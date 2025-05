Wpłaty do PPK nalicza się od całego wynagrodzenia uczestnika PPK [Przykłady]

Jeśli uczestnikowi PPK przysługuje np. pakiet medyczny, finansowany w całości przez pracodawcę, również od wartości tego pakietu należy obliczyć i pobrać wpłaty do PPK. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uczestnik PPK nie otrzymał w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia poza tym świadczeniem – w takim przypadku pracodawca nie ma z czego pobrać wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika.

Wpłaty do PPK - jak obliczyć wynagrodzenie?

Podmiot zatrudniający ma obowiązek obliczania i dokonywania do instytucji finansowej wpłat finansowanych przez ten podmiot oraz obliczania, pobierania od uczestnika PPK i dokonywania do instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK, w rozumieniu ustawy o PPK. Przez „wynagrodzenie” należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa o sus), bez stosowania ograniczenia do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (art. 19 ust. 1 ustawy o sus), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ustalanie podstawy wymiaru wpłat do PPK następuje zatem na analogicznych zasadach jak ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z wyjątkiem ograniczania do tzw. 30-krotności). Aby prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wpłat do PPK, należy najpierw prawidłowo określić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa wymiaru wpłat do PPK

W przypadku pracowników, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest przychód ze stosunku pracy, czyli wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, z wyłączeniem:

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o sus) oraz

przychodów wymienionych w par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeśli dane świadczenie niepieniężne nie jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, również jego wartość stanowi podstawę naliczenia wpłat do PPK.

Wobec faktu, że wartość świadczenia, którego przedmiotem jest opieka medyczna finansowana w całości przez pracodawcę, stanowi przychód pracownika, który nie został wymieniony w par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, należy wliczyć tę wartość do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz do podstawy wymiaru wpłat do PPK.

Przykład Od maja 2025 r. uczestnikowi PPK przysługuje pakiet medyczny, finansowany w całości przez pracodawcę, o wartości 350 zł. W związku z tym, że składnik ten stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym spełnia definicję „wynagrodzenia” w rozumieniu przepisów ustawy o PPK, podmiot zatrudniający powinien uwzględniać jego wartość w podstawie naliczania wpłat do PPK.

Brak innego przychodu uczestnika PPK

Gdyby jednak zdarzyło się, że uczestnik PPK nie otrzymał w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia poza pakietem medycznym, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podmiot zatrudniający byłby zobowiązany do naliczenia i dokonania wpłat do PPK tylko tych finansowanych przez siebie. Podmiot zatrudniający nie miałby bowiem możliwości pobrania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK, gdyż takie wynagrodzenie nie zostałoby temu uczestnikowi wypłacone.

Przykład Uczestnikowi PPK przysługuje pakiet medyczny, finansowany w całości przez pracodawcę, o wartości 280 zł. Od 1 kwietnia 2025 r. do chwili obecnej uczestnik ten przebywa na zwolnieniu lekarskim i poza pakietem medycznym nie otrzymuje żadnego „wynagrodzenia” w rozumieniu ustawy o PPK. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek naliczać i dokonywać wpłat do PPK od wartości tego pakietu, ale tylko tych, które są przez niego finansowane.