PPK: 10 dni i 3 miesiące to ważne terminy przy zawieraniu umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK

Wdrożenie PPK to przede wszystkim wybór instytucji finansowej i zawarcie umowy o zarządzanie oraz umowy o prowadzenie PPK. Podmiot zatrudniający musi pamiętać o ważnych terminach: 10 dni i 3 miesiące. Jakie obowiązki ma pracodawca? Co z mikroprzedsiębiorcą?

Przyjęcie do pracy „osób zatrudnionych” powoduje uruchomienie PPK

Podmiot, który zatrudnił „osoby zatrudnione” w rozumieniu ustawy o PPK, ma obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wpisaną do ewidencji PPK. Co do zasady, musi zrobić to także wtedy, gdy żadna z osób zatrudnionych nie chce zostać uczestnikiem PPK - wyjątek przewidziano m.in. dla mikroprzedsiębiorców.

Osoby zatrudnione - ustawa o PPK

Uczestnikiem PPK może zostać tylko „osoba zatrudniona” w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. „Osobami zatrudnionymi” są np. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych), zleceniobiorcy oraz członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu tych funkcji - podlegający z tych tytułów obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. PPK wdraża „podmiot zatrudniający” - jest nim np. pracodawca (jeżeli ma NIP lub REGON) lub zleceniodawca (jeżeli ma NIP lub REGON). W przypadku, gdy pracodawca bądź zleceniodawca nie mają NIP ani REGON, status „podmiotu zatrudniającego” ma płatnik składek na ubezpieczenia społeczne.

Wdrożenie PPK - przepisy 2025

Na wdrożenie PPK składają się następujące czynności podmiotu zatrudniającego: wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, zawarcie z nią tej umowy oraz zawarcie z instytucją finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK, umowy o prowadzenie PPK - w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Jeżeli żadna osoba zatrudniona w danym podmiocie nie chce zostać uczestnikiem PPK, podmiot ten nie zawiera umowy o prowadzenie PPK, ale - co do zasady (z wyjątkiem sytuacji wymienionych w ustawie o PPK) - nadal ma obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

Ważne Umowę o zarządzanie PPK można zawrzeć tylko z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwem emerytalnym, pracowniczym towarzystwem emerytalnym albo zakładem ubezpieczeń, które są umieszczone w ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. To, jakie podmioty są obecnie umieszczone w tej ewidencji, można sprawdzić pod linkiem: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html.

Terminy wdrożenia PPK: 10 dni i 3 miesiące

Osoba zatrudniona, która nie ma jeszcze 55 lat, zostaje „zapisana” do PPK (czyli zostaje zawarta - w jej imieniu i na jej rzecz - umowa o prowadzenie PPK) bez konieczności podejmowania przez nią żadnych czynności. Osoba zatrudniona, która osiągnęła już 55 rok życia, ale nie ma jeszcze 70 lat, zostaje „zapisana” do PPK na swój wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nie można „zapisać” do PPK osoby, która ma już co najmniej 70 lat.

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia tej osoby. Nie dotyczy to sytuacji, gdy osoba zatrudniona zadeklarowała przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK albo przestała być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną.

Umowę o zarządzanie PPK zawiera się nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem zawarcia - w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej - umowy o prowadzenie PPK. Jeżeli w danym przypadku - z uwagi na rezygnację osoby zatrudnionej/osób zatrudnionych z uczestnictwa w PPK - umowa o prowadzenie PPK nie zostaje zawarta, termin na jej zawarcie służy do ustalenia terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

Przykład Spółka z o.o. (nie jest mikroprzedsiębiorcą) do niedawna nie zatrudniała „osób zatrudnionych” w rozumieniu ustawy o PPK. Od 20 maja spółka zatrudniła jednak zleceniobiorcę (w wieku 38 lat), który podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Spowodowało to, że spółka uzyskała status „podmiotu zatrudniającego” i ma obowiązek wdrożyć PPK. Spółka chce „zapisać” zleceniobiorcę do PPK najpóźniej jak to możliwe - ma na to czas do 10 września. W przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK 10 września, spółka ma czas na zawarcie na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 27 sierpnia. Gdyby np. 26 sierpnia zleceniobiorca złożył spółce deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, spółka nie zawarłaby dla niego umowy o prowadzenie PPK, ale nie wpłynęłoby to na jej obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK we wskazanym wyżej terminie.

Obowiązki mikroprzedsiębiorcy

PPK nie wdraża:

mikroprzedsiębiorca (w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców), któremu wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały niedokonywanie wpłat do PPK (dotyczy to osób zatrudnionych, które nie osiągnęły 55 roku życia; w przypadku osób zatrudnionych w wieku 55+ wystarczy, że nie złożyły mu one wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK), a także osoba fizyczna, która zatrudnia wyłącznie w celach prywatnych osobę zatrudnioną - w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą osoby zatrudnionej (np. nianię).

Jeżeli osoba zatrudniona u mikroprzedsiębiorcy zmieni zdanie i będzie chciała zostać uczestnikiem PPK, mikroprzedsiębiorca będzie musiał uruchomić ten program.

Przykład Osoba fizyczna (mikroprzedsiębiorca) prowadzi salon fryzjerski, w którym zatrudnia pracownicę (w wieku 38 lat). Osoba ta zatrudnia także - wyłącznie w celach prywatnych - nianię do opieki nad dzieckiem (niania nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie). Już na początku zatrudnienia w salonie fryzjerskim pracownica zadeklarowała niedokonywanie wpłat do PPK, w związku z czym mikroprzedsiębiorca nie uruchomił tego programu. Załóżmy jednak, że np. 1 lipca mikroprzedsiębiorca zatrudni w salonie drugą pracownicę (w wieku 30 lat), która nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W takim przypadku mikroprzedsiębiorca będzie miał czas na zawarcie, w jej imieniu i na jej rzecz, umowy o prowadzenie PPK do 10 października oraz umowy o zarządzanie PPK do 26 września. Załóżmy, że druga pracownica zatrudniona w salonie także zechce zostać „zapisana” do PPK - przysługuje jej takie uprawnienie, wystarczy, że złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Natomiast niania nie może zostać „zapisana” do PPK, choćby chciała zostać uczestniczką tego programu.