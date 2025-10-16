REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Czas pracy » Resort pracy: 90 pracodawców i ponad 5 tys. pracowników z branży odzieżowej, z wodociągów oraz filharmonii weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł

Resort pracy: 90 pracodawców i ponad 5 tys. pracowników z branży odzieżowej, z wodociągów oraz filharmonii weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł

16 października 2025, 13:47
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
krótszy czas pracy skrócony tydzień pracy czterodniowy pilotaż
Resort pracy: 90 pracodawców i ponad 5 tys. pracowników z branży odzieżowej, z wodociągów oraz filharmonii weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł
Resort pracy ogłosił, że 90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego skróci czas pracy z zachowaniem wynagrodzenia dla ponad 5 tysięcy pracowników. To początek nowej ery na polskim rynku pracy. 15 października ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zatwierdziła listę beneficjentów pilotażu. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł. To pierwszy tego typu pilotaż w tej części Europy, którego autorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort pracy: 90 pracodawców i ponad 5 tys. pracowników weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł

90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego skróci czas pracy z zachowaniem wynagrodzenia dla ponad 5 tysięcy pracowników. To początek nowej ery na polskim rynku pracy.

Ważne

W dniu 15 października ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zatwierdziła listę beneficjentów pilotażu. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł. To pierwszy tego typu pilotaż w tej części Europy, którego autorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz również:

Program daje pełną swobodę wyboru modelu skrócenia czasu pracy

Program daje pełną swobodę wyboru modelu skrócenia czasu pracy. Firmy mogą testować czterodniowy tydzień pracy, skrócenie godzin czy dłuższe urlopy. Pilotaż poprzedził rok intensywnych konsultacji i badań z pracodawcami, którzy już wdrożyli skrócony czas prac w swoich firmach i instytucjach.

Do MRPiPS wpłynęło aż 1994 wniosków od pracodawców z całej Polski, zarówno z sektora publicznego – od mikro do dużych firm, po fundacje i organizacje pozarządowe

Pilotaż skróconego czasu pracy wzbudził ogromne zainteresowanie. Do MRPiPS wpłynęło aż 1994 wniosków od pracodawców z całej Polski, zarówno z sektora publicznego – od mikro do dużych firm, po fundacje i organizacje pozarządowe. To znacznie więcej, niż zakładano na początku.

Ważne

Do pilotażu zakwalifikowały się m.in. firmy produkcyjne z branży odzieżowej, firmy wodociągowe oraz filharmonia.

- Pilotaż realizowany przez MRPiPS to kolejny krok cywilizacyjny – tak jak kiedyś wywalczyliśmy ośmiogodzinny dzień pracy i wolne soboty. W obliczu zmian demograficznych i postępu technologicznego skrócenie czasu pracy staje się koniecznością – wskazała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Kalendarz 2026

Jasne zasady pilotażu i solidne wsparcie finansowe

Do udziału w pilotażu skróconego czasu pracy mogli zgłaszać się wszyscy pracodawcy, którzy spełniają proste warunki: prowadzenie działalności co najmniej 12 miesięcy, zatrudnianie większości pracowników na umowę o pracę, objęcie pilotażem minimum połowy zespołu oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 90% początkowego stanu. Wynagrodzenia uczestników pilotażu muszą pozostać niezmienione.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Na lata 2025–2027 przeznaczono 50 mln zł, z czego w samym 2025 roku – 10 mln zł. Finansowanie pilotażu pochodzi z Funduszu Pracy. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu nie mogła przekroczyć 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika nie mógł być wyższy niż 20 tys. zł. Do końca roku uczestnicy pilotażu będą mieli czas na przygotowanie, przez cały rok 2026 trwać będzie testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy, natomiast do 15 maja 2027 r. opracowane zostaną wnioski podsumowujące pilotaż.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2025

Polska gotowa na skrócony czas pracy

Badania pokazują, że zainteresowanie skróceniem czasu pracy stale rośnie. Według analiz Uniwersytetu SWPS ponad połowa Polaków popiera takie rozwiązanie, a za większą elastycznością w organizacji pracy opowiedziało się 65 procent kobiet i 63 procent mężczyzn. Również przedsiębiorcy coraz przychylniej patrzą na nowe modele. Jak wynika z raportu Hays Poland z maja 2025 roku, 55 proc. badanych specjalistów i menedżerów uważa, że Polska jest gotowa na skrócenie standardowego wymiaru pracy.

Skrócony czas pracy może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Oznacza większą konkurencyjność na rynku pracy, poprawę wydajności i stabilności kadr, a także lepsze zdrowie, większe zaangażowanie i kreatywność pracowników. To również mniej błędów i wypadków w miejscu pracy oraz większe bezpieczeństwo.

Źródło: INFOR
Kadry
