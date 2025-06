Czy zmiana formy prawnej pracodawcy wpływa na PPK? [PRZYKŁADY]

Przykład

Przedsiębiorca, który ma wdrożony PPK, nabędzie zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa innego podmiotu, który także uruchomił PPK. Program PPK wdrożony przez zbywcę nadal będzie prowadzony przez ten podmiot. Natomiast nabywca będzie miał obowiązek „zapisać” do PPK, w ciągu 7 dni od dnia nabycia: 1) przejętych uczestników PPK u zbywcy (w tym uczestników PPK u zbywcy, którzy ukończyli 70 rok życia oraz uczestników PPK u zbywcy, którzy ukończyli 55 rok życia - mimo, że nie złożyli nabywcy wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK), 2) osoby zatrudnione, niebędące uczestnikami PPK u zbywcy, które legitymują się okresem zatrudnienia potrzebnym do „zapisania” do PPK i nie ukończyły 55. roku życia - nawet, jeżeli złożyły zbywcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, ale nie złożyły deklaracji o rezygnacji nabywcy, 3) na wniosek - osoby zatrudnione niebędące uczestnikami PPK u zbywcy, które mają okres zatrudnienia potrzebny do „zapisania” do PPK i ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia.