REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Motywowanie » Jak motywować pracowników jesienią? Dodatkowy urlop czy karta podarunkowa - co wybierają pracownicy

Jak motywować pracowników jesienią? Dodatkowy urlop czy karta podarunkowa - co wybierają pracownicy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 października 2025, 19:24
jak jesienią motywować pracowników dodatkowy urlop czy karta podarunkowa
Jak jesienią motywować pracowników? dodatkowy urlop czy karta podarunkowa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak szybko i skutecznie motywować pracowników jesienią? Często w tych miesiącach spada zaangażowanie i zatrudnieni narzekają na brak doceniania ich pracy przez pracodawcę. Tymczasem ostatni kwartał często wiąże się z dodatkowymi zamówieniami i próbą zdobycia jak najlepszego wyniku na koniec roku. Można zaproponować dodatkowy urlop albo kartę podarunkową. Co wybierają pracownicy?

Jak motywować pracowników jesienią?

Po fali letnich urlopów wielu pracodawców musi na nowo zbudować motywację i zaangażowanie w zespole. W Polsce jest to szczególne wyzwanie, ponieważ pracownicy często czują się niedocenieni. Z badania Enpulse wynika, że 72% zatrudnionych uważa uznanie w oczach przełożonego za istotne. Jednocześnie ponad połowa twierdzi, że zupełnie tego nie doświadcza. Jeszcze słabiej wyglądamy w skali międzynarodowej. Według globalnego raportu Gallupa odsetek Polaków deklarujących zaangażowanie w pracę jest jednym z najniższych w Europie i wynosi poniżej 10% (średnia europejska to 13%).

REKLAMA

REKLAMA

Karty podarunkowe motywują

W takim otoczeniu dodatkowe benefity pozapłacowe, zwłaszcza te, które mają wartość finansową, stają się jednym z najprostszych narzędzi odbudowy lojalności i motywowania zespołów. Jednak, jak zauważają specjaliści z Amilon, nie wszystkie benefity są na równi doceniane.

Badania pokazują, że do świadomości pracowników coraz mocniej przebijają się karty podarunkowe. Z tegorocznego raportu przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna wynika, że 37% Polaków wskazuje je jako benefit, jakiego oczekują od swojego pracodawcy. Dla porównania: dodatkowe dni płatnego urlopu wymieniło 35% badanych.

Jak zauważają specjaliści z firmy Amilon, analizy rynku już od kilku lat potwierdzają tę tendencję. Według badania ICAN Research z 2023 roku 49% osób zatrudnionych w średnich i dużych firmach chciałoby otrzymywać bony towarowe oraz karty przedpłacone. Bardziej pożądane są jedynie dofinansowanie wypoczynku (58%) i prywatna opieka medyczna (56%).

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Benefity pozapłacowe to standard

Benefity pozapłacowe każdego rodzaju są już rynkowym standardem. Według Randstad Employer Brand Research 75% kandydatów zwraca uwagę na nie w ogłoszeniach o pracę, a 54% uważa je za kluczowy dodatek do pensji. Widać to także w liczbach: według analizy Grant Thornton z 2023 roku polskie ogłoszenia o pracę wymieniają średnio ponad sześć benefitów, podczas gdy średnia europejska to cztery.

Rekordowa inflacja w latach 2022–2023 znacząco obniżyła realną wartość płac w Polsce. Choć od 2024 roku wynagrodzenia zaczęły rosnąć, pracownicy wciąż szczególnie cenią te benefity, które można od razu przeznaczyć na codzienne wydatki. - Karty podarunkowe to duża ulga w domowym budżecie. Polscy pracownicy coraz częściej wybierają świadczenia, które dają im pełną elastyczność i natychmiastową możliwość wykorzystania. Ich popularność rośnie z roku na rok – podkreśla Karol Ziółkowski, Country Manager Amilon Polska.

Zjawisko dotyczy praktycznie wszystkich branż. Przykładowo, badanie ARC Rynek i Opinia z 2023 roku pokazało, że bonusy takie jak karty upominkowe pojawiały się w 25% ofert w sektorze IT – niemal tak często, jak karty sportowe (25%) czy ubezpieczenia na życie (28%).

Karty podarunkowe budują zaangażowanie pracowników

Jesień to moment, w którym firmy dużo bardziej potrzebują narzędzi szybkiej motywacji. Wraz z nadchodzącym końcem roku rośnie presja na wyniki. Tymczasem karty podarunkowe pozwalają szybko zbudować dodatkowe zaangażowanie. Jak zauważają eksperci z Amilon, dla pracodawców takie e-karty to narzędzie, które wspiera zarówno rekrutację, jak i utrzymanie pracowników. Ich przewagą jest prostota wdrożenia i przewidywalny koszt. Firmy mogą dopasować wartość świadczenia do swoich możliwości, a jednocześnie zaoferować benefit, który sprawdza się w każdej grupie pracowników.

Amilon wspiera pracodawców i platformy benefitowe jako strategiczny partner i dostawca spersonalizowanych cyfrowych kart podarunkowych. Dzięki nowoczesnym integracjom technologicznym benefity mogą zostać wdrożone bardzo szybko, bez dodatkowego obciążenia dla działów HR. Karta podarunkowa to jedno z niewielu rozwiązań HR, które łączy wysoką wartość dla pracownika z łatwością implementacji. Będzie tak samo dobrze przyjęta w kilkuosobowej firmie, jak i w dużej korporacji – komentuje Karol Ziółkowski, Country Manager Amilon Polska.

Źródło: Amilon Polska

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Nowe przepisy dotyczące benefitów pozapłacowych od 2026 r. Jawność wynagrodzeń je obejmie
Nowe przepisy dotyczące benefitów pozapłacowych od 2026 r. Jawność wynagrodzeń je obejmie
Nowe benefity: coraz więcej pracodawców dopłaca do dojazdów do pracy. 137 zł to przeciętny koszt dojazdu Polaka do pracy
Nowe benefity: coraz więcej pracodawców dopłaca do dojazdów do pracy. 137 zł to przeciętny koszt dojazdu Polaka do pracy
I co z tymi benefitami pracowniczymi? Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie ze świadczeń
I co z tymi benefitami pracowniczymi? Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie ze świadczeń
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Resort pracy: 90 pracodawców i ponad 5 tys. pracowników z branży odzieżowej, z wodociągów oraz filharmonii weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł
16 paź 2025

Resort pracy ogłosił, że 90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego skróci czas pracy z zachowaniem wynagrodzenia dla ponad 5 tysięcy pracowników. To początek nowej ery na polskim rynku pracy. 15 października ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zatwierdziła listę beneficjentów pilotażu. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł. To pierwszy tego typu pilotaż w tej części Europy, którego autorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Polski przemysł 2025: kto zarabia najwięcej a kto mniej [RAPORT]
16 paź 2025

Poziom i tempo wzrostu płac w przemyśle znacząco się różnią, przede wszystkim w zależności od branży i specyfiki stanowiska. Najbardziej atrakcyjne wynagrodzenia i podwyżki oferują centra dystrybucyjne, firmy sektora farmaceutycznego, chemicznego oraz FMCG, wolniejsze tempo wzrostu płac jest widoczne w budownictwie i centrach badawczo-rozwojowych, wynika z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym” Grafton Recruitment. Dla zatrudnionych coraz większe znaczenie, obok wysokości wynagrodzenia, mają stabilność zatrudnienia, możliwości rozwoju. Poniżej szczegółowa analiza raportu.
Za nieodpowiednie oświetlenie w pracy pracodawca może zapłacić nawet do 30 tys. zł kary
15 paź 2025

Brak odpowiedniego oświetlenia w pomieszczeniach pracy to nie tylko ryzyko zdrowotne pracowników, ale i ryzyko konsekwencji prawnych po stronie pracodawcy. Grozi za to grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Zgodnie z przepisami BHP pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy. Norma PN-EN 12464-1 określa minimalne poziomy natężenia światła (lux) w zależności od rodzaju zadań. Jesień to najlepszy czas na przeprowadzenie audytu oświetlenia w zakładach pracy.
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
15 paź 2025

Jesień to dobry czas na zaplanowanie wyjazdów w 2026 roku. Kiedy wypadają długie weekendy? Na jakie dni najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy, by cieszyć się przedłużonym odpoczynkiem? Oto kalendarz długich weekendów 2026. Jest ich 6, ale wcale nie są takie długie.

REKLAMA

Pracownicy wrócą do biur na... dofinansowany lunch
15 paź 2025

Firmy chcą, by pracownicy częściej przychodzili do biur, ale przymus działa coraz słabiej. Według raportu SmartLunch, 62% osób pracuje hybrydowo i do biura wraca tylko wtedy, gdy widzi w tym wartość, np. współpracę czy kontakt z zespołem. Dlatego benefity poprawiające codzienne doświadczenia, jak dofinansowanie posiłków, stają się kluczowe w strategiach HR i employer brandingu.
Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy
15 paź 2025

Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy - tak, ale zamiast koncentrować się na stereotypach, że „Zetki są niecierpliwe” czy „Silversi nie nadążają za technologią”, warto spojrzeć na współpracowników przez pryzmat ich indywidualnych kompetencji i potrzeb. Zarządzanie wiekiem nie polega na „godzeniu różnic pokoleniowych”, lecz na budowaniu synergii. Kultura organizacyjna powinna wspierać otwartą wymianę perspektyw i tworzyć przestrzeń do współpracy, w której każda strona może uczyć się od drugiej.
I co z tymi benefitami pracowniczymi? Ponad 4 na 10 pracowników nie korzysta regularnie ze świadczeń
15 paź 2025

Nawet przy szerokim dostępie do benefitów ponad 4 na 10 pracowników w Polsce nie korzysta z nich regularnie. Główną przyczyną jest brak dopasowania oferty do potrzeb pracowników oraz bariery praktyczne – brak czasu i niska jakość świadczeń. Wyniki raportu pokazują, że przyszłość benefitów leży w prostych, elastycznych rozwiązaniach, które wspierają codzienne wyzwania pracowników. Zwłaszcza jeśli pracodawcy chcą zwiększyć efektywność inwestycji w motywację i retencję.
Czas pracy 2026. Tabela: wymiar czasu pracy dla 1 miesiąca, 3-miesięcy i 4 miesięcy
15 paź 2025

Czas pracy w 2026 roku - będzie 2008 godzin pracy, a więc 251 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Jaki jest wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach przyszłego roku? Ile wynosi miesięczna, 3-miesięczna i 4-miesięczna norma czasu pracy? Oto tabela do pobrania i druku.

REKLAMA

Rewolucja w Kodeksie Pracy: umowa zlecenie i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy. Sprawdź, co zyskasz w 2026 r.
15 paź 2025

Nadchodzi prawdziwa rewolucja na polskim rynku pracy. Po latach dyskusji i apeli milionów Polaków, praca na umowie zleceniu czy prowadzenie własnej firmy nareszcie zostaną potraktowane na równi z etatem. Sejm przyjął ustawę, która zrównuje te formy aktywności zawodowej ze stażem pracy. Co to oznacza dla Ciebie? Przede wszystkim dłuższy urlop, wyższe dodatki i większe bezpieczeństwo. Sprawdźmy szczegóły tej historycznej zmiany, która czeka już tylko na podpis Prezydenta.
Nawet 1 mln kobiet po 50 roku życia aktywnie poszukuje pracy. Czas na zmianę myślenia [Debata]
14 paź 2025

Kobiety po 50 roku życia to jedna z najliczniejszych, a zarazem najmniej aktywnych grup zawodowych w Polsce. Nawet 1 mln kobiet w wieku 50+ aktywnie poszukuje pracy. Debata ekspercka „Z doświadczeniem na marginesie? Jak włączyć kobiety 50+ do rynku pracy” odkrywa, że dojrzałe kobiety to dziś ogromny, lecz wciąż niedostatecznie doceniany potencjał. Jednym z rozwiązać może być sprzedaż bezpośrednia.

REKLAMA