Nie każdy okres poprzedniego zatrudnienia przyśpieszy „zapisanie” pracownika do PPK

Przy zatrudnieniu pracownika pracodawca sprawdza 12 miesięcy wstecz czy dana osoba była już u niego zatrudniona. Jeśli tak, okres poprzedniego zatrudnienia wlicza się do okresu wymaganego do zapisu do PPK. Co w sytuacji, kiedy pracodawca zawarł już w imieniu tego pracownika umowę o prowadzenie PPK? Co oznacza zmiana instytucji finansowej? Jakie okresy zatrudnienia bierze się pod uwagę?

Okres zatrudnienia a zapis do PPK

Przyjmując do pracy nowego pracownika, pracodawca powinien sprawdzić, czy pracownik ten - w ciągu ostatnich 12 miesięcy - był już u niego zatrudniony. Jeśli okazałoby się, że tak - okres jego poprzedniego zatrudnienia należy uwzględnić przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego do „zapisania” pracownika do PPK. Oczywiście, jeśli pracownik nie został już wcześniej zgłoszony do tego programu.

REKLAMA

Autopromocja

Jeśli bowiem pracodawca ponownie zatrudnia pracownika, w imieniu którego wcześniej zawarł umowę o prowadzenie PPK i między poprzednim a obecnym zatrudnieniem tego pracownika pracodawca nie zmienił instytucji finansowej - umowa ta nadal obowiązuje, co oznacza, że pracodawca nie „zgłasza” ponownie takiego pracownika do PPK. W takiej sytuacji pracodawca – ponownie zatrudniając taką osobę - nie ustala zatem wcześniejszego okresu zatrudnienia tej osoby. Inaczej jest, jeśli ponownie zatrudnia pracownika, którego do tej pory nie „zapisał” do PPK, albo między poprzednim a obecnym zatrudnieniem tej osoby pracodawca zmienił instytucję finansową. Wówczas sprawdzenie, czy zatrudniony ponownie pracownik ma już jakiś okres zatrudnienia w danym podmiocie, jest konieczne.

Polecamy: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2024

Tylko 12 miesięcy wstecz

Podmiot zatrudniający (np. pracodawca, zleceniodawca) zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną. Konkretny termin, w którym pracodawca „zapisuje” pracownika do PPK, zależy od pracodawcy. Ważne, aby zmieścił się w podanych wyżej ramach czasowych.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa wyżej, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał tę osobę. Jednak nie każdy okres zatrudnienia takiej osoby należy brać pod uwagę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie każdy okres zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy termin „zapisania” osoby zatrudnionej (a więc m.in. pracownika czy zleceniobiorcy) do PPK, wlicza się tylko okresy, w których osoba ta spełniała definicję osoby zatrudnionej. Oznacza to, że do okresu tego nie należy wliczać okresów zatrudnienia, podczas których dana osoba podlegała dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym (albo nie podlegała im w ogóle) oraz okresów zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy PPK. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie innych tytułów niż wymienione w katalogu z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK nie spełniają definicji osoby zatrudnionej, do której odwołuje się art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK, definiujący okres zatrudnienia.

Przykład Pracodawca z dniem 1 października 2024 r. zatrudnił na podstawie umowy o pracę osobę, która wcześniej, w okresie od 1 lipca do 10 sierpnia 2024 r. (41 dni), była już u niego zatrudniona na podstawie umowy zlecenia i podlegała z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoba ta nie została wówczas „zapisana” do PPK. Po ponownym zatrudnieniu tej osoby, pracodawca może zawrzeć w jej imieniu umowę o prowadzenie PPK najwcześniej 1 października (pierwszego dnia ponownego zatrudnienia), a najpóźniej 10 grudnia br.

Przykład Pracodawca, z dniem 1 października 2024 r. zatrudnił na podstawie umowy o pracę osobę, która 5 miesięcy wcześniej była u niego zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. W związku z tym jednak, że w okresie tym nie spełniała definicji osoby zatrudnionej (posiadała status studenta i nie miała ukończonych 26 lat), okresu tej umowy zlecenia nie wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do „zapisania” pracownika do PPK. Student bowiem - do ukończenia 26 lat - z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym pracodawca będzie mógł „zapisać” tę osobę do PPK najwcześniej 15 października (po upływie 14 dni zatrudnienia), a najpóźniej 10 stycznia 2025 r.

Przykład Uczestnik PPK zakończył zatrudnienie u swojego pracodawcy, a następnie podjął ponownie pracę u tego pracodawcy - po ponad roku. W międzyczasie jego pracodawca zmienił instytucję finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK. W takim przypadku, umowę o prowadzenie PPK w imieniu tego pracownika pracodawca zawrze nie wcześniej niż po upływie 14 dni ponownego zatrudnienia pracownika i nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) ponownego zatrudnienia tej osoby.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.