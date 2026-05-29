Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo - aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie. W tym momencie liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi.

Liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi

Środowisko pracy znalazło się w punkcie zwrotnym. 53% liderów oczekuje dziś wyższej wydajności, podczas gdy aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania.1 Rosnącą presję potęguje niestabilne otoczenie gospodarcze oraz zjawisko tzw. podwójnego zatrudnienia. Już niemal co czwarty pracownik na świecie ma więcej niż jedno miejsce pracy.2 W tej rzeczywistości kluczowym wyzwaniem dla pracodawców staje się nie dalsze zwiększanie efektywności za wszelką cenę, lecz ochrona energii i zasobów ludzi. Według najnowszego raportu World of Work Trends 2026 Top Employers Institute takie podejście ma także wymiar biznesowy – organizacje zwiększające zatrudnienie znacznie częściej raportują wzrost rentowności (73%) niż te, które redukują etaty (55%).

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo

Według Microsoft Work Trend Index od 2020 r. średni dzień pracy wydłużył się o ponad 2,5 godziny. Mimo to oczekiwania wobec pracowników nie maleją – 4 na 5 z nich przyznaje, że brakuje im czasu lub energii, by skutecznie realizować swoje zadania. W efekcie działy HR mierzą się z narastającą falą wypalenia zawodowego. Liczba wzmianek o „wypaleniu” w serwisie Glassdoor wzrosła o 32% rok do roku, osiągając najwyższy poziom od początku pomiarów w 2016 roku.3 Z kolei raport UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl z 2024 r. pokazuje, że niemal 4 na 5 pracowników dostrzega u siebie symptomy wypalenia zawodowego.

Podwójne zatrudnienie - overemployment

Dodatkowo tzw. overemployment, czyli wykonywanie kilku prac jednocześnie, przestaje być zjawiskiem marginalnym. Dane z rynku pracy pokazują, że trend ten nasila się we wszystkich regionach i grupach demograficznych. Badanie ADP przeprowadzone wśród 38 tys. pracujących dorosłych na 34 rynkach wykazało, że 23% respondentów ma dwa lub więcej miejsc zatrudnienia, co stanowi dla nich dodatkowe obciążenie.

- Wyraźnie widać, że nadmierna presja i przeciążenie pracowników nie przekładają się na wyższą produktywność. Redukcja etatów również nie gwarantuje poprawy wyników finansowych. Z naszych danych wynika, że organizacje zwiększające zatrudnienie częściej raportują wzrost rentowności (73%) niż te, które je ograniczają (55%) – mówi Katarzyna Konieczna-Michałek, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

AI w pracy a produktywność

W kontekście produktywności nie sposób pominąć roli sztucznej inteligencji. Dane pokazują, że presja na szybkie efekty wykorzystania AI jest ogromna, podczas gdy realny zwrot w postaci uwolnionego czasu nie nadąża za tymi oczekiwaniami. Nawet jeśli uda się z powodzeniem przekazać część zadań AI, często brakuje procesów pozwalających efektywnie wykorzystać zaoszczędzony czas. Choć 42% pracowników deklaruje, że potrafi wskazać obszary, w których AI może usprawnić ich pracę, jedynie 7% organizacji zapewnia jasne wytyczne dotyczące zagospodarowania uwolnionych godzin.4

W efekcie technologia nie zawsze odciąża pracowników – bywa wręcz przeciwnie. 38% z nich wskazuje na konieczność tworzenia nowych procesów, a 41% poświęca czas na obchodzenie formalnych procedur. Często specjaliści pozostają też pod presją wdrażania sztucznej inteligencji w jak najszerszym zakresie, nie mając jednocześnie czasu ani autonomii, by rzetelnie ocenić jakość generowanych wyników.

Pracodawcy zniechęcają pracowników do nadgodzin

W sytuacji, gdy technologia nie zawsze stanowi szybkie remedium na spadek produktywności, organizacje powinny koncentrować się na równowadze w zarządzaniu czasem i energią swoich zespołów. Część firm wprowadza standardy dotyczące organizacji spotkań, aby chronić zasoby pracowników, inne eksperymentują ze skróconym tygodniem pracy.

Jak wynika z danych Top Employers Institute, 82% polskich pracodawców zniechęca do sprawdzania e-maili poza godzinami pracy, co jest wynikiem powyżej średniej globalnej. Dodatkowo 75% organizacji wdraża praktyki mające na celu ograniczenie nadgodzin.

Ochrona czasu i energii pracowników

- Ochrona czasu i energii pracowników to świadoma decyzja dotycząca tego, gdzie najlepiej ulokować wysiłek zespołu, a nie jednorazowa inicjatywa w obszarze dobrostanu. Takie działania przynoszą korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Z naszych danych wynika, że organizacje o niskim wskaźniku dobrowolnych odejść są o 10% bardziej skłonne do gwarantowania czasu na „wyłączenie się” lub przerw na regenerację w godzinach pracy oraz o 8% częściej egzekwują całkowite odcięcie się od spraw służbowych podczas urlopu – komentuje Katarzyna Konieczna-Michałek, Top Employers Institute.

W nadchodzących latach przewagą konkurencyjną firm będzie mądrze zaprojektowana praca, umiejętność wyznaczania priorytetów oraz efektywnego wykorzystania technologii, w tym AI, tak aby realnie wspierać pracowników.

5 trendów kształtujących miejsca pracy w 2026 roku

Dane dotyczące wykorzystania AI w rekrutacji pochodzą z raportu World of Work Trends 2026. Publikacja identyfikuje pięć kluczowych trendów kształtujących środowisko pracy:

Purpose in Practice – czyli przechodzenie od deklaracji do realnego osadzania celu organizacji w codziennych decyzjach, AI with Intent – świadome i odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji, Structured Flexibility – elastyczność pracy opartą na jasno określonych zasadach, Designing for Productivity – projektowanie pracy wokół zadań o najwyższej wartości oraz The Stability Paradox – równoważenie potrzeby bezpieczeństwa pracowników z koniecznością adaptacji organizacji do zmian.

Raport powstał na podstawie analizy zanonimizowanych danych z 2 358 certyfikowanych organizacji na całym świecie, zebranych w ramach badania Top Employers Institute.

Źródło: Top Employers Institute

1 https://news.microsoft.com/annual-work-trend-index-2025/

2 https://www.adpresearch.com/wp-content/uploads/2025/02/PAW2025_Multiple-Jobs-Final.pdf

3 https://www.glassdoor.com/blog/burnout-rising-2025/

4 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-28-gartner-survey-shows-88-percent-of-hr-leaders-say-their-organizations-have-not-realized-significant-business-value-from-ai-tools#:~:text=Conversely%2C%2042%25%20of%20employees%20say,AI%20to%20realize%20its%20benefits.%E2%80%9D