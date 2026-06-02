Taksówkarza i kuriera sztuczna inteligencja nie zastąpi. Pod tym kątem to bezpieczniejszy zawód niż praca w biurze. Rynek usług kurierskich wciąż rośnie. Jaka jest najbliższa przyszłość tych zawodów?

Taksówkarz i kurier w dobie automatyzacji zawodów

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji w ostatnich latach odmienia rynek pracy, eliminując lub przekształcając wiele stanowisk, zwłaszcza biurowych. Paradoksalnie jednak rośnie zapotrzebowanie na tradycyjne zawody wymagające fizycznej obecności człowieka – takie jak kierowca aplikacyjny czy kurier. Na przykład w USA usługi kurierskie stały się najszybciej rosnącym segmentem pracy niezależnej w latach 2018–2023, zrzeszając ponad 1,43 mln osób. Niewiele mniej, bo 1,35 mln, to taksówkarze . Eksperci rynku pracy wskazują, że profesje oparte na realnej interakcji i pracy fizycznej należą do najmniej zagrożonych przez automatyzację AI.

Rynek usług kurierskich rośnie - potrzeba pracowników

W dobie e-commerce oczekiwania konsumentów względem dostaw znacząco wzrosły. Liczy się szybkość i niezawodność. Niemal połowa kupujących oczekuje otrzymania zamówienia w ciągu 2–3 dni od zakupu. Jakość doświadczenia dostawy przekłada się bezpośrednio na lojalność klientów: w 2025 roku 76% badanych przyznało, że pozytywne doświadczenia z dostawą skłoniły ich do ponownych zakupów u danej marki . To dostawa w dużej mierze buduje zaufanie do marki – stąd wyzwaniem dla całej branży jest sprostanie wyśrubowanym standardom obsługi ostatniej mili, czyli końcowego etapu procesu dostawy.

– Choć logistyka magazynowa coraz bardziej opiera się na AI, w finalnym etapie dostawy wciąż niezastąpiony jest człowiek. – podkreśla Wiktor Grejber, Co-founder Natviol, aplikacji rozliczeniowej dla kierowców i kurierów. – Współpracujący z nami kurierzy i kierowcy, korzystają z inteligentnych aplikacji planujących trasy, ale to od ich rzetelności i podejścia zależy, czy paczka dotrze zgodnie z obietnicą i w dobrym stanie. W 2026 roku rola kuriera będzie jeszcze bardziej wyspecjalizowana – wspierana technologią, ale skupiona na tym, co ludzkie: reagowaniu na zmienne warunki, dbałości o kontakt z odbiorcą i budowaniu pozytywnego doświadczenia. – prognozuje ekspert.

Praca kuriera w 2026 r.

W erze zakupów online kurier stał się nieodzownym elementem łańcucha dostaw i bezpośrednią twarzą marki przy kontakcie z klientem. W strukturze pracy gig economy kurierzy wysunęli się na prowadzenie pod względem liczby zatrudnionych; zanotowali wręcz skokowy wzrost, stając się najliczniejszą grupą niezależnych pracowników w ostatnich latach. Tysiące nowych dostawców – od kierowców vanów po rowerzystów dowożących jedzenie – zapełniło ulice miast, zaspokajając potrzebę szybkiej dostawy ostatniej mili.

Mimo pojawiania się automatów paczkowych, dronów czy robotów dostawczych to kurierzy pozostają kluczowi w większości scenariuszy doręczeń. Człowiek potrafi dostarczyć paczkę pod drzwi mieszkania na czwarte piętro bez windy, zweryfikować tożsamość odbiorcy przy przesyłkach wymagających podpisu czy elastycznie ustalić alternatywny czas odbioru – rzeczy, które dla sztywnego algorytmu stanowią wyzwanie. Dodatkowo kurier uosabia odpowiedzialność firmy: umundurowany przedstawiciel znanej marki budzi większe zaufanie niż anonimowy automat. Satysfakcja z dostawy często zależy od takich czynników, jak uprzejmość i profesjonalizm dostawcy – stąd renomowane firmy inwestują w solidne szkolenia personelu terenowego.

Kontakt z człowiekiem

Mimo postępującej cyfryzacji konsumenci wykazują rosnące przywiązanie do obsługi przez żywego człowieka. Badania pokazują, że zdecydowana większość (93%) woli kontakt z człowiekiem niż z automatem AI, a 88% uważa, że firmy zawsze powinny oferować opcję porozmawiania z żywym pracownikiem. Ponad 60% ankietowanych nie wierzy, że AI kiedykolwiek w pełni zastąpi ludzi w usługach, co więcej 41% klientów deklaruje gotowość zapłacić więcej za obsługę prowadzoną przez człowieka .

Tak silne preferencje wynikają z postrzegania ludzi jako bardziej empatycznych, elastycznych w rozwiązywaniu nietypowych problemów i budzących większe zaufanie. Zbyt daleko posunięta automatyzacja bywa odbierana negatywnie – poleganie wyłącznie na AI może wręcz podkopywać zaufanie i lojalność klientów. Podobny trend dotyczy usług transportowych. W efekcie renomowane firmy akcentują czynnik ludzki jako przewagę konkurencyjną – certyfikowani kierowcy i kurierzy stają się wizytówką marki, gwarantującą jakość i bezpieczeństwo.

Zawód taksówkarza w 2026 r.

Zawód taksówkarza w ciągu ostatnich lat uległ profesjonalizacji i dostosowaniu do realiów ery platformowej. Nowe regulacje – jak tzw. „lex Uber” wprowadzone w Polsce – wymogły, by kierowcy świadczący usługi przewozu posiadali licencje taxi oraz działali poprzez licencjonowane firmy pośredniczące. Oznacza to, że obecnie kierowcy aplikacji typu Uber czy Bolt muszą spełniać określone kryteria, przejść odpowiednie szkolenia i uzyskać certyfikaty, podobnie jak tradycyjni taksówkarze. Podniosło to standard usług i zaufanie pasażerów, wyrównując zasady gry pomiędzy platformami a korporacjami taxi.

Równocześnie popyt na usługi przewozu osób stale rośnie. Globalny trend urbanizacji i wygody sprawia, że konsumenci chętnie korzystają z przejazdów na żądanie zamiast posiadania własnego auta. W efekcie segment przewozów na aplikację dynamicznie się rozwija. Kierowcy często posługują się kilkoma aplikacjami jednocześnie, korzystając z algorytmów AI do nawigacji i optymalizacji tras, ale to od jego kompetencji miękkich – kultury osobistej, znajomości topografii czy umiejętności reagowania na nieprzewidziane sytuacje – zależy ocena pasażera i sukces w zawodzie.

– Profesjonalizacja zawodu taksówkarza zdecydowanie podniosła jego prestiż. Obserwujemy, że kierowcy z licencjami chętniej dołączają do współpracy z platformami – w ostatnim roku liczba nowych kierowców spełniających wymagania wzrosła o kilkanaście procent. To pokazuje, że w dobie AI i automatyzacji wykwalifikowany kierowca, działający w ramach certyfikowanej firmy, jest nie tylko potrzebny, ale wręcz coraz bardziej poszukiwany na rynku. – zauważa Wiktor Grejber z Natviol.

Kurierzy i taksówkarze - najbliższa przyszłość

Prognozy na najbliższy rok wskazują, że kurierzy i kierowcy pozostaną kręgosłupem sektora dostaw. Firmy z branży delivery planują dalsze usprawnienia technologiczne – od algorytmów przydziału zleceń po elektryfikację flot – ale równocześnie podkreślają rolę wykwalifikowanego personelu. W wyścigu z w pełni zautomatyzowanymi rozwiązaniami przewagę zyskają prawdopodobnie ci gracze, którzy umiejętnie połączą możliwości AI z zaufaniem oraz doświadczeniem, jakie zapewnia klientom reprezentujący ich markę pracownik.

Źródło: Natviol