REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Czym jest pułapka rentowa i dlaczego trzeba ją zlikwidować? Dotyczy aż 40% osób z niepełnosprawnościami

Czym jest pułapka rentowa i dlaczego trzeba ją zlikwidować? Dotyczy aż 40% osób z niepełnosprawnościami

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 listopada 2025, 14:19
Konfederacja Lewiatan
apeluje do resortu finansów kilkanaście organizacji
Czym jest pułapka rentowa i dlaczego trzeba ją zlikwidować? Dotyczy aż 40% osób z niepełnosprawnościami
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest pułapka rentowa i dlaczego trzeba ją zlikwidować? To zjawisko społecznie niesprawiedliwe. Dotyczy aż 40% osób z niepełnosprawnościami. Kilkanaście organizacji apeluje do resortu finansów o likwidację pułapki.

Pułapka rentowa dla osób z niepełnosprawnościami - apel o likwidację

O likwidację pułapki rentowej dla wszystkich rencistów z niepełnosprawnościami, w tym rencistów z tytułu niezdolności do pracy, tzw. „mundurowych”, na rentach dla rolników, rencistów socjalnych i rencistów rodzinnych - apeluje do resortu finansów kilkanaście organizacji, w tym Konfederacja Lewiatan. Autorami listu skierowanego do Ministerstwa Finansów są ekspertki i eksperci skupieni wokół inicjatywy społecznej działającej na rzecz likwidacji pułapki rentowej dla wszystkich rencistów z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

REKLAMA

Pułapka rentowa - co to jest?

Pułapka rentowa to potoczne określenie mechanizmu, w którym dochody z pracy prowadzą do zmniejszenia lub nawet odebrania renty. W praktyce oznacza to, że osoba pobierająca świadczenie, która przekroczy - często nieświadomie - określony próg dochodów, może zostać zobowiązana do zwrotu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kwota ta bywa równowartością całorocznej renty. Problem pogłębia fakt, że limity dochodowe nie są stałe – zmieniają się w zależności od okresu, raz rosną, innym razem maleją. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami, które nie dysponują specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów czy księgowości, bieżące monitorowanie tych zmian jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

Nieprzejrzyste zasady oraz skomplikowany system obniżania lub zawieszania świadczeń budzą lęk i niepewność. To właśnie sami renciści nazwali ten mechanizm „pułapką rentową”, wskazując, że obecne przepisy zamiast wspierać aktywność zawodową, skutecznie ją zniechęcają i karzą tych, którzy mimo ograniczeń zdrowotnych chcą pracować i być aktywni zawodowo. Zjawisko dotyczy około 40% osób z niepełnosprawnościami.

Likwidacja pułapki rentowej - korzyści

- Zniesienie pułapki rentowej przyniosłoby długofalowe korzyści finansowe nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla budżetu państwa oraz instytucji takich jak NFZ, ZUS i KRUS. W kontekście rosnących wyzwań związanych ze stanem finansów publicznych to rozwiązanie mogłoby realnie poprawić ich kondycję. Likwidacja tego mechanizmu ma również znaczenie dla całej gospodarki, zwłaszcza w sytuacji systematycznego spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację demograficzną aktywizacja niedoreprezentowanych na rynku pracy grup społecznych powinna być priorytetem. Dodatkowym efektem byłoby ograniczenie szarej strefy oraz wzmocnienie ochrony praw pracowniczych tej grupy. Obecne przepisy zamiast aktywizować, często wypychają osoby z niepełnosprawnościami z rynku pracy. – mówi Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

REKLAMA

Niesprawiedliwe traktowanie osób z niepełnosprawnościami

Pułapka rentowa jest rozwiązaniem, które coraz częściej określane jest jako społecznie niesprawiedliwe. Wiele osób z niepełnosprawnościami podejmuje zatrudnienie nie z wyboru, lecz z konieczności - by utrzymać rodzinę, sfinansować leczenie i rehabilitację czy pokryć rosnące koszty życia. Tymczasem system całkowicie pomija realne wydatki, jakie muszą ponosić osoby z niepełnosprawnościami, by móc pozostać aktywnymi zawodowo - od dojazdów, przez specjalistyczny sprzęt, po opiekę i wsparcie medyczne. Przekroczenie ustawowego limitu dochodów skutkuje sankcjami finansowymi, które nie tylko zniechęcają do pracy, ale także blokują tworzenie się klasy średniej w tej grupie społecznej. W efekcie pogłębia się ubóstwo rodzin i rosną nierówności społeczne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce państwo karze osoby z niepełnosprawnościami za to, że rozwijają się zawodowo i wnoszą swój wkład w gospodarkę. Co więcej, osoby z niepełnosprawnościami ponoszą większe ryzyko bezrobocia i mają mniejsze możliwości awansu zawodowego niż osoby pełnosprawne. Nawet przy tych samych kwalifikacjach ich wynagrodzenia są zazwyczaj niższe. Sam fakt przyznania renty jest już formalnym potwierdzeniem niepełnosprawności, dlatego dodatkowe ograniczenia finansowe tylko utrwalają ich gorszą sytuację na rynku pracy.

Autorka: Nadia Winiarska

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2025 roku?
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
Co oznacza symbol 02-P? Kiedy można dostać orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kiedy pracodawca musi zgodzić się na przesunięcie terminu urlopu, a kiedy nie? Jest kilka reguł, które trzeba zastosować
21 lis 2025

Czy termin raz zaplanowanego urlopu wypoczynkowego można zmienić? To zależy od kilku okoliczności. W jednych zakładach pracy nie ma z tym problemów, a w innych niezbędne jest spełnienie warunków wynikających z przepisów.
0,04 proc. wartości aktywów netto za udział w Portalu PPK. Czy będzie niższa stawka opłaty? Jest projekt rozporządzenia
21 lis 2025

Jest pomysł Ministerstwa Finansów, aby obniżyć stawkę opłaty za udział w Portalu PPK. Zamiast obecnych 0,05 proc. wartości aktywów netto zgromadzonych w programie byłoby 0,04 proc. Jest projekt rozporządzenia.
Czym jest pułapka rentowa i dlaczego trzeba ją zlikwidować? Dotyczy aż 40% osób z niepełnosprawnościami
21 lis 2025

Czym jest pułapka rentowa i dlaczego trzeba ją zlikwidować? To zjawisko społecznie niesprawiedliwe. Dotyczy aż 40% osób z niepełnosprawnościami. Kilkanaście organizacji apeluje do resortu finansów o likwidację pułapki.
Wniosek do 30 czerwca 2026 r. o przywrócenie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszom przeniesionym do organów skarbowych. Sejm uchwalił ustawę
21 lis 2025

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą przywrócenia uprawnień emerytalnych funkcjonariuszom przeniesionym do organów skarbowych. W tym celu trzeba będzie złożyć wniosek do właściwej jednostki KAS do 30 czerwca 2026 r. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

"Arogancja ministra pogrąża górnictwo". Hutek: "Grozi nam upadłość PGG, chaos w JSW i gorący styczeń"
21 lis 2025

18 listopada miało się odbyć posiedzenie sejmowej komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych, podczas którego miała być procedowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa. Następnie ta ustawa miała trafić na plenarne posiedzenie Sejmu. Posiedzenie komisji zostało w ostatniej chwili odwołane, bo minister energii Miłosz Motyka stwierdził, że nie może przyjść i przesunięto spotkanie komisji na terminy grudniowe.
3 niedziele handlowe w grudniu 2025 r. Co z pracownikami sklepów?
21 lis 2025

W tym roku weszły w życie przepisy, dające kupującym trzy niedziele handlowe przed Wigilią Bożego Narodzenia. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o prawach pracowników sklepów.
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn: czy nierówny wiek emerytalny w Polsce to dyskryminacja?
20 lis 2025

W Polsce funkcjonuje nierówny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Czy to nie jest dyskryminacja? Czy ustalony wiek emerytalny Polek i Polaków narusza zasadę równości wyrażoną w Konstytucji RP?
7 najważniejszych zmian w układach zbiorowych pracy. Parlament zakończył prace nad ustawą
20 lis 2025

Parlament zakończył prace nad ustawą dotyczącą układów zbiorowych. Będzie łatwiej zawrzeć układ, a więc i ustanowić przepisy bardziej korzystne dla pracowników, np. dodatkowe dni urlopu czy systematyczne podwyżki wynagrodzeń. Oto 7 najważniejszych zmian w ustawie.

REKLAMA

Podpisanie umowy o pracę w formie elektronicznej. Jak to zrobić zgodnie z przepisami prawa pracy
20 lis 2025

Współcześnie pracownicy bardzo często pracują zdalnie. Niekiedy łączy ich z pracodawcą znaczna odległość. W takich sytuacjach firmy proponują podpisanie umowy o pracę w formie elektronicznej. Jak można to zrobić zgodnie z przepisami prawa pracy? Czy kwalifikowany podpis elektroniczny to profil zaufany?
W 2035 r. na polskim rynku pracy ma brakować nawet 2,1 mln pracowników. Co roku ubywa od 150 do 200 tys. pracowników. Mamy poważne problemy demograficzne
20 lis 2025

Mamy poważne problemy demograficzne. W 2035 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 2,1 mln pracowników. Co roku ubywa od 150 do 200 tys. pracowników. Polska coraz bardziej zależna od imigracji zarobkowej. Co z nowymi przepisami o zatrudnianiu cudzoziemców i nowelizacją ustawy o PIP?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA