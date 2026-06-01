Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » 6938,92 zł co miesiąc do emerytury. Ile osób w Polsce pobiera najwyższy dodatek z ZUS?

6938,92 zł co miesiąc do emerytury. Ile osób w Polsce pobiera najwyższy dodatek z ZUS?

01 czerwca 2026, 11:50
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
najwyższy dodatek do emerytury świadczenie honorowe emerytura dla 100latka 2026
6938,92 zł co miesiąc do emerytury. Ile osób w Polsce pobiera najwyższy dodatek z ZUS?
6938,92 zł co miesiąc do emerytury z ZUS - tyle świadczenia honorowego otrzymują stulatkowie. Ile osób w Polsce ukończyło 100 lat i pobiera najwyższy dodatek? Te pieniądze należą się także tym, którzy nie pracowali.

Emerytura dla 100-latka

Świadczenie honorowe dla osoby, która ukończyła 100 lat, po raz pierwszy w Polsce wypłacono w 1972 r. Były to tzw. premie przyznawane wyjątkowo. Otrzymało ją wówczas około 500 osób. Premia miała stałą wysokość - kwota bazowa z dnia setnych urodzin. Oznaczało to, że poszczególni stulatkowie otrzymywali różne kwoty świadczenia. Od tamtej pory liczba stulatków regularnie rośnie. Obecnie mamy około 4057 stulatków (dane na koniec grudnia 2025 r.).

Obecnie wysokość świadczenia honorowego z ZUS jest równa dla każdego i corocznie waloryzuje się ją na tych samych zasadach jak emerytury i renty. Aby je otrzymać należy posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 100 lat i przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia mieć centrum interesów życiowych w Polsce. Jeśli dana osoba pobiera już emeryturę lub rentę z ZU, KRUSS, Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA czy Biura Emerytalnego Służby Więziennej, świadczenie dla 100-latka otrzyma z urzędu czyli z automatu. Nie trzeba w tym celu składać wniosku. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń z różnych organów, świadczenie honorowe przyzna i wypłaci ZUS.

Najwyższy dodatek do emerytury 2026

Traktując świadczenie honorowe jako dodatek do emerytury, zdecydowanie jest on najwyższy. Od 1 marca 2026 r. wynosi 6938,92 zł miesięcznie. Kolejna podwyżka będzie 1 marca 2027 r.

Samodzielna emerytura dla 100-latka 2026

Świadczenie honorowe może być przyznawane nawet, jeśli osoba, która ukończyła 100 lat, nie pracowała zawodowo i nie pobiera z ZUS żadnego innego świadczenia. Wówczas będzie to nowe, samodzielnie świadczenie otrzymywane od ZUS. Jednak w tym przypadku należy złożyć wniosek ZUS ESH o przyznanie świadczenia. Jedyne wymogi to obywatelstwo polskie, ukończenie 100 lat i przez posiadanie co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów życiowych w Polsce.

wniosek o świadczenie honorowe zus 2026 emerytura dla 100 latka

ZUS

Pobierz wniosek ESH o świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat »

