie? Zasada jest podobna jak przy urlopie wypoczynkowym, z jednym wyjątkiem: składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie – nie z kilku poprzednich miesięcy.

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Dla kogo to proste? Osoby ze stałą pensją (np. 5000 zł brutto/miesiąc) – wystarczy podzielić przez liczbę dni roboczych i pomnożyć je przez 50%. To jest dniówka i jeżeli bierzesz urlop na siłę wyższą za cały dzień, to tyle właśnie otrzymasz za za dany dzień, a nie pełną pensję.

Dla kogo komplikacje? Osoby z wynagrodzeniem zmiennym (premie, prowizje, dodatki) – trzeba uzupełnić wynagrodzenie o składniki zmienne w danym miesiącu i wtedy obliczenia nie są takie proste.

Siła wyższa a stałe wynagrodzenie – przykładowe obliczenia

Weźmy pracownika ze stałą pensją:

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  • Pensja: 8 000 zł brutto/miesiąc
  • We wrześniu: wykorzystał 2 dni zwolnienia z siły wyższej
  • Wrzesień: 22 dni robocze

Obliczenie wynagrodzenia za zwolnienie wygląda następująco:

  1. Stawka dzienna: 8 000 zł ÷ 22 dni = 363,64 zł
  2. Wynagrodzenie za 2 dni siły wyższej: 363,64 zł × 2 dni × 50% = 363,64 zł

Całkowite wynagrodzenie za wrzesień:

  • Za 20 przepracowanych dni: 363,64 zł × 20 = 7 272,80 zł
  • Za 2 dni siły wyższej: 363,64 zł
  • Razem: 7 636,44 zł brutto
  • Czyli - 2 dni urlopu z powodu siły wyższej faktycznie "kosztowały" pracownika zarabiającego 8 000 zł miesięcznie wynagrodzenie niższe o 363,64 zł.

Siła wyższa a wynagrodzenie zmienne – jak uzupełnić pensję? Komunikat ZUS

Problem? Jeśli otrzymujesz premie, prowizje lub dodatki za wyniki – wynagrodzenie za miesiąc ze zwolnieniem wymaga uzupełnienia.

Wyjaśnienia ZUS (krok po kroku) - bo od prawidłowego rozliczenia urlopu z tytułu siły wyższej zależy też prawidłowe rozliczenia składki do ZUS za takiego pracownika:

  1. Krok 1: Podziel wynagrodzenie osiągnięte za przepracowane dni przez liczbę tych dni;
  2. Krok 2: Pomnóż wynik przez liczbę dni, które powinieneś przepracować w danym miesiącu;
  3. Krok 3: Od uzupełnionego wynagrodzenia odejmij kwotę otrzymaną z tytułu siły wyższej (50% za dni wolne).

Przykład: Pracownik ze zmiennym wynagrodzeniem

  • Wrzesień: przepracował 20 dni, zarobił 8 900 zł łącznie ze zmiennymi składnikami;
  • Wziął 2 dni siły wyższej;
  • Dni pracujących we wrześniu: 22 dni.

Obliczenie według ZUS:

  1. Stawka dzienna: 8 900 zł ÷ 20 dni = 445 zł
  2. Uzupełnione do 22 dni wynagrodzenie: 445 zł × 22 dni = 9 790 zł
  3. Pomniejszenie o siłę wyższą: 9 790 zł – (2 × 445 zł × 50%) = 9 345 zł
Ważne

Kwota 9 345 zł to uzupełnione wynagrodzenie przyjęte do podstawy wymiaru zasiłku za wrzesień.

Siła wyższa a podstawa wymiaru zasiłku – czy skorzystanie z tego nowego urlopu obniża przyszły zasiłek?

Częste pytanie: Czy korzystanie ze zwolnienia z siły wyższej obniży moją przyszłą podstawę zasiłku chorobowego?

Odpowiedź zależy od rodzaju wynagrodzenia:

Stałe wynagrodzenie – BRAK wpływu

Jeśli masz wyłącznie stałą pensję wynikającą z umowy – ZUS przyjmie pełne wynagrodzenie do podstawy zasiłku, niezależnie od tego, że za dni siły wyższej dostałeś tylko połowę.

Przykład
  • Pensja tylko stała: 8 000 zł brutto,
  • Wrzesień: 2 dni siły wyższej (50% wynagrodzenia),
  • Październik: choroba, ustalenie podstawy zasiłku.

ZUS przyjmuje za sierpień: 8 000 zł (pełna kwota), pomniejsza o 13,71% składek = 6 903,20 zł do podstawy zasiłku.

Ważne

Wniosek: Siła wyższa nie obniża przyszłego zasiłku przy stałej pensji.

Wynagrodzenie zmienne – wymaga uzupełnienia

Jeśli masz premie, prowizje – wynagrodzenie trzeba uzupełnić (procedura opisana wyżej). Uzupełniona kwota wchodzi do podstawy zasiłku.

Siła wyższa a zasiłek chorobowy – kiedy dostajesz oba świadczenia?

Co się dzieje, gdy w trakcie zwolnienia z siły wyższej zachorujesz? ZUS wyjaśnił dwie sytuacje:

Sytuacja 1: Zwolnienie na cały dzień

Jeśli korzystasz ze zwolnienia z siły wyższej przez cały dzień i tego dnia zachorujesz – choroba nie przerywa zwolnienia. Efekt: Za ten dzień otrzymasz tylko 50% wynagrodzenia z tytułu siły wyższej – nie zasiłek chorobowy.

Sytuacja 2: Zwolnienie godzinowe (KORZYSTNIEJSZE)

Jeśli wykorzystujesz tylko kilka godzin zwolnienia z siły wyższej, a następnie zachorujesz – zachowujesz prawo do obu świadczeń! Efekt: Dostajesz:

  • 50% wynagrodzenia za godziny siły wyższej;
  • Zasiłek chorobowy za pozostałą część dnia.
Ważne

Wniosek: zwolnienie godzinowe jest bardziej opłacalne, jeśli w tym czasie zachorujesz.

Kiedy NIE możesz skorzystać ze zwolnienia z siły wyższej? Najczęstsze błędy w korzystaniu z urlopu na siłę wyższą

Siła wyższa NIE jest zamiennikiem dla:

  • Urlopu wypoczynkowego
  • Urlopu na żądanie
  • Zwolnienia lekarskiego (L4)
  • Urlopu opiekuńczego
  • Opieki nad dzieckiem do 14 lat

Pracodawca może zakwestionować, jeśli:

  • Sytuacja nie była pilna/nagła
  • Nie zachodziła choroba/wypadek
  • Twoja obecność nie była konieczna natychmiast

Przykład sytuacji NIE objętych siłą wyższą:

  • Planowana wizyta u lekarza z rodzicem
  • Opieka nad dzieckiem z planowanym zwolnieniem
  • Nagłe zatrucie pokarmowe pracownika (wtedy zwolnienie od lekarza - L4)

Najważniejsze o sile wyższej i urlopie z tego tytułu

Zwolnienie z powodu siły wyższej to 2 dni lub 16 godzin wolnego rocznie za 50% wynagrodzenia w sytuacjach nagłych. ZUS wyjaśnił, jak obliczać pensję: przy stałym wynagrodzeniu – prosto (stawka dzienna × 50%), przy zmiennym – trzeba uzupełnić wynagrodzenie do pełnego miesiąca. Siła wyższa nie obniża przyszłej podstawy zasiłku chorobowego. Zwolnienie godzinowe jest korzystniejsze niż całodniowe (możliwość łączenia z zasiłkiem). Niewykorzystane dni przepadają 31 grudnia. Nie zastępuje urlopu wypoczynkowego ani innych form wolnego.

FAQ – najczęstsze pytania o urlop z powodu siły wyższej i odpowiedzi

Czy muszę przedstawić zaświadczenie lekarskie przy sile wyższej?

Nie. Nie wymaga się dokumentacji medycznej, ale pracodawca może poprosić o wyjaśnienie sytuacji.

Czy mogę wziąć 1 dzień siły wyższej, a później 4 godziny po 2 razy, gdy pracuję na pełen etat?

Nie. Jeśli najpierw weźmiesz cały dzień, musisz drugi raz też wziąć cały dzień. Wybór (dni czy godziny) obowiązuje przez cały rok, ale tylko do pierwszego skorzystania.

Czy siła wyższa przepada na koniec roku?

Tak. Niewykorzystane 2 dni lub 16 godzin nie przechodzą na następny rok.

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Czy pracodawca może odmówić zwolnienia z siły wyższej?

Nie, jeśli spełnione są przesłanki (pilna sprawa rodzinna, nagła choroba/wypadek, konieczność obecności).

Czy mogę wykorzystać siłę wyższą na opiekę nad dzieckiem?

Tak, ale korzystniej wykorzystać 2 dni opieki nad dzieckiem, jeżeli ma ono do 14 lat (płatne 100%).

Czy siła wyższa obniża zasiłek chorobowy?

Nie przy stałej pensji. Przy zmiennej – wynagrodzenie jest uzupełniane do pełnej kwoty.

Kiedy muszę złożyć wniosek o zwolnienie?

Najpóźniej w dniu korzystania ze zwolnienia. W praktyce – jak najszybciej po zaistnieniu sytuacji. Jednak sytuacja musi być nagła, więc jeżeli "spodziewasz" się jej i składasz wniosek już kilka dni wcześniej - to będzie mocno podejrzane i pracodawca może nie udzielić.

Podstawa prawna

Kodeks pracy

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Źródło: INFOR
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