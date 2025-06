Uczestnik PPK może obniżyć wpłatę podstawową. Oznacza to co miesiąc wyższe wynagrodzenie

Uczestnik PPK, którego miesięcznie wynagrodzenie w 2025 roku nie przekracza kwoty 5599,20 zł, może obniżyć swoją wpłatę podstawową do PPK - nawet do 0,5% wynagrodzenia. Oznacza to, że co miesiąc będzie otrzymywał wyższe wynagrodzenie od pracodawcy.

Wpłata podstawowa do PPK - 2% wynagrodzenia

Wpłata podstawowa do PPK, finansowana przez uczestnika PPK, to 2% jego wynagrodzenia. Jednak uczestnik PPK, którego wynagrodzenie – uzyskiwane łącznie ze wszystkich źródeł – nie przekracza miesięcznie 120% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku kalendarzowym (w 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4666,00 zł) może obniżyć swoją wpłatę podstawową – nawet do 0,5% wynagrodzenia. Wystarczy, że w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie nie przekracza ustawowego limitu, złoży pracodawcy deklarację obniżenia wpłaty podstawowej.

Weryfikacja wysokości wynagrodzenia uczestnika PPK

Pracodawca może uwzględnić tylko taką deklarację, która została złożona w miesiącu, w którym uczestnik PPK uzyskał u niego wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty limitu. Deklaracja obniżenia wpłaty podstawowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez pracodawcę deklarację w tej sprawie. Pracodawca nie weryfikuje wynagrodzenia uczestnika PPK uzyskiwanego z innych źródeł - taka weryfikacja jest obowiązkiem pracownika. Uczestnik PPK - w celu ustalenia, czy jego miesięczne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty limitu - powinien zsumować wynagrodzenia uzyskiwane przez niego ze wszystkich stosunków zatrudnienia, z których jest objęty obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, „wynagrodzeniem” jest - co do zasady - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Ważne Uczestnik PPK powinien na bieżąco weryfikować łączną miesięczną wysokość swoich wynagrodzeń osiąganych z różnych źródeł, gdyż jeśli - nawet tylko w jednym miesiącu – skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK, mimo że nie był do tego uprawniony, nie otrzyma dopłaty rocznej za ten rok.

Obwiązywanie deklaracji

Uwzględniona przez pracodawcę deklaracja obniżenia wpłaty podstawowej działa w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK – osiągnięte u tego pracodawcy - nie przekracza kwoty limitu. Jeśli – mimo złożenia przez uczestnika PPK deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej - w którymś miesiącu wynagrodzenie uczestnika (osiągane u tego pracodawcy) będzie wyższe niż wskazany w ustawie limit, pracodawca naliczy wpłatę podstawową, finansowaną przez pracownika, w wysokości 2% wynagrodzenia.

Przykład Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi 5000 zł, w maju złożył pracodawcy deklarację obniżenie swojej wpłaty podstawowej do PPK (do 1%). Od wynagrodzenia wypłaconego mu w czerwcu, pracodawca naliczył wpłatę podstawową, finansowaną przez uczestnika, w tej zadeklarowanej wysokości. W lipcu uczestnik PPK otrzyma jednak premię kwartalną w wysokości 2500 zł. W związku z tym, że uczestnik PPK osiągnie w lipcu wynagrodzenie wyższe od kwoty 5999,20 zł (120% minimalnego wynagrodzenia), w lipcu pracodawca obliczy i pobierze z jego wynagrodzenia wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2%.

Pracodawca powinien weryfikować łączne wynagrodzenie osiągnięte u niego przez uczestnika PPK, korzystającego z obniżenia wpłaty podstawowej, na koniec każdego miesiąca. Powinno tak być również w przypadku, gdy wynagrodzenie jest wypłacane uczestnikowi więcej niż raz w miesiącu.

Wysokość wpłat do PPK

Obniżenie wpłaty podstawowej uczestnika PPK pozostaje bez wpływu na wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę (pracodawca nie może obniżyć wysokości procentowej tej wpłaty). Warto także zwrócić uwagę, że obniżenie wpłaty podstawowej uczestnika PPK nie pozbawia go możliwości finansowania wpłaty dodatkowej. Uczestnik PPK, który zdecydował się na obniżenie swojej wpłaty podstawowej do PPK, może w dowolnym czasie zdecydować się na finansowanie wpłaty dodatkowej do PPK (w wysokości do 2% wynagrodzenia). Jej wysokość uczestnik PPK wskazuje w deklaracji składanej pracodawcy. Deklaracja finansowania wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył ją pracodawcy.