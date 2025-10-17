REKLAMA

Ponad PESELAMI: od miejsca pracy oczekujemy tego samego, niezależnie od wieku

Ponad PESELAMI: od miejsca pracy oczekujemy tego samego, niezależnie od wieku

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 14:10
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
pesel, miejsce pracy
Ponad PESELAMI: od miejsca pracy oczekujemy tego samego, niezależnie od wieku
Niezależnie od wieku wszyscy oczekujemy tego samego od pracodawców, przełożonych czy zespołów. Co więcej, pracownicy z różnych grup wiekowych zgodnie przyznają, że są ważniejsze elementy wpływające na dobrą współpracę niż wiek. Należą do nich: podobne wartości, charakter, większe doświadczenie zawodowe, podobne zainteresowania. Również kluczowe motywacje do pracy osób reprezentujących różne pokolenia są takie same, zaś wiele stereotypów wiekowych niema swojego potwierdzenia w rzeczywistości. Tak wynika z raportu zrealizowanego w ramach projektu Ponad PESELAMI autorstwa Magdaleny Felczak i Ewy Leśnowolskiej, który powstał na podstawie badania ABR Sesta i SYNO Poland.

Ponad PESELAMI: Od miejsca pracy oczekujemy tego samego, niezależnie od wieku

Niezależnie od wieku wszyscy oczekujemy tego samego od pracodawców, przełożonych czy zespołów. Co więcej, pracownicy z różnych grup wiekowych zgodnie przyznają, że są ważniejsze elementy wpływające na dobrą współpracę niż wiek. Należą do nich: podobne wartości, charakter, większe doświadczenie zawodowe, podobne zainteresowania. Również kluczowe motywacje do pracy osób reprezentujących różne pokolenia są takie same, zaś wiele stereotypów wiekowych niema swojego potwierdzenia w rzeczywistości. Tak wynika z raportu zrealizowanego w ramach projektu Ponad PESELAMI autorstwa Magdaleny Felczak i Ewy Leśnowolskiej, który powstał na podstawie badania ABR Sesta i SYNO Poland.

Co było celem badania „Ponad PESELAMI – czy wiek w miejscu pracy ma znaczenie?”

Celem badania „Ponad PESELAMI – czy wiek w miejscu pracy ma znaczenie?” było sprawdzenie, czy – w dobie narracji różnicującej pokolenia – istnieją jakieś cechy, elementy, które łączą wszystkich pracowników, niezależnie od wieku. Cechy, na których można budować porozumienie ponadpokoleniowe z korzyścią dla firm, zespołów, liderów i – w obliczu wyzwań demograficznych – dla całej gospodarki.

Główne wnioski z badania

Główne wnioski z badania były takie:

  • Kluczowe cechy dobrego pracodawcy – niezależnie od wieku respondentów, są cechy, których wszyscy oczekujemy od pracodawcy – w TOP 5 wskazań dla każdej grupy wiekowej znalazły się trzy wspólne elementy: dobre wynagrodzenie (42%), dobra atmosfera (38%) oraz szacunek (30%)
  • Kluczowe cechy dobrego szefa/ szefowej są takie same, bez względu na wiek respondentów – ludzie chcą przede wszystkim docenienia przez przełożonego/ przełożoną dobrej pracy (37%), sprawiedliwości (32%) i szacunku (32%)
  • Nadrzędne filary dobrego zespołu są takie same dla osób w różnym wieku – dla wszystkich badanych liczy się wzajemny szacunek i wspierająca atmosfera (40%), dobra komunikacja (37%), a także chęć współpracy i wzajemnej pomocy (32%).
  • Wiek pracowników nie jest tak ważny, jak myślimy – czynnikami, które w większym stopniu niż wiek wpływają na dobrą współpracę są: podobne wartości (63%), podobny charakter (61%), większe doświadczenie zawodowe (60%), podobne zainteresowania (55%) oraz ten sam krąg kulturowy (51%). Wiek (44%) znalazł się dopiero na 6. miejscu.
  • Współpraca pokoleniowa nie jest niczym nowym – 98% respondentów z firm od 10 pracowników wzwyż ma lub miało doświadczenia pracy w zespołach różnorodnych wiekowo (gdzie pracowały osoby starsze lub młodsze o minimum 10 lat). Dlatego nie czeka nas jakaś wielka rewolucja. Owszem, będziemy pracować dłużej; więcej będzie osób w starszym wieku. Niemniej zawsze na rynku pracy spotykały się osoby z różnych pokoleń, mamy już takie doświadczenia.
  • Taka sama motywacja do pracy – dla wszystkich pokoleń motywacją do pracy są głównie pieniądze (71%) i stabilizacja życiowa (52%). Zabezpieczenie finansowe to podstawa dla wszystkich, bez względu na to, kto na jakim etapie kariery zawodowej się znajduje. Młodzi szukają dodatkowo rozwoju, a starsi kontaktu z innymi ludźmi.
  • 51% badanych mających doświadczenia pracy w zespole wielopokoleniowym przyznaje, że nie dostrzega różnic we współpracy z osobami w różnym wieku, 20% nie ma zdania na ten temat, a tylko 29% takie różnice dostrzega – te osoby najczęściej wskazują na podejście do pracy i obowiązków oraz styl komunikacji.
  • Osoby w różnym wieku w dużej mierze nie identyfikują się ze stereotypami krążącymi wokół ich pokolenia – różnice w przypadku postrzegania przedstawicieli poszczególnych pokoleń przez nich samych a przez osoby w innym wieku są duże, szczególnie w przypadku baby boomers – np. tylko jedna czwarta tego pokolenia uważa, że nie nadąża za nowymi technologiami, podczas gdy aż ponad połowa Zetek i przedstawicieli Pokolenia Y ma o nich taką opinię.

Komentarze autorów/ autorek raportu

Magdalena Felczak, pomysłodawczyni i inicjatorka projektu Ponad PESELAMI, doradczyni ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji: Wokół poszczególnych pokoleń narosło sporo stereotypów, które utrudniają porozumienie i wpływają negatywnie na współpracę. Co więcej, mają one też przełożenie na rekrutację i równość w dostępie do stanowisk. Jednym słowem – ageizm w Polsce ma się świetnie i dotyczy w zasadzie każdej grupy wiekowej. Jednocześnie – w obliczu wyzwań demograficznych, starzejącego się społeczeństwa – w interesie nas wszystkich jest zadbanie o to, by szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. Tym bardziej, że wiek to tylko jedna zmienna wpływająca na to, jakimi jesteśmy ludźmi i tym samym pracownikami. Na pewno każdy z nas miał sytuację, kiedy lepiej rozumiał się z osobą z innego pokolenia niż równolatkiem/ równolatką. Mogły na to wpłynąć podobne wartości, osobowość, zainteresowania. Niniejsze badanie jest dowodem na to, że tych cech wspólnych mamy więcej niż nam się wydaje, co jest ważnym sygnałem dla liderów, zespołów i pracowników.

Ewa Leśnowolska, pomysłodawczyni i inicjatorka projektu Ponad PESELAMI, ekspertka, konsultantka i trenerka biznesu w obszarze różnorodności, równych szans i włączenia: Raport „Ponad PESELAMI” pokazuje wyraźnie to, co w praktyce obserwujemy w organizacjach – wiek nie jest i nie może być kryterium w budowaniu efektywnej współpracy. W miejscu pracy liczą się wartości, wzajemny szacunek czy wspierająca atmosfera. To właśnie te elementy tworzą środowisko, w którym różnorodność wiekowa staje się zasobem, a nie wyzwaniem. Podziały na pokolenia tworzą często złudne granice – upraszczają złożoną rzeczywistość i odciągają uwagę od tego, co naprawdę ważne: indywidualnych doświadczeń, kompetencji i motywacji ludzi. Cieszę się, że coraz więcej osób dostrzega to, na co potwierdzenie znajdujemy w naszym badaniu: skuteczne zarządzanie różnorodnymi wiekowo zespołami to nie kwestia „łączenia odmiennych światów”, lecz świadomego tworzenia przestrzeni, w której każda osoba – niezależnie od PESELu – może wnieść swój potencjał i doświadczenie. Wspólne wartości i dobre relacje są fundamentem kultury organizacyjnej, która przyciąga ludzi i pozwala im rozwijać się ponad pokoleniami.

dr Paweł Jurowczyk, Dyrektor ds. Strategii, Wiceprezes Zarządu ABR SESTA: Konsekwencje „pokolenio-centrycznej” narracji wykraczają daleko poza powierzchowne etykiety. Pogłębianie negatywnych przekonań i uprzedzeń prowadzi do poczucia niesprawiedliwości, które staje się wyzwaniem zarówno dla organizacji, jak i liderów, działów HR oraz samych pracowników. Dlatego tak ważne jest przesunięcie akcentów – od różnic ku temu, co łączy. Zmiana narracji i zwrócenie uwagi na inne aspekty tożsamości, zwłaszcza te wspólne dla ludzi niezależnie od wieku, otwiera drogę do lepszej komunikacji i bardziej konstruktywnego dialogu.

Informacja o badaniu

Badanie zrealizowane przez ABR SESTRA i SYNO Poland techniką badawczą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), Próba: N=806 - osoby pracujące w firmach i organizacjach zatrudniających co najmniej 10 pracowników, w tym, osoby w wieku 18-28 lat N=191, w wieku 29-44 lata N=2025, w wieku 45-60 lat N=205, w wieku 61-79 lat N=2025. Termin realizacji: 15-21.07.2025. W raporcie dokonano podziału na pokolenia/ grupy wiekowe:

  • Pokolenie Z (osoby urodzone po 1997 roku)
  • Pokolenie Y/ millennialsi (osoby urodzone w latach 1981-1996)
  • Pokolenie X (osoby urodzone w latach 1965-1980)
  • Baby boomers (osoby urodzone w latach 1946-1964)

Pełen raport jest dostępny tutaj.

Źródło:Raport „Ponad PESELAMI – czy wiek w miejscu pracy ma znaczenie?"

