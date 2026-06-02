Nowe obowiązki niektórych pracodawców i pracowników od 1 lipca 2026 r. Dotyczą czasu pracy

Nowe obowiązki niektórych pracodawców wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2026 r. dotyczą firm transportowych wykonujących przewozy międzynarodowe. To nie tylko tachografy. Nowe przepisy o czasie pracy dotyczą także pracowników. Co zmienia się dla ludzi w tej branży?

Nowe przepisy unijne wprowadzają istotną zmianę dla tysięcy firm transportowych. Od 1 lipca 2026 r. przedsiębiorstwa wykonujące przewozy międzynarodowe pojazdami o DMC (tj. dopuszczalnej masie całkowitej) od 2,5 do 3,5 tony będą zobowiązani do stosowania tachografów inteligentnych drugiej generacji. Kierowców obejmą również przepisy dotyczące czasu pracy. Zmiany wynikają z Pakietu Mobilności i są uregulowane w rozporządzeniu UE 2020/1054. Eurowag jest gotowy wspierać przewoźników w tej transformacji, oferując cyfrowe tachografy oraz narzędzia, które są niezbędnym elementem codziennego funkcjonowania firm transportowych.

Nowe przepisy dotyczą także busów

Spełnienie wymogów prawnych nie ogranicza się jednak do samej instalacji urządzenia. Zakres obowiązków jest szerszy i dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Busiarze, podobnie jak kierowcy ciężarówek, będą musieli przestrzegać przepisów dotyczących czasu jazdy oraz przerw i odpoczynków, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006. Będą także zobowiązani do korzystania z cyfrowej karty kierowcy i do okazywania zapisów swojej aktywności podczas kontroli drogowej. Służby będą mogły sprawdzać dane z ostatnich 56 dni.

Nowe obowiązki pracodawców od lipca 2026 r.

Z kolei pracodawcy zostaną zobligowani do regularnego pobierania danych z tachografów, ich bezpiecznego przechowywania oraz analizy zapisów. Na tej podstawie firmy będą oceniać pracę kierowców i weryfikować jej zgodność z przepisami. Nowa generacja tachografów inteligentnych zmienia podejście przewoźników do danych, kontroli oraz codziennej pracy operacyjnej. Urządzenie, które dotąd pełniło głównie funkcję rejestrującą, staje się źródłem informacji wykorzystywanych do zapewnienia zgodności z przepisami oraz do zarządzania trasami. Znajduje też zastosowanie w rozliczeniach płacowych.

Źródło: Eurowag