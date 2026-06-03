1623,35 zł netto zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 1274,82 zł netto w kolejnych. Jeszcze wyższe kwoty przy dłuższym stażu pracy od czerwca 2026 r.

1623,35 zł netto zasiłku przez pierwsze 3 miesiące i 1274,82 zł netto w kolejnych należy się osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy. Jeszcze wyższe kwoty przysługują przy dłuższym stażu pracy od czerwca 2026 r.

Zasiłek dla bezrobotnych netto od czerwca 2026 r.

Zasiłek z powiatowego urzędu pracy ma pomóc wrócić na rynek pracy. To nie stałe źródło dochodu. Może być przyznane na 180 dni lub 365. Ile zasiłek dla bezrobotnych wynosi netto od czerwca 2026 r.? Osoby ze stażem pracy ponad 20 lat pobierają wyższe kwoty. Przez pierwsze 3 miesiące (90 dni) jest to 1948,02 zł netto (120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych), a w kolejnych miesiącach 1529,76 zł netto. Osobom ze stażem pracy do 20 lat w pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłku należy się 1623,35 zł netto (100% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych), a po 3 miesiącach - 1274,82 zł netto. Zasiłek dla bezrobotnych brutto wynosi:

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dla osób z dłuższym stażem przez pierwsze 3 miesiące 2140,68 zł brutto, a w kolejnych miesiącach 1681,08 zł brutto;

dla osób z krótszym stażem przez pierwsze 3 miesiące 1783,90 zł brutto, a w kolejnych miesiącach 1400,90 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych 2026-2027

Zasiłek dla bezrobotnych jest corocznie waloryzowany z dniem 1 czerwca. Podane kwoty obowiązują więc od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Wysokość waloryzacji uzależniona jest od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zasiłek tylko w formie przelewu

Od roku (czerwiec 2025 r.) obowiązują nowe zasady przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zmieniło się m.in. to, że wypłata zasiłku zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia następuje w okresach miesięcznych z dołu zawsze na rachunek płatniczy (rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej). Nie można pobierać zasiłku w kasie w formie gotówkowej.