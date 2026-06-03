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Strona główna » Kadry » ZUS » Opłacanie składek » ZUS: bezpłatne szkolenie online dla płatników składek w czerwcu 2026 r.

ZUS: bezpłatne szkolenie online dla płatników składek w czerwcu 2026 r.

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03 czerwca 2026, 10:22
zus szkolenie online dla płatników składek czerwiec 2026
ZUS: bezpłatne szkolenie online dla płatników składek w czerwcu 2026 r.
Shutterstock

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ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie online dla płatników składek. Odbędzie się w środę 17 czerwca o godz. 12:00. Temat spotkania to: „Ulgi w składkach przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonalność portalu e-ZUS dla płatników składek”.

Bezpłatne szkolenie ZUS dla płatników składek

ZU organizuje darmowe szkolenie o temacie: „Ulgi w składkach przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonalność portalu e-ZUS dla płatników składek”. Nie musisz wychodzić z domu, żeby wziąć w nim udział. - Poczatkujący przedsiębiorcy będą mogli zapytać o to z jakich ulg mogą korzystać rozpoczynając działalność gospodarczą. Pokażemy im także jak poruszać się po naszej stronie internetowej, gdy będą chcieli składać wnioski do ZUS – zachęca Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa. Rzeczniczka dodaje, że szkolenie jest całkowicie bezpłatne, ale obowiązuje na nie rejestracja online. - Jako, że nasze spotkanie odbywa się w sieci – nie ma ograniczeń terytorialnych – zapewnia Kowalska-Matis.

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szkolenie dla płatników składek czerwiec 2026 zus

Szkolenie dla płatników składek „Ulgi w składkach przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonalność portalu e-ZUS dla płatników składek” - czerwiec 2026

ZUS

Termin szkolenia ZUS

Szkolenie jest organizowane przez wrocławski Oddział ZUS. Odbędzie się w środę 17 czerwca 2026 r. w godzinach 12:00-13:30. Plan szkolenia przedstawia się następująco:

  • Rejestracja działalności
  • Obowiązki płatnika składek wobec ZUS
  • Podleganie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • Ulgi w prowadzeniu działalności gospodarczej
  • Mały ZUS Plus
  • Pełnomocnictwo ZUS PEL
  • Funkcjonalność aplikacji m-ZUS

Rejestracja na szkolenie ZUS

Pomimo brak opłaty za szkolenie, obowiązuje rejestracja uczestników. Należy wysłać wiadomość na adres email: szkolenia_zus_wroclaw@zus.pl

Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

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  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie na webinarium
  • Termin spotkania
  • Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane wyłącznie z podpisanym oświadczeniem RODO / załącznik nr 2 do pobrania /. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych poprzez podpisane oświadczenie jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu
  • Podpisane oświadczenie proszę załączyć do zgłoszenia w formacie PDF lub JPG, może ono zostać podpisane certyfikatem kwalifikowanym

Przed spotkaniem na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link do wydarzenia. Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 16 czerwca 2026 r.

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Załączniki do szkolenia znajdują się na stronie ZUS »

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Źródło: INFOR
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