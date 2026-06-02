REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Zasiłek dla bezrobotnych 2026 i 2027 netto. Komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych 2026 i 2027 netto. Komu przysługuje?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 czerwca 2026, 17:41
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
zasiłek dla bezrobotnych 2026 ile wynosi dla kogo
Zasiłek dla bezrobotnych 2026 i 2027 netto. Komu przysługuje?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przysługujące osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, które przepracowały minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją i odprowadzały składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Ile wynosi netto od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r.?

Zasiłek dla bezrobotnych - ile czasu

Zasiłek dla bezrobotnych można przyznać na 6 lub 12 miesięcy czyli 180 albo 365 dni. Od czego to zależy? Zwykle zasiłek pobiera się przez pół roku. Dotyczy to powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekracza średniej krajowej. Prawo do rocznego zasiłku przysługuje bezrobotnym, którzy:

REKLAMA

REKLAMA

  1. są niepełnosprawni,
  2. członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny,
  3. mają powyżej 50 lat oraz posiadają jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  4. posiadają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek także jest bezrobotnym, i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez drugiego małżonka,
  5. samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek dla bezrobotnych 2026 i 2027 - ile wynosi

Zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się w PUP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustala się na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Kwota zasiłku została aktualnie zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 roku. Jeśli by nie wzrósł, kwota pozostaje niezmieniona. Ile wynosi zasiłek od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 r.?

Konkretna kwota zależy od stażu pracy osoby uprawnionej do świadczenia (obowiązują 3 stawki – 80%, 100% i 120%). W pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłek jest wyższy. Oto kwoty zasiłku dla bezrobotnych brutto:

  • Dla osób ze stażem pracy niższym do 20 lat w pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłku należy się 1783,90 zł brutto (100% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych). Po 3 miesiącach będzie to 1400,90 zł brutto.
  • Natomiast bezrobotni z ponad 20-letnim stażem w pierwszych 3 miesiącach mają wypłacany zasiłek w wysokości 2140,68 zł brutto (120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych), a w kolejnych miesiącach 1681,08 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych netto

Odpowiednio netto będzie to:

REKLAMA

  • Dla osób ze stażem pracy niższym do 20 lat w pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłku należy się 1623,35 zł netto (100% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych). Po 3 miesiącach będzie to 1274,82 zł netto.
  • Natomiast bezrobotni z ponad 20-letnim stażem w pierwszych 3 miesiącach mają wypłacany zasiłek w wysokości 1948,02 zł netto (120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych), a w kolejnych miesiącach 1529,76 zł netto.

Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych wypłaca się w terminach ustalonych przez PUP, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Wypłata następuje w okresach miesięcznych z dołu na rachunek płatniczy. Ile bezrobotny otrzymuje za niepełny miesiąc? Kwotę przysługującego zasiłku dla bezrobotnych dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek dla bezrobotnych komu przysługuje

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy. Trzeba w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację mieć przepracowane co najmniej 365 dni na minimum najniższej krajowej. Wymaga się, aby za ten okres były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Do tego okresu nie wlicza się urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, ale zalicza się urlop wychowawczy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek należy spełnić następujące warunki: w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni bycie zatrudnionym i osiąganie wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; ;wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiąganie z tego tytułu dochodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę; świadczenie usługi na podstawie umów cywilnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu albo współpraca przy wykonywaniu tych umów, za które powinny być opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, przy czym podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca; opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, przy czym podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę; wykonywanie pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę; wykonywanie pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę; opłacanie składki na Fundusz Pracy w związku z pracą za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie: nienależącym do Unii Europejskiej albo do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej, niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nienależącym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej– w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia; zatrudnienie za granicą i przybycie do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant; zatrudnienie, pełnienie służby lub wykonywanie innej pracy zarobkowej i osiąganie wynagrodzenia lub dochodu, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Jakie są warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy udać się do powiatowego urzędu pracy celem rejestracji. Ważne, aby spełniać wymienione wyżej warunki.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 620)

Powiązane
Od 1 czerwca wzrósł zasiłek dla bezrobotnych. Ile teraz wynosi wsparcie z PUP?
Od 1 czerwca wzrósł zasiłek dla bezrobotnych. Ile teraz wynosi wsparcie z PUP?
Zasiłek dla bezrobotnych 2025: sposób rozwiązania umowy o pracę ma znaczenie
Zasiłek dla bezrobotnych 2025: sposób rozwiązania umowy o pracę ma znaczenie
Świadczenie przedemerytalne nie jest zasiłkiem dla bezrobotnych, ale przysługuje po utracie pracy. Jakie warunki należy spełniać?
Świadczenie przedemerytalne nie jest zasiłkiem dla bezrobotnych, ale przysługuje po utracie pracy. Jakie warunki należy spełniać?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zasiłek dla bezrobotnych 2026 i 2027 netto. Komu przysługuje?
02 cze 2026

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przysługujące osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, które przepracowały minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją i odprowadzały składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Ile wynosi netto od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r.?
Nowe obowiązki niektórych pracodawców i pracowników od 1 lipca 2026 r. Dotyczą czasu pracy
02 cze 2026

Nowe obowiązki niektórych pracodawców wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2026 r. dotyczą firm transportowych wykonujących przewozy międzynarodowe. To nie tylko tachografy. Nowe przepisy o czasie pracy dotyczą także pracowników. Co zmienia się dla ludzi w tej branży?
Uwaga na limity dorabiania – ZUS może zażądać zwrotu trzynastej emerytury
02 cze 2026

ZUS zakończył wypłatę świadczeniobiorcom trzynastej emerytury. Świadczenie to jest najpierw wypłacane, a dopiero potem sprawdzane. Z tego powodu niektórzy seniorzy mogą spodziewać się wezwania do zwrotu wypłaconych pieniędzy. Kto jest w grupie ryzyka? Co należy zrobić w razie wezwania przez ZUS do zwrotu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego?
Taksówkarz i kurier - bezpieczny zawód w dobie sztucznej inteligencji. To najliczniejsza grupa niezależnych pracowników
02 cze 2026

Taksówkarza i kuriera sztuczna inteligencja nie zastąpi. Pod tym kątem to bezpieczniejszy zawód niż praca w biurze. Rynek usług kurierskich wciąż rośnie. Jaka jest najbliższa przyszłość tych zawodów?

REKLAMA

Zmiana pracy w ciągu ostatnich 3 lat to była naprawdę dobra decyzja, szczególnie dla osób z wyższym wykształceniem
02 cze 2026

Zmiana pracy w ciągu ostatnich 3 lat to była naprawdę dobra decyzja - twierdzi tak aż 2/3 Polaków, którzy w ostatnich latach zmienili pracodawcę. Wśród osób z wyższym wykształceniem odsetek zadowolonych z podjętej decyzji jest jeszcze wyższy. Najczęściej są to osoby w wieku 25-34 lat. Dziś zmiana pracy to nie ryzyko, a świadoma strategia rozwoju kariery.
Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON?
01 cze 2026

Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON? Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie przedsiębiorcy zobowiązanego do zwrotu ogromnej sumy środków otrzymanych z PFRON z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.
Inspektor jako quasisąd. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i ich wpływ na modele zatrudnienia oraz ryzyko pracodawców
01 cze 2026

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to jedna z najważniejszych zmian w praktyce stosowania prawa pracy w ostatnich latach. Z perspektywy menedżerów HR nie jest to jedynie korekta przepisów, lecz zmiana podejścia organu kontrolnego, która wpłynie na sposób projektowania modeli zatrudnienia, zarządzania ryzykiem oraz relacje z osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak te zmiany przełożą się na codzienną praktykę działów HR i poziom ryzyka po stronie pracodawców?
W 2027 r. w ZUS orzeczenia bez osobistego stawienia. Badania na odległość. We WZON komisje zaoczne
01 cze 2026

Od 2027 r. w ZUS orzeczenie o niesamodzielności albo niezdolności do pracy będzie można załatwić w formie e-wizyty – postępowanie związane z wydaniem orzeczenia badanie będzie można przeprowadzić z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Czyli zamiast jechać osobiście na komisję lekarską, logujemy się przez Internet, uwierzytelniamy prawdziwość swojej osoby i przez kamerkę on-line rozmawiamy z lekarzem.

REKLAMA

6938,92 zł co miesiąc do emerytury. Ile osób w Polsce pobiera najwyższy dodatek z ZUS?
01 cze 2026

6938,92 zł co miesiąc do emerytury z ZUS - tyle świadczenia honorowego otrzymują stulatkowie. Ile osób w Polsce ukończyło 100 lat i pobiera najwyższy dodatek? Te pieniądze należą się także tym, którzy nie pracowali.
Mediacja w sprawach o mobbing. Rozwiązanie konfliktu czy elegancka iluzja sprawiedliwości?
01 cze 2026

Mediacja uchodzi za szybki i skuteczny sposób rozwiązywania sporów w miejscu pracy. Czy jednak sprawdza się również tam, gdzie problemem nie jest zwykły konflikt, lecz mobbing? W relacji naznaczonej presją i nierównowagą stron granica między realnym rozwiązaniem a pozorem sprawiedliwości bywa wyjątkowo cienka.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA