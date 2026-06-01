Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON?

Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON?

01 czerwca 2026
Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON? Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie przedsiębiorcy zobowiązanego do zwrotu ogromnej sumy środków otrzymanych z PFRON z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.

Możliwa utrata miejsc pracy przez osoby niepełnosprawne - spór z PFRON

Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców kontynuuje działania w sprawie przedsiębiorstwa zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami, które znalazło się na granicy utraty płynności finansowej w wyniku działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprawa dotyczy wielomiesięcznego sporu administracyjnego, którego konsekwencje mogą oznaczać likwidację miejsc pracy dla osób wymagających szczególnego wsparcia na rynku pracy.

Ten przypadek pokazuje, jak ogromne znaczenie ma przestrzeganie zasady proporcjonalności oraz rzetelne prowadzenie postępowań administracyjnych. Mówimy o przedsiębiorstwie, które zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami i realizuje ważną społecznie funkcję. Tymczasem skutki decyzji administracyjnych doprowadziły firmę do sytuacji zagrażającej jej dalszemu funkcjonowaniu – mówi Agnieszka Majewska, Rzecznik MŚP.

Zwrot środków do PFRON

Przedsiębiorca został zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych z PFRON z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Podstawą decyzji miały być stwierdzone nieprawidłowości związane z terminowością rozliczeń składek. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jednak zaskarżoną decyzję, wskazując na niewystarczające przeprowadzenie postępowania dowodowego oraz konieczność szczegółowej analizy dokumentacji przedstawionej przez przedsiębiorcę.

Niezmiennie stoję na stanowisku, że organy publiczne powinny działać w sposób uwzględniający nie tylko formalny wymiar sprawy, lecz także jej skutki gospodarcze i społeczne. Nie można akceptować sytuacji, w której konsekwencje błędów proceduralnych lub niejednoznaczności interpretacyjnych prowadzą do zagrożenia działalności przedsiębiorstwa oraz miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami – podkreśla Agnieszka Majewska.

Interwencja Rzecznika MŚP

Rzecznik MŚP skierowała w tej sprawie wystąpienia do właściwych instytucji państwowych, domagając się wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia postępowań oraz zastosowanych mechanizmów kontrolnych. Za konieczne uważa zapewnienie przedsiębiorcy ochrony prawnej oraz prowadzenie działań zgodnie z konstytucyjnymi zasadami zaufania obywatela do państwa i pewności prawa. – Państwowe instrumenty wsparcia powinny wzmacniać aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami, a nie prowadzić do destabilizacji podmiotów, które takie miejsca pracy tworzą. Każda sprawa wymagająca mojej interwencji jest analizowana przez pryzmat przepisów oraz skutków, jakie wywołuje dla przedsiębiorców, pracowników i ich rodzin – dodaje Minister Majewska.

Utrudnione znalezienie miejsc pracy przez osoby niepełnosprawne

Warto podkreślić, że sytuacja na lokalnym rynku pracy należy do trudniejszych niż średnio w kraju. Stopa bezrobocia w powiecie tucholskim w 2024 r. wyniosła 10,7 proc., podczas gdy średnia krajowa wynosiła 5,1 proc. Dla osób z niepełnosprawnościami znalezienie zatrudnienia jest zwykle jeszcze większym wyzwaniem niż dla pozostałych mieszkańców. Dlatego też sytuacja Tuchmetu wykracza poza sam spór administracyjny. Dotyczy również bezpieczeństwa zawodowego osób, które na lokalnym rynku pracy mają zdecydowanie mniej możliwości znalezienia nowego zatrudnienia niż mieszkańcy dużych miast.

Zespół Biura Rzecznika MŚP będzie monitorować dalszy przebieg postępowania oraz podejmować działania na rzecz ochrony praw przedsiębiorcy i zatrudnionych przez niego osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Rzecznik MŚP

