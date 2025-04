Utrata przez uczestnika PPK statusu osoby zatrudnionej to nie koniec oszczędzania w PPK [Przykłady]

Zmiana przez uczestnika PPK tytułu do ubezpieczeń społecznych nie zwalnia podmiotu zatrudniającego z obowiązku dokonywania wpłat do PPK za tę osobę. Oznacza to, że utrata statusu osoby zatrudnionej nie wpływa na status uczestnika PPK. Nadal należy odprowadzać wpłaty do PPK.

Status uczestnika PPK a osoba zatrudniona

Umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć tylko dla „osoby zatrudnionej” w rozumieniu ustawy o PPK. „Osobą zatrudnioną” jest np. pracownik (z wyjątkiem m.in. młodocianych) lub zleceniobiorca, którzy podlegają z tych tytułów w Polsce obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Należy zwrócić uwagę, że definicja „osoby zatrudnionej” różni się od definicji „uczestnika PPK”. Uczestnikiem PPK jest bowiem osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, dla której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK. Od podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednego z tytułów wymienionych w ustawie o PPK zależy tylko „zapisanie” danej osoby do PPK. Tytuł do tych ubezpieczeń nie ma natomiast wpływu na status uczestnika PPK. Uczestnikiem PPK jest się od w chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i pozostaje się nim np. bez względu na to, czy dana osoba jest nadal zatrudniona w danym podmiocie oraz jaki jest jej tytuł do ubezpieczeń społecznych. Jeśli w okresie uczestnictwa w PPK dana osoba zmieni tytuł do ubezpieczeń społecznych albo podleganie tym ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne, nie ma podstaw do zaprzestania dokonywania za nią wpłat do PPK.

Naliczanie wpłat do PPK

Podobnie jest z podstawą, od której naliczane są wpłaty do PPK. Istotne jest tylko to, czy wypłacana uczestnikowi PPK należność jest „wynagrodzeniem” w rozumieniu ustawy o PPK. „Wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK (o której mowa w o systemie ubezpieczeń społecznych) - bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Definicja „wynagrodzenia”, tak jak definicja „uczestnika PPK”, nie rozróżnia ani tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z których wypłacane jest to wynagrodzenie, ani podlegania ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe.

Przykład Uczestnik PPK do 31 marca br. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od 1 kwietnia br. jest zatrudniony w tym samym podmiocie na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (uczestnik PPK jest równolegle zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie nie niższe od minimalnego wynagrodzenia). Zmiana tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych pozostaje bez wpływu na status uczestnika PPK, w związku z czym podmiot zatrudniający jest zobowiązany do kontynuowania naliczania wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. Gdyby jednak uczestnik PPK nie zadeklarował chęci podlegania dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia, to od kwietnia br. zleceniodawca nie naliczałby już wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłacanego tej osobie.

Jednoczesne zatrudnienie na podstawie dwóch tytułów uczestnika PPK

Gdyby uczestnik PPK byłby zatrudniony w danym podmiocie jednocześnie na podstawie dwóch umów zlecenia, z których jedna stanowiłaby tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a druga do dobrowolnych, albo na podstawie dwóch umów o pracę, podmiot zatrudniający byłby zobowiązany do naliczania wpłat do PPK od całego wynagrodzenia osiąganego przez uczestnika PPK w tym podmiocie.

Przykład Od 1 kwietnia br. uczestnik PPK wykonuje pracę, w tym samym podmiocie, na podstawie dwóch umów zlecenia A i B (przedmioty tych umów są różne). Z tytułu wykonywania umowy A podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a z tytułu wykonywania umowy B - dobrowolnie. Zleceniodawca jest zobowiązany do naliczania wpłat do PPK od całego wynagrodzenia osiąganego przez uczestnika PPK z tytułu wykonywania dwóch umów zlecenia – A i B. Gdyby jednak w przyszłości uczestnik PPK zmienił zdanie i zrezygnował z dobrowolnego podlegania ubezpieczeniom z tytułu wykonywania umowy B (co oznacza, że z tytułu umowy B podlegałby tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zatem wynagrodzenie osiągane przez niego z tytułu tej umowy nie spełniałoby definicji „wynagrodzenia” z ustawy o PPK), zleceniodawca naliczałby wpłaty do PPK tylko od wynagrodzenia osiąganego przez uczestnika PPK z tytułu wykonywania umowy A.

Deklaracje i wnioski

W przypadku zmiany tytułu do ubezpieczeń społecznych i/lub podlegania tym ubezpieczeniom, wszelkie wnioski i deklaracje uczestnika PPK złożone przed tą zmianą zachowują skuteczność.

Przykładowo, gdyby uczestnik PPK - w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - złożył pracodawcy deklarację obniżenia swojej wpłaty podstawowej, to po zmianie tytułu do ubezpieczeń społecznych i/lub podlegania tym ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne taka deklaracja pozostałaby skuteczna - oczywiście tylko w tych miesiącach, w których wynagrodzenie uczestnika PPK byłoby niższe lub równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

