Inspektor jako quasisąd. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i ich wpływ na modele zatrudnienia oraz ryzyko pracodawców

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to jedna z najważniejszych zmian w praktyce stosowania prawa pracy w ostatnich latach. Z perspektywy menedżerów HR nie jest to jedynie korekta przepisów, lecz zmiana podejścia organu kontrolnego, która wpłynie na sposób projektowania modeli zatrudnienia, zarządzania ryzykiem oraz relacje z osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak te zmiany przełożą się na codzienną praktykę działów HR i poziom ryzyka po stronie pracodawców?

rozwiń >

Odpowiedź zaczyna się już przy procedurze ustawowej. Po podpisaniu przez prezydenta ustawa w trybie kontroli następczej trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności w odniesieniu do art. 1 pkt 2, czyli zmian w art. 11 ust. 1 ustawy o PIP i dodanego nowego ustępu 7a, rozszerzającego uprawnienia inspektorów.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe uprawnienia inspektora pracy

Sednem reformy jest wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy poprzez wyposażenie jej w realne narzędzia oddziaływania na stosunki zatrudnienia. Dotychczas PIP pełniła przede wszystkim funkcję kontrolną i postulatywną – mogła wskazywać nieprawidłowości, kierować wystąpienia lub wytaczać powództwa, ale ostateczne rozstrzygnięcie co do istnienia stosunku pracy należało do sądu. Nowelizacja odwraca ten model, wprowadzając możliwość wydawania przez okręgowego inspektora pracy decyzji administracyjnej stwierdzającej istnienie stosunku pracy w sytuacji, gdy formalnie zawarto umowę cywilnoprawną lub gdy praca wykonywana jest bez umowy, ale spełnia przesłanki kodeksowe.

Ustawa zakłada przyznanie inspektorom pracy realnych narzędzi do ingerowania w relacje prawne łączące strony. Inspektor pracy – po stwierdzeniu nieprawidłowości w toku kontroli – będzie mógł zobowiązać strony do dostosowania łączącego je stosunku prawnego do obowiązujących przepisów. W praktyce możliwe będą dwa scenariusze:

1. Strony mogą zdecydować się na zawarcie umowy o pracę. Jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez inspektora, sprawa zakończy się bez dalszych konsekwencji administracyjnych.

REKLAMA

2. „Naprawienie” umowy cywilnoprawnej poprzez takie ukształtowanie jej treści i sposobu wykonywania, aby wyeliminować cechy właściwe stosunkowi pracy. Inspektor oceni prawidłowość tych działań, a w przypadku negatywnej oceny sprawa może zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej lub skierowaniem sprawy do sądu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe przepisy zwiększają także znaczenie interpretacji indywidualnych wydawanych przez Głównego Inspektora Pracy. W sytuacjach niejednoznacznych – np. przy niestandardowych modelach współpracy – mogą one stanowić istotne zabezpieczenie pracodawcy. Warto rozważyć wdrożenie jasnych zasad dotyczących:

- wyboru formy zatrudnienia,

- procedur weryfikacji umów,

- sposobu postępowania w przypadku kontroli PIP.

Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o ocenę, czy dany stosunek prawny ma charakter umowy o pracę. Interpretacja taka będzie wiążąca dla PIP i zapewni ochronę przed sankcjami, o ile przedsiębiorca się do niej zastosuje. Nie będzie jednak wiążąca dla samego przedsiębiorcy ani nie wyłączy możliwości odmiennej oceny w toku kontroli, jeżeli stan faktyczny okaże się inny niż opisany we wniosku. Warto jednak sięgnąć po pomoc prawnika, który sporządzi wniosek do GIP.

Weryfikacja modeli zatrudnienia

Nowe przepisy wymagają dokładnej analizy obecnych modeli zatrudnienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na relacje, w których występują elementy podporządkowania, określonego czasu i miejsca pracy albo ograniczonej samodzielności wykonawcy. To właśnie te cechy mogą przesądzać o uznaniu relacji za stosunek pracy, niezależnie od formalnej podstawy zatrudnienia.

Pierwszym krokiem działów HR powinien być rzetelny audyt umów cywilnoprawnych funkcjonujących w firmie. Nie chodzi wyłącznie o analizę zapisów umownych, ale przede wszystkim o ocenę faktycznego sposobu wykonywania pracy. Ważne staje się też właściwe dokumentowanie relacji ze współpracownikami – zarówno obecnymi, jak i byłymi. W przypadku kontroli lub sporu to właśnie dokumentacja może przesądzić o wyniku postępowania. Warto więc archiwizować nie tylko umowy, lecz także dowody potwierdzające charakter współpracy, takie jak zakresy obowiązków, korespondencja e-mail, a nawet SMS-y czy informacje o stopniu samodzielności wykonawcy.

Istotna jest również edukacja kadry menedżerskiej, ponieważ często sposób zarządzania pracą w praktyce (np. faktyczna decyzyjność zleceniobiorcy) decyduje o tym, czy dana relacja zostanie uznana za stosunek pracy.

Ochrona pracowników i ryzyka sankcji

Nowelizacja przewiduje również wzmocnienie ochrony osób objętych kontrolą. Od momentu jej wszczęcia nie będą one mogły być traktowane niekorzystnie, w szczególności poprzez rozwiązanie stosunku prawnego z inicjatywy pracodawcy. Dodatkowo rozszerzony zostanie katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika, co zwiększa ryzyko sankcji w przypadku działań odwetowych.

Nowe regulacje wprowadzają także większą elastyczność działania Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie mogła zareagować adekwatnie do sytuacji – od wydania polecenia, przez decyzję administracyjną, aż po skierowanie sprawy do sądu. Z jednej strony zwiększa to skuteczność kontroli, z drugiej – wymaga od pracodawców większej gotowości i dojrzałości organizacyjnej.

Narzędzia kontroli PIP

Ustawa znacząco rozszerza katalog narzędzi PIP. Inspekcja zyskuje możliwość prowadzenia kontroli zdalnych, żądania dokumentów w formie elektronicznej, przeprowadzania czynności z wykorzystaniem transmisji online, a także szerszego dostępu do danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazywania informacji między instytucjami państwowymi. W praktyce oznacza to, że kontrola może być szybsza, mniej sformalizowana i trudniejsza do „zarządzania” po stronie organizacji.

Równolegle rozszerzono zakres podmiotowy kontroli. PIP będzie mogła badać nie tylko aktualnych pracodawców, lecz także podmioty, które w okresie roku poprzedzającego kontrolę korzystały z pracy osób fizycznych. To istotna zmiana eliminująca dotychczasowe sytuacje, w których zakończenie współpracy z pracownikami lub zleceniobiorcami praktycznie uniemożliwiało skuteczną kontrolę. Z perspektywy działów HR oznacza to konieczność dłuższego i bardziej systemowego zarządzania dokumentacją oraz ryzykiem również po zakończeniu współpracy.

Dualizm kompetencyjny i uznaniowość organu

Najistotniejszym problemem jest powstający dualizm kompetencyjny między Państwową Inspekcją Pracy a sądami pracy. Organ administracji po raz pierwszy otrzymuje realne uprawnienie do władczego rozstrzygania o istnieniu stosunku pracy – co dotychczas należało wyłącznie do sądów. W efekcie może powstać sytuacja, w której funkcjonują równolegle dwa tryby ustalania stosunku pracy: administracyjny i sądowy. Nowelizacja nie odpowiada jednoznacznie na pytanie o relację między nimi – w szczególności, czy i w jakim zakresie sąd będzie związany decyzją PIP oraz co stanie się w przypadku rozbieżnych rozstrzygnięć.

Dodatkowym źródłem niepewności jest szeroka uznaniowość organu. Okręgowy inspektor pracy samodzielnie decyduje, czy zastosować ścieżkę administracyjną czy sądową, a także ocenia, czy pracodawca prawidłowo wykonał polecenie naprawcze. Ustawa nie wprowadza jasnych kryteriów tej oceny. W praktyce oznacza to, że podobne stany faktyczne mogą być różnie traktowane, co utrudnia budowanie przewidywalnej polityki personalnej.

Proceduralna złożoność

Wątpliwości budzi również moment objęcia pracownika szczególną ochroną. Projekt przewiduje, że ochrona przed wypowiedzeniem powstaje już na etapie kontroli. Nie jest jednak w pełni jasne, jak dokładnie ustalić moment jej rozpoczęcia ani zakres podmiotowy, co zwiększa ryzyko nieświadomego naruszenia przepisów przez pracodawcę.

Kolejnym problemem jest brak jednoznacznego określenia skutków decyzji PIP dla innych obszarów – w szczególności dla rozliczeń z ZUS i organami podatkowymi. Choć projekt przewiduje wymianę informacji między instytucjami, nie rozstrzyga wprost, jak decyzja o istnieniu stosunku pracy wpływa na obowiązki składkowe i podatkowe, co może prowadzić do dalszych sporów, a także do obciążenia pracodawcy dodatkowymi należnościami publicznoprawnymi z dnia na dzień.

Nie można także pominąć proceduralnej złożoności całego mechanizmu. Postępowanie przed PIP toczy się według zasad administracyjnych, natomiast kontrola sądowa – według procedury cywilnej. Taki hybrydowy model jest trudny do zrozumienia i zarządzania dla przedsiębiorców, a także prowadzi do niespójności standardów dowodowych i orzeczniczych.

Z perspektywy praktyki działów HR szczególnie istotne jest to, że projekt – choć formalnie nie wprowadza automatyzmu w nadawaniu decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności – w rzeczywistości może skłaniać pracodawców do szybkiego podporządkowania się rozstrzygnięciom PIP. Ryzyko sporu, jego koszty oraz niepewność co do wyniku mogą powodować tzw. efekt mrożący, czyli rezygnację z obrony własnego stanowiska nawet w sytuacjach niejednoznacznych. W szerszej skali przepisy paradoksalnie mogą wywołać obniżenie stanu zatrudnienia i wzrost poziomu bezrobocia z uwagi na tak daleką ingerencję organów w indywidualne ustalenia stron umów cywilnoprawnych oraz ryzyka, którym pracodawca nie może przeciwdziałać.

Kiedy i jak korzystać z interpretacji indywidualnych GIP?

Z interpretacji indywidualnych Głównego Inspektora Pracy warto korzystać przede wszystkim w sytuacjach, w których model współpracy budzi wątpliwości z punktu widzenia prawa pracy. Dotyczy to zwłaszcza przypadków granicznych – np. gdy współpraca B2B jest długotrwała, wykonywana w określonych godzinach lub w strukturze organizacyjnej firmy. To także dobre rozwiązanie dla organizacji, które opierają swoją działalność na większej liczbie kontraktorów i chcą ograniczyć ryzyko zakwestionowania tych relacji przez Państwową Inspekcję Pracy.

Interpretacja może być pomocna również przy wdrażaniu nowych modeli zatrudnienia lub reorganizacji struktur pracy – szczególnie tam, gdzie trudno jednoznacznie ocenić, czy dana relacja nie spełnia przesłanek stosunku pracy. Aby skutecznie skorzystać z interpretacji, kluczowe jest precyzyjne opisanie stanu faktycznego. Wniosek powinien jasno przedstawiać sposób wykonywania pracy, zakres obowiązków, stopień samodzielności oraz relacje organizacyjne. Im bardziej szczegółowy i realistyczny opis, tym większa wartość interpretacji. Warto również formułować konkretne pytania – najlepiej odnoszące się do ryzyk, które firma realnie identyfikuje. Należy jednak pamiętać, że interpretacja nie daje pełnej ochrony – nie wiąże sądu ani nie zastępuje kontroli. Powinna być traktowana jako element szerszej strategii compliance, który wspiera podejmowanie decyzji, a nie stanowi jedynego zabezpieczenia.

Jak przygotować politykę compliance?

Pierwszym krokiem powinno być określenie jasnych kryteriów wyboru formy współpracy. Organizacja powinna wiedzieć, kiedy dopuszczalne jest stosowanie umów cywilnoprawnych, a kiedy konieczne jest zawarcie umowy o pracę. Te zasady muszą być nie tylko zapisane, lecz także stosowane w praktyce.

Równolegle należy wdrożyć procedury weryfikacji – zarówno na etapie zawierania umowy, jak i w trakcie jej trwania. Relacja, która początkowo była poprawnie zakwalifikowana jako cywilnoprawna, może z czasem przekształcić się w stosunek pracy poprzez sposób jej realizacji. Dlatego niezbędne są cykliczne przeglądy i mechanizmy wychwytywania ryzykownych sytuacji. Istotnym elementem jest także przygotowanie organizacji na kontrolę PIP. Oznacza to nie tylko uporządkowaną dokumentację, lecz także jasno określone procedury działania – kto odpowiada za kontakt z inspektorem, jak analizowane są jego zalecenia i w jaki sposób podejmowane są decyzje o ewentualnych zmianach.

Nie można pominąć roli menedżerów. To oni w codziennej pracy decydują o tym, czy współpraca ma charakter podporządkowany. Dlatego polityka compliance powinna obejmować szkolenia oraz jasne wytyczne dotyczące zarządzania współpracownikami zatrudnionymi na różnych podstawach prawnych. Dobrze zaprojektowany system compliance powinien również uwzględniać mechanizmy reagowania na naruszenia – w tym szybkie dostosowanie relacji do wymogów prawa oraz eliminowanie praktyk, które mogą zostać zakwestionowane przez PIP. Ostatecznie celem nie jest jedynie uniknięcie sankcji, ale stworzenie transparentnego i stabilnego środowiska pracy, w którym forma zatrudnienia odpowiada rzeczywistym warunkom wykonywania obowiązków.

Rozszerzenie roli działów HR

Zmiany legislacyjne wyraźnie redefiniują rolę działów HR. Nie ogranicza się ona już do administrowania dokumentacją pracowniczą, lecz obejmuje aktywne i świadome zarządzanie ryzykiem prawnym związanym z zatrudnieniem. W praktyce oznacza to przesunięcie punktu ciężkości – od operacyjnej obsługi procesów kadrowych w stronę funkcji strategicznej, obejmującej compliance, analizę ryzyk oraz kształtowanie modeli współpracy adekwatnych do realiów regulacyjnych.

Szczególnie istotna jest zmiana charakteru ryzyka związanego z kwalifikacją stosunku prawnego. Ryzyko przekwalifikowania umowy cywilnoprawnej przestaje być wyłącznie ryzykiem sądowym, a staje się ryzykiem administracyjnym – szybszym, bardziej bezpośrednim i potencjalnie trudniejszym do zarządzania.

Wątpliwości pozostają

Podsumowując, nowelizacja wprowadza zasadniczą zmianę w relacji między pracodawcą a organem kontrolnym. Państwowa Inspekcja Pracy przestaje być wyłącznie kontrolerem i staje się organem, który może realnie kształtować stosunki zatrudnienia. Dla działów personalnych oznacza to konieczność ponownego przemyślenia strategii zatrudnienia, w szczególności w obszarze umów cywilnoprawnych, oraz wdrożenia bardziej zaawansowanych mechanizmów compliance. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nowe regulacje – choć zwiększają skuteczność egzekwowania prawa pracy – w obecnym kształcie rodzą poważne wątpliwości interpretacyjne i systemowe, które w najbliższych latach będą musiały zostać rozstrzygnięte w praktyce stosowania prawa. ©

Co działy HR powinny zrobić już teraz?

• Przeprowadzić kompleksowy audyt wszystkich umów cywilnoprawnych (B2B, zlecenia, dzieło), uwzględniając nie tylko ich treść, ale przede wszystkim faktyczny sposób wykonywania pracy.

• Zidentyfikować relacje obarczone największym ryzykiem uznania za stosunek pracy i przygotować plan ich dostosowania (np. przekształcenie w umowę o pracę lub zmianę zasad współpracy).

• Uporządkować i uzupełnić dokumentację dotyczącą współpracy – zarówno obecnej,

jak i zakończonej – w sposób umożliwiający wykazanie charakteru relacji w razie kontroli.

• Wdrożyć lub zaktualizować politykę HR/compliance dotyczącą wyboru form zatrudnienia oraz zasad współpracy z kontraktorami.

• Opracować procedurę postępowania na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, w tym sposób reagowania na polecenia inspektora.

• Przeszkolić kadrę menedżerską z zakresu różnic między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk wynikających z praktyki zarządzania pracą.

• Wprowadzić system wczesnego wykrywania red flags (np. stałe godziny pracy kontraktora, podporządkowanie przełożonemu, brak samodzielności).

• Rozważyć występowanie o interpretacje indywidualne GIP w przypadkach niejednoznacznych lub przy niestandardowych modelach współpracy.

• Zapewnić zgodność postępowań działu HR z nowymi zasadami ochrony pracowników, w szczególności zakazem niekorzystnego traktowania w związku z działaniami PIP.

• Regularnie monitorować zmiany w przepisach oraz praktykę kontrolną PIP i aktualizować procedury wewnętrzne.

Małgorzata Krzyżowska

Adwokat, partner, Head of Central Europe Practice Aliant M. Krzyżowska Międzynarodowa Kancelaria Prawna