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Kontrola PIP przed wakacjami: co Inspekcja Pracy sprawdza najczęściej? Czy zapowiada kontrolę?

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05 czerwca 2026, 15:18
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
kontrola pip państwowa inspekcja pracy
Kontrola PIP przed wakacjami: co Inspekcja Pracy sprawdza najczęściej? Czy zapowiada kontrolę?
Shutterstock

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Kontrola PIP przed wakacjami to w praktyce normalna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, tylko często „w sezonie urlopowym” bywa bardziej odczuwalna, bo firmy są gorzej obsadzone kadrowo i łatwiej o chaos w dokumentach.

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Co PIP sprawdza (najczęściej)?

Inspektor może wejść bez zapowiedzi i sprawdzić praktycznie wszystko związane z pracą. Najczęstsze obszary to: BHP (szkolenia, środki ochrony, ryzyko zawodowe, stan stanowisk pracy),czas pracy (grafiki, nadgodziny, urlopy, praca w święta), wynagrodzenia (terminowość, dodatki, minimalna stawka), legalność zatrudnienia (umowy o pracę, zlecenia, B2B, „fikcyjne” formy), dokumentacja pracownicza (akta osobowe, szkolenia, badania lekarskie). Jest też opcja kontroli na wniosek pracownika – wtedy przebiega pod kątem konkretnej skargi.

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Dlaczego kontrola PIP „przed wakacjami” to ważny moment

W praktyce okres maj–czerwiec jest dla wielu firm szczególnie wymagający pod względem organizacji pracy. W tym czasie pracownicy realizują zaległe urlopy zgodnie z planami urlopowymi zatwierdzonymi na początku roku, co powoduje coraz większe napięcia w harmonogramach pracy. Kumulacja nieobecności prowadzi do problemów związanych z zapewnieniem zastępstw, a także zwiększa ryzyko powstawania chaosu organizacyjnego i dokumentacyjnego.

W konsekwencji rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w ewidencji czasu pracy. Dodatkowo zmniejszona obsada działów HR i kadr może nie być w stanie na bieżąco wychwycić wszystkich nieprawidłowości związanych m.in. z zatrudnianiem cudzoziemców (legalność zatrudnienia, terminy zgłoszeń do urzędów), studentów (utrata uprawnień po ukończeniu 26. roku życia) czy osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, które w ostatnim czasie podlegają szczególnie wnikliwej kontroli ze względu na zmiany przepisów.

Przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, który w wielu branżach wiąże się ze zwiększonym natężeniem pracy, warto odpowiednio przygotować proces zatrudniania pracowników sezonowych i tymczasowych. Taka forma wsparcia pozwala elastycznie reagować na wzrost zapotrzebowania na pracę, jednak wymaga dopełnienia szeregu obowiązków formalnych. Dbałość o te kwestie pozwala ograniczyć ryzyko sporów z pracownikami oraz uniknąć nieprawidłowości, które mogą zostać wykazane podczas kontroli organów państwowych.

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Sprawdź

Czy PIP zapowiada kontrolę?

Nie zawsze. Kontrola może być:

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  • planowa (czasem sygnalizowana wcześniej),
  • skargowa lub doraźna – często bez zapowiedzi

Inspektor może wejść do firmy o każdej porze dnia i nocy. Podczas kontroli organów nadzorczych najczęściej stwierdzane są nieprawidłowości związane z organizacją pracy oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Do najczęściej wykrywanych naruszeń należą braki lub błędy w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, nieprawidłowe rozliczanie godzin nadliczbowych (np. pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, osób odbywających podróże służbowe oraz kierowców korzystających z samochodów służbowych), dopuszczanie pracowników do pracy bez aktualnych badań profilaktycznych lub wymaganych szkoleń BHP (pośpiech przy zatrudnianiu może mieć konsekwencje finansowe dla pracodawcy), stosowanie niewłaściwych form zatrudnienia, np. zawieranie umów zlecenia w sytuacjach spełniających przesłanki stosunku pracy, niekompletna lub nieprawidłowo prowadzona dokumentacja urlopowa, uchybienia związane z terminowością zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz prowadzeniem akt osobowych. Katalog naruszeń jest szeroki i nietrudno o przeoczenie w natłoku obowiązków.

Konsekwencje po kontroli PIP

Stwierdzenie nieprawidłowości podczas kontroli może skutkować różnymi konsekwencjami, zależnie od rodzaju i skali naruszeń. Najczęściej jest to wydanie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień, np. uzupełnienia dokumentacji lub poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Może również mieć miejsce nałożenie mandatu karnego lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. Może być zastosowany obowiązek wypłaty zaległych świadczeń pracowniczych, jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości w rozliczeniach, w skrajnych przypadkach – wydanie decyzji o wstrzymaniu prac lub działalności w sytuacji, gdy stwierdzone naruszenia stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Jak przygotować się do kontroli PIP?

Dlatego regularny audyt dokumentacji kadrowo-płacowej oraz bieżące monitorowanie zgodności z przepisami prawa pracy stanowią skuteczny sposób na ograniczenie ryzyka organizacyjnego i finansowego przedsiębiorstwa. Nie ma specjalnej „kampanii wakacyjnej PIP”, ale kontrole zdarzają się cały rok, a w szczególności przed urlopami częściej wychodzą błędy organizacyjne – łatwiej wtedy o naruszenie przepisów. Dlatego dobrze jest mieć porządek w dokumentach i być przygotowanym na ewentualną wizytę ZUS czy Państwowej Inspekcji Pracy, zwłaszcza, że często te dwie kontrole są powiązane.

Nowe przepis o PIP od 8 lipca 2026 r.

8 lipca 2026 roku wchodzi w życie ustawa o PIP, której najważniejszym założeniem jest nadanie okręgowym inspektorom pracy uprawnień do wydawania decyzji przekształcających nieprawidłowo zawartą umowę, np. umowę zlecenia w umowę o pracę. Od tej decyzji zarówno pracodawca, jak i pracownik będzie mógł odwołać się do sądu pracy – co wstrzyma jej wykonanie do momentu wydania orzeczenia.

Co istotne, przepisy nie ograniczają się wyłącznie do rozszerzenia uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Przewidują również szereg rozwiązań mających usprawnić zarówno funkcjonowanie samej Inspekcji, jak i współpracę z pracodawcami. Jednym z nich jest wprowadzenie procedury interpretacji indywidualnej. Dzięki temu pracodawcy będą mogli zwrócić się do PIP z wnioskiem o ocenę zgodności stosowanych praktyk zatrudnienia z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Inspekcja wskaże również działania niezbędne do dostosowania się do wymogów prawa.

Projekt zakłada także usprawnienie wymiany informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Administracją Skarbową. Szerszy dostęp do danych zgromadzonych przez poszczególne instytucje ma zwiększyć skuteczność i efektywność prowadzonych kontroli.

Nowością będzie również możliwość przeprowadzania przez PIP kontroli zdalnych, co pozwoli na szybszą weryfikację wybranych obszarów działalności pracodawcy bez konieczności każdorazowej obecności inspektora w siedzibie firmy.

Dodatkowo Państwowa Inspekcja Pracy zostanie zobowiązana do opracowywania rocznych i wieloletnich planów działań kontrolnych opartych na analizie ryzyka. Oznacza to, że kontrole będą w większym stopniu koncentrować się na branżach i obszarach, w których prawdopodobieństwo występowania naruszeń jest najwyższe.

Warto również zwrócić uwagę na zaostrzenie sankcji. Przewiduje się co najmniej dwukrotne podwyższenie maksymalnej wysokości grzywien nakładanych przez PIP w postępowaniu mandatowym, co ma zwiększyć skuteczność egzekwowania przepisów prawa pracy i zachęcić pracodawców do większej dbałości o zgodność prowadzonych działań z obowiązującymi regulacjami.

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Źródło: INFOR
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