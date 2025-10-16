Jak motywować pracowników jesienią? Dodatkowy urlop czy karta podarunkowa - co wybierają pracownicy

Jak szybko i skutecznie motywować pracowników jesienią? Często w tych miesiącach spada zaangażowanie i zatrudnieni narzekają na brak doceniania ich pracy przez pracodawcę. Tymczasem ostatni kwartał często wiąże się z dodatkowymi zamówieniami i próbą zdobycia jak najlepszego wyniku na koniec roku. Można zaproponować dodatkowy urlop albo kartę podarunkową. Co wybierają pracownicy?

Jak motywować pracowników jesienią?

Po fali letnich urlopów wielu pracodawców musi na nowo zbudować motywację i zaangażowanie w zespole. W Polsce jest to szczególne wyzwanie, ponieważ pracownicy często czują się niedocenieni. Z badania Enpulse wynika, że 72% zatrudnionych uważa uznanie w oczach przełożonego za istotne. Jednocześnie ponad połowa twierdzi, że zupełnie tego nie doświadcza. Jeszcze słabiej wyglądamy w skali międzynarodowej. Według globalnego raportu Gallupa odsetek Polaków deklarujących zaangażowanie w pracę jest jednym z najniższych w Europie i wynosi poniżej 10% (średnia europejska to 13%).

Karty podarunkowe motywują

W takim otoczeniu dodatkowe benefity pozapłacowe, zwłaszcza te, które mają wartość finansową, stają się jednym z najprostszych narzędzi odbudowy lojalności i motywowania zespołów. Jednak, jak zauważają specjaliści z Amilon, nie wszystkie benefity są na równi doceniane.

Badania pokazują, że do świadomości pracowników coraz mocniej przebijają się karty podarunkowe. Z tegorocznego raportu przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna wynika, że 37% Polaków wskazuje je jako benefit, jakiego oczekują od swojego pracodawcy. Dla porównania: dodatkowe dni płatnego urlopu wymieniło 35% badanych.

Jak zauważają specjaliści z firmy Amilon, analizy rynku już od kilku lat potwierdzają tę tendencję. Według badania ICAN Research z 2023 roku 49% osób zatrudnionych w średnich i dużych firmach chciałoby otrzymywać bony towarowe oraz karty przedpłacone. Bardziej pożądane są jedynie dofinansowanie wypoczynku (58%) i prywatna opieka medyczna (56%).

Benefity pozapłacowe to standard

Benefity pozapłacowe każdego rodzaju są już rynkowym standardem. Według Randstad Employer Brand Research 75% kandydatów zwraca uwagę na nie w ogłoszeniach o pracę, a 54% uważa je za kluczowy dodatek do pensji. Widać to także w liczbach: według analizy Grant Thornton z 2023 roku polskie ogłoszenia o pracę wymieniają średnio ponad sześć benefitów, podczas gdy średnia europejska to cztery.

Rekordowa inflacja w latach 2022–2023 znacząco obniżyła realną wartość płac w Polsce. Choć od 2024 roku wynagrodzenia zaczęły rosnąć, pracownicy wciąż szczególnie cenią te benefity, które można od razu przeznaczyć na codzienne wydatki. - Karty podarunkowe to duża ulga w domowym budżecie. Polscy pracownicy coraz częściej wybierają świadczenia, które dają im pełną elastyczność i natychmiastową możliwość wykorzystania. Ich popularność rośnie z roku na rok – podkreśla Karol Ziółkowski, Country Manager Amilon Polska.

Zjawisko dotyczy praktycznie wszystkich branż. Przykładowo, badanie ARC Rynek i Opinia z 2023 roku pokazało, że bonusy takie jak karty upominkowe pojawiały się w 25% ofert w sektorze IT – niemal tak często, jak karty sportowe (25%) czy ubezpieczenia na życie (28%).

Karty podarunkowe budują zaangażowanie pracowników

Jesień to moment, w którym firmy dużo bardziej potrzebują narzędzi szybkiej motywacji. Wraz z nadchodzącym końcem roku rośnie presja na wyniki. Tymczasem karty podarunkowe pozwalają szybko zbudować dodatkowe zaangażowanie. Jak zauważają eksperci z Amilon, dla pracodawców takie e-karty to narzędzie, które wspiera zarówno rekrutację, jak i utrzymanie pracowników. Ich przewagą jest prostota wdrożenia i przewidywalny koszt. Firmy mogą dopasować wartość świadczenia do swoich możliwości, a jednocześnie zaoferować benefit, który sprawdza się w każdej grupie pracowników.

Amilon wspiera pracodawców i platformy benefitowe jako strategiczny partner i dostawca spersonalizowanych cyfrowych kart podarunkowych. Dzięki nowoczesnym integracjom technologicznym benefity mogą zostać wdrożone bardzo szybko, bez dodatkowego obciążenia dla działów HR. Karta podarunkowa to jedno z niewielu rozwiązań HR, które łączy wysoką wartość dla pracownika z łatwością implementacji. Będzie tak samo dobrze przyjęta w kilkuosobowej firmie, jak i w dużej korporacji – komentuje Karol Ziółkowski, Country Manager Amilon Polska.

Źródło: Amilon Polska