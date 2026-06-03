ZUS: bezpłatne szkolenie online dla płatników składek w czerwcu 2026 r.

ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie online dla płatników składek. Odbędzie się w środę 17 czerwca o godz. 12:00. Temat spotkania to: „Ulgi w składkach przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonalność portalu e-ZUS dla płatników składek”.

Bezpłatne szkolenie ZUS dla płatników składek

ZU organizuje darmowe szkolenie o temacie: „Ulgi w składkach przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonalność portalu e-ZUS dla płatników składek”. Nie musisz wychodzić z domu, żeby wziąć w nim udział. - Poczatkujący przedsiębiorcy będą mogli zapytać o to z jakich ulg mogą korzystać rozpoczynając działalność gospodarczą. Pokażemy im także jak poruszać się po naszej stronie internetowej, gdy będą chcieli składać wnioski do ZUS – zachęca Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa. Rzeczniczka dodaje, że szkolenie jest całkowicie bezpłatne, ale obowiązuje na nie rejestracja online. - Jako, że nasze spotkanie odbywa się w sieci – nie ma ograniczeń terytorialnych – zapewnia Kowalska-Matis.

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Termin szkolenia ZUS

Szkolenie jest organizowane przez wrocławski Oddział ZUS. Odbędzie się w środę 17 czerwca 2026 r. w godzinach 12:00-13:30. Plan szkolenia przedstawia się następująco:

Rejestracja działalności

Obowiązki płatnika składek wobec ZUS

Podleganie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Ulgi w prowadzeniu działalności gospodarczej

Mały ZUS Plus

Pełnomocnictwo ZUS PEL

Funkcjonalność aplikacji m-ZUS

Rejestracja na szkolenie ZUS

Pomimo brak opłaty za szkolenie, obowiązuje rejestracja uczestników. Należy wysłać wiadomość na adres email: szkolenia_zus_wroclaw@zus.pl

Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

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Imię i nazwisko

Adres e-mail, na który ma zostać wysłane zaproszenie na webinarium

Termin spotkania

Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane wyłącznie z podpisanym oświadczeniem RODO / załącznik nr 2 do pobrania /. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych poprzez podpisane oświadczenie jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu

Podpisane oświadczenie proszę załączyć do zgłoszenia w formacie PDF lub JPG, może ono zostać podpisane certyfikatem kwalifikowanym

Przed spotkaniem na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link do wydarzenia. Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 16 czerwca 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Załączniki do szkolenia znajdują się na stronie ZUS »