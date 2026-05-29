Strona główna » Kadry » HRM » Zarządzanie » Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie

29 maja 2026, 12:33
wypalenie zadowowe zarządzanie energia ochrona pracowników
Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo - aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie. W tym momencie liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi.

Liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi

Środowisko pracy znalazło się w punkcie zwrotnym. 53% liderów oczekuje dziś wyższej wydajności, podczas gdy aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania.1 Rosnącą presję potęguje niestabilne otoczenie gospodarcze oraz zjawisko tzw. podwójnego zatrudnienia. Już niemal co czwarty pracownik na świecie ma więcej niż jedno miejsce pracy.2 W tej rzeczywistości kluczowym wyzwaniem dla pracodawców staje się nie dalsze zwiększanie efektywności za wszelką cenę, lecz ochrona energii i zasobów ludzi. Według najnowszego raportu World of Work Trends 2026 Top Employers Institute takie podejście ma także wymiar biznesowy – organizacje zwiększające zatrudnienie znacznie częściej raportują wzrost rentowności (73%) niż te, które redukują etaty (55%).

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo

Według Microsoft Work Trend Index od 2020 r. średni dzień pracy wydłużył się o ponad 2,5 godziny. Mimo to oczekiwania wobec pracowników nie maleją – 4 na 5 z nich przyznaje, że brakuje im czasu lub energii, by skutecznie realizować swoje zadania. W efekcie działy HR mierzą się z narastającą falą wypalenia zawodowego. Liczba wzmianek o „wypaleniu” w serwisie Glassdoor wzrosła o 32% rok do roku, osiągając najwyższy poziom od początku pomiarów w 2016 roku.3 Z kolei raport UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl z 2024 r. pokazuje, że niemal 4 na 5 pracowników dostrzega u siebie symptomy wypalenia zawodowego.

Podwójne zatrudnienie - overemployment

Dodatkowo tzw. overemployment, czyli wykonywanie kilku prac jednocześnie, przestaje być zjawiskiem marginalnym. Dane z rynku pracy pokazują, że trend ten nasila się we wszystkich regionach i grupach demograficznych. Badanie ADP przeprowadzone wśród 38 tys. pracujących dorosłych na 34 rynkach wykazało, że 23% respondentów ma dwa lub więcej miejsc zatrudnienia, co stanowi dla nich dodatkowe obciążenie.

- Wyraźnie widać, że nadmierna presja i przeciążenie pracowników nie przekładają się na wyższą produktywność. Redukcja etatów również nie gwarantuje poprawy wyników finansowych. Z naszych danych wynika, że organizacje zwiększające zatrudnienie częściej raportują wzrost rentowności (73%) niż te, które je ograniczają (55%) – mówi Katarzyna Konieczna-Michałek, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

AI w pracy a produktywność

W kontekście produktywności nie sposób pominąć roli sztucznej inteligencji. Dane pokazują, że presja na szybkie efekty wykorzystania AI jest ogromna, podczas gdy realny zwrot w postaci uwolnionego czasu nie nadąża za tymi oczekiwaniami. Nawet jeśli uda się z powodzeniem przekazać część zadań AI, często brakuje procesów pozwalających efektywnie wykorzystać zaoszczędzony czas. Choć 42% pracowników deklaruje, że potrafi wskazać obszary, w których AI może usprawnić ich pracę, jedynie 7% organizacji zapewnia jasne wytyczne dotyczące zagospodarowania uwolnionych godzin.4

W efekcie technologia nie zawsze odciąża pracowników – bywa wręcz przeciwnie. 38% z nich wskazuje na konieczność tworzenia nowych procesów, a 41% poświęca czas na obchodzenie formalnych procedur. Często specjaliści pozostają też pod presją wdrażania sztucznej inteligencji w jak najszerszym zakresie, nie mając jednocześnie czasu ani autonomii, by rzetelnie ocenić jakość generowanych wyników.

Pracodawcy zniechęcają pracowników do nadgodzin

W sytuacji, gdy technologia nie zawsze stanowi szybkie remedium na spadek produktywności, organizacje powinny koncentrować się na równowadze w zarządzaniu czasem i energią swoich zespołów. Część firm wprowadza standardy dotyczące organizacji spotkań, aby chronić zasoby pracowników, inne eksperymentują ze skróconym tygodniem pracy.

Jak wynika z danych Top Employers Institute, 82% polskich pracodawców zniechęca do sprawdzania e-maili poza godzinami pracy, co jest wynikiem powyżej średniej globalnej. Dodatkowo 75% organizacji wdraża praktyki mające na celu ograniczenie nadgodzin.

Ochrona czasu i energii pracowników

- Ochrona czasu i energii pracowników to świadoma decyzja dotycząca tego, gdzie najlepiej ulokować wysiłek zespołu, a nie jednorazowa inicjatywa w obszarze dobrostanu. Takie działania przynoszą korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Z naszych danych wynika, że organizacje o niskim wskaźniku dobrowolnych odejść są o 10% bardziej skłonne do gwarantowania czasu na „wyłączenie się” lub przerw na regenerację w godzinach pracy oraz o 8% częściej egzekwują całkowite odcięcie się od spraw służbowych podczas urlopu – komentuje Katarzyna Konieczna-Michałek, Top Employers Institute.

W nadchodzących latach przewagą konkurencyjną firm będzie mądrze zaprojektowana praca, umiejętność wyznaczania priorytetów oraz efektywnego wykorzystania technologii, w tym AI, tak aby realnie wspierać pracowników.

5 trendów kształtujących miejsca pracy w 2026 roku

Dane dotyczące wykorzystania AI w rekrutacji pochodzą z raportu World of Work Trends 2026. Publikacja identyfikuje pięć kluczowych trendów kształtujących środowisko pracy:

  1. Purpose in Practice – czyli przechodzenie od deklaracji do realnego osadzania celu organizacji w codziennych decyzjach,
  2. AI with Intent – świadome i odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji,
  3. Structured Flexibility – elastyczność pracy opartą na jasno określonych zasadach,
  4. Designing for Productivity – projektowanie pracy wokół zadań o najwyższej wartości oraz
  5. The Stability Paradox – równoważenie potrzeby bezpieczeństwa pracowników z koniecznością adaptacji organizacji do zmian.

Raport powstał na podstawie analizy zanonimizowanych danych z 2 358 certyfikowanych organizacji na całym świecie, zebranych w ramach badania Top Employers Institute.

Źródło: Top Employers Institute

1 https://news.microsoft.com/annual-work-trend-index-2025/

2 https://www.adpresearch.com/wp-content/uploads/2025/02/PAW2025_Multiple-Jobs-Final.pdf

3 https://www.glassdoor.com/blog/burnout-rising-2025/

4 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-28-gartner-survey-shows-88-percent-of-hr-leaders-say-their-organizations-have-not-realized-significant-business-value-from-ai-tools#:~:text=Conversely%2C%2042%25%20of%20employees%20say,AI%20to%20realize%20its%20benefits.%E2%80%9D

Kadry
Sąd: Nie można zwolnić pracownika za niewysyłanie raportów przez 4 lata. O ile pracodawca o tym wiedział
29 maja 2026

Wypowiedzenie zostanie uznane przez sędziów za wadliwe. Nie można przez 4 lata tolerować "grzechów" pracownika i nagle "przypomnieć" sobie, że naruszał prawo. Pracownik nie wysyłał raportów. Jest jasne, że był to jego obowiązek. Firma to tolerowała. I nagle przypomnieli sobie
Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
28 maja 2026

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
28 maja 2026

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie można otrzymać w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu konkretnie przysługuje zasiłek i przez jaki okres?
Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?

Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 maja 2026

Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.
Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?
28 maja 2026

Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?
732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP
27 maja 2026

PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. w kwocie 732 395,26 zł wraz z odsetkami z powodu opłacania przed przedsiębiorcę składek FUS, FUZ, FP i FGŚP po terminie. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, interweniuje.

Kara pieniężna – kiedy pracodawca może ukarać pracownika?
27 maja 2026

Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność porządkową pracowników. Jedną z kar porządkowych, które pracodawca może nałożyć na pracownika, jest kara pieniężna. W jakich okolicznościach możliwe jest ukaranie pracownika karą pieniężną?
Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?
29 maja 2026

Określeniem wczasy pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota wczasów pod gruszą nie jest odgórnie ustalona, a świadczenie to nie jest obowiązkowe w każdej firmie.
