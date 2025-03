PPK to program długoterminowego oszczędzania. Czy opłaca się wycofywać środki?

Pracownicze Plany Kapitałowe są prostym i efektywnym sposobem systematycznego gromadzenia oszczędności. I chociaż ze środków gromadzonych w PPK można skorzystać w dowolnym czasie, głównym celem programu jest budowanie bezpieczeństwa finansowego na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Czy opłaca się wycofywać środki z PPK?

Siła PPK tkwi w długoterminowym oszczędzaniu

Siła PPK tkwi w systematycznym i długoterminowym oszczędzaniu. Długoterminowe inwestycje charakteryzują się większą stabilnością i są mniej podatne na wahania rynku. Kluczowym elementem oszczędzania w PPK jest dywersyfikacja portfela, która nie tylko minimalizuje ryzyko, ale także zwiększa potencjalne zyski.

Fundusze zdefiniowanej daty (FZD)

Program PPK - co do zasady - nie wymaga od uczestnika żadnych działań. Osoba, która rozpoczyna oszczędzanie w PPK, zostaje automatycznie przypisana do funduszu zdefiniowanej daty (FZD) właściwego do jej wieku. Środki gromadzone na rachunkach PPK uczestników są lokowane w fundusze, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. W miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia, fundusz zmienia swoją politykę inwestycyjną w taki sposób, że w wartości jego aktywów maleje udział części udziałowej (o wyższym ryzyku inwestycyjnym, ale większym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. akcje), a zwiększa się udział części dłużnej (o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, ale o niższym potencjale stóp zwrotu, obejmującej np. obligacje). Osiągnięcie przez dany fundusz zdefiniowanej daty następuje w czasie, gdy struktura portfela osiąga tę o najwyższym udziale instrumentów finansowych ocenianych jako bezpieczne.

Taka konstrukcja funduszy - w sytuacji, gdy pojawią się zawirowania na rynku (a w długim okresie trudno ich uniknąć) i np. FZD z dużym udziałem akcji zanotuje straty - pozwala uczestnikom PPK na „odrobienie” strat. Należy jednak pamiętać, że im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym większa szansa, że stopa zwrotu z wpłaconych środków będzie wyższa. Dlatego warto być cierpliwym i nie ulegać emocjom, wycofując środki z PPK w okresach spadków, gdyż czas gra tutaj kluczową rolę.

Skutki wycofania środków z PPK

Uczestnik PPK, który rozważa zwrot środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, czyli wycofanie środków przed 60 rokiem życia - bez podawania przyczyny, powinien zastanowić się jak zwrot wpisuje się w ideę długoterminowego oszczędzania. Wycofując środki z rachunku PPK, nie można wycofać tylko części środków. Składając dyspozycję zwrotu, uczestnik wycofuje wszystko, co dotychczas zgromadził na danym rachunku PPK. Dokonanie zwrotu pozbawia uczestnika dopłat od państwa oraz części wpłat pracodawcy, a ponadto uczestnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od zysków wypracowanych przez przekazywane mu środki. W przypadku zwrotu uczestnik otrzymuje zatem znacznie mniej niż gdyby zdecydował się na wypłatę po 60. roku życia. Warto przy tym pamiętać, że koszty zarządzania funduszami PPK są jednymi z najniższych na rynku oraz że część tych funduszy od początku roku wypracowała zysk na poziomie nawet 9%.

Ważne Złożenie dyspozycji zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK nie jest tożsame z rezygnacją z oszczędzania w tym programie. Dla uczestnika, który skorzystał ze zwrotu, nadal prowadzony jest rachunek PPK, na który wpływają nowe wpłaty od pracodawcy. Uczestnik, który nie chce, aby pracodawca dokonywał za niego nowych wpłat, składa pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Po złożeniu takiej deklaracji, uczestnik może zmienić zdanie i wrócić do gromadzenia nowych środków w PPK.

Powrót do oszczędzania w PPK

Decyzję o oszczędzaniu w PPK można podjąć w dowolnym czasie, przed ukończeniem 70 lat. Osoba, która przed „zapisaniem” jej do PPK (czyli zawarciem, w jej imieniu i na jej rzecz, umowy o prowadzenie PPK) złożyła pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może zmienić zdanie i złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek, co spowoduje, że pracodawca zawrze dla niej tę umowę, a następnie - poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po „zapisaniu” tej osoby do PPK - będzie obliczał, pobierał i dokonywał za nią wpłat do PPK.

Co do zasady, po złożeniu deklaracji o rezygnacji, aby zostać „zapisanym” do PPK, trzeba złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Jednak osoby, które ukończyły 55 lat, aby zostać uczestnikami PPK, składają pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Również osoba „zapisana” już do PPK, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może zmienić zdanie i złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Złożenie wskazanego wyżej wniosku przez uczestnika PPK powoduje, że pracodawca ma obowiązek naliczenia i pobrania wpłat za tę osobę już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego jej po złożeniu tego wniosku.